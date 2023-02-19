Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1. Он лучший по «гол+пас» – 24 (13+11) очка

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Неймар Футбол

Неймар забил гол и сделал ассист в матче Лиги 1 с «Лиллем».

Голевой пас для форварда «ПСЖ» 11-м в сезоне чемпионата Франции.

По этому показателю он обошел Лионеля Месси, у которого 10 передач. Теперь бразилец лучший ассистент Лиги 1.

Кроме того, Неймар лучший в чемпионате Франции по системе «гол+пас». У форварда 13 голов и 11 ассистов, в сумме – 24 очка в 20 матчах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль» (2:1, второй тайм). 

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37 комментариев

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Александра Александрова
Неймар сразу заиграл, как Месси появился в команде , у него сразу появилась мотивация , что Гвардиола что Месси два гения делают футбол только лучше !
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Parce
Ответ Zidan GOAT
Против фермеров из Лиги 1 лучший конечно ) Ну ещё лучший в мире по растворению на поле против топ-клубов))
Каких топ клубов? Твой Мадрид он дырявил 26 раз в карьере, а статистика против топ клубов апл у него такая же почти как у Роналду, хотя встречался только в лч. И где чм у мистера 0+0 в плей оф чм?
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Goofts
Ответ Игорь Гурьев
Вот что бургеры и покер с человеком делают 🍔😁!!!!
Жалко мужика, опять травма...
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Бускетс это позиция
Лучшая реклама Макдональдса)
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Имя Фамилия
Ответ Flow market Victor Mercedes
За###ло уже это Месси лучший, Неймар лучший, Мбаппе лучший, стоит одному сыграть хорошо а другим не очень. Не возьмут ЛЧ все будут гамном и никакие скилы, голы и величие не поможет, пресса размажет всех! Так что надеюсь вернётся команда которая была до ЧМ и мы увидим ещё много хорошего в этом году!!
Как же ###### фантика меси, что лучшие опять Неймар и Мбаппе, а не ваш горе пенальтист 🤣
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Карлик На Гормонах
Надеюсь переедет в Ньюкасл или МЮ.
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HI MARS
Неймар во всем лучше бородатой девочки
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roni20
Ответ Станислав Л
Роналду как человек гнилой просто
А Месси святой😁😂? Не смеши
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rigobersong
глоры роналду😭😭😭
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Zidan GOAT
Ответ Parce
Пешеход который в 35 один из лучших по статистике г+п
Против фермеров из Лиги 1 лучший конечно )
Ну ещё лучший в мире по растворению на поле против топ-клубов))
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rigobersong
быть глором кринжа это боль:) не позавидуешь этим несчастным людям:))
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rigobersong
Месси

13 голов 8 ассистов на ЧМ

21 результативное действие ( больше всех в истории ЧМ)

🥇медаль
🥈финала

кринжтиану

8 голов 2 ассиста

0 голов в ПО ЧМ

0 ассистов в ПО ЧМ

🤡 финалов
🤡 медалей

Что с лицом?:)👋
+3
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Flow market Victor Mercedes
За###ло уже это Месси лучший, Неймар лучший, Мбаппе лучший, стоит одному сыграть хорошо а другим не очень. Не возьмут ЛЧ все будут гамном и никакие скилы, голы и величие не поможет, пресса размажет всех! Так что надеюсь вернётся команда которая была до ЧМ и мы увидим ещё много хорошего в этом году!!
+2
-1
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Тор 100
Месси чемпион 🏆 мира 🌍!
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Parce
Ответ Zidan GOAT
А когда аналогичные разговоры, что Роналду уехал доигрывать в пустыню, а Месси хотят все в Европе получить, вы разницу в 3 года почему отпускаете )) Лицемеры )
Роналду уехал с громкими словами и скандалом в пустыню, был бы потише, никто бы не хейтил
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Имя Фамилия
Ответ Black Phoenix
Просто Неймар чувствует, что его могут слить из ПСЖ, вот и делает себе рекламу под конец контракта, плюс не хочется быть откровенной тенью Мбаппе и Месси. М - Мотивация. Только что ему мешало поддерживать такой же уровень игры и в предыдущие сезоны - непонятно.
Видимо это как-то было связано с ногами, которые ему нещадно ломали из года в год.
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Parce
Ответ Zidan GOAT
А то, что у Неймера цифры лучше плевать да ?)) главное вознести пешехода)
Пешеход который в 35 один из лучших по статистике г+п
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ VERBLYUD
Нужно учитывать тот факт, что Месси не бьет пенальти.
Ну это не ЧМ же.
+1
-4
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Роман
Неймар отрабатывает и в защите. В сегодняшнем матче он мяч у флажка подбирал и двигал вперёд.
Один из лучших в ПСЖ.
+5
-2
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Mork_M
Ответ Black Phoenix
Просто Неймар чувствует, что его могут слить из ПСЖ, вот и делает себе рекламу под конец контракта, плюс не хочется быть откровенной тенью Мбаппе и Месси. М - Мотивация. Только что ему мешало поддерживать такой же уровень игры и в предыдущие сезоны - непонятно.
"Только что ему мешало поддерживать такой же уровень игры и в предыдущие сезоны?" "М - Мотивация")
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Гамарджоба Генацвале
Ну и зачем его хотят продавать, не понимаю.
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Роман
А Месси лучше по оценкам хускорд.
+2
-5
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Станислав Л
Ответ Zidan GOAT
А когда аналогичные разговоры, что Роналду уехал доигрывать в пустыню, а Месси хотят все в Европе получить, вы разницу в 3 года почему отпускаете )) Лицемеры )
Роналду как человек гнилой просто
+4
-4
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rigobersong
Так это хорошо, чем лучше играет Неймар, тем больше шансов у ПСЖ на титулы, в т.ч. это приблежает Месси к самому титулованному футболисту в истории:) Кстати Месси и Неймар отличные друзья, а хейтеры тут какую-то жижу хотят набросить, просто смешно как глоры кринжа до конца своей жалкой жизни будут завидовать Чемпиону Мира:) Жалкие и нищие людишки:))
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Zidan GOAT
Ответ Станислав Л
Неймар - 31, Месси - 35 - разницы практически нет
А когда аналогичные разговоры, что Роналду уехал доигрывать в пустыню, а Месси хотят все в Европе получить, вы разницу в 3 года почему отпускаете ))
Лицемеры )
+11
-7
+4
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