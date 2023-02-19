Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1. Он лучший по «гол+пас» – 24 (13+11) очка
Неймар забил гол и сделал ассист в матче Лиги 1 с «Лиллем».
Голевой пас для форварда «ПСЖ» 11-м в сезоне чемпионата Франции.
По этому показателю он обошел Лионеля Месси, у которого 10 передач. Теперь бразилец лучший ассистент Лиги 1.
Кроме того, Неймар лучший в чемпионате Франции по системе «гол+пас». У форварда 13 голов и 11 ассистов, в сумме – 24 очка в 20 матчах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль» (2:1, второй тайм).
Ну ещё лучший в мире по растворению на поле против топ-клубов))
13 голов 8 ассистов на ЧМ
21 результативное действие ( больше всех в истории ЧМ)
🥇медаль
🥈финала
кринжтиану
8 голов 2 ассиста
0 голов в ПО ЧМ
0 ассистов в ПО ЧМ
🤡 финалов
🤡 медалей
Что с лицом?:)👋
Один из лучших в ПСЖ.
Лицемеры )