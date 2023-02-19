Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1. Он лучший по «гол+пас» – 24 (13+11) очка

Неймар забил гол и сделал ассист в матче Лиги 1 с « ».

Голевой пас для форварда « » 11-м в сезоне чемпионата Франции.

По этому показателю он обошел , у которого 10 передач. Теперь бразилец лучший ассистент Лиги 1.

Кроме того, лучший в чемпионате Франции по системе «гол+пас». У форварда 13 голов и 11 ассистов, в сумме – 24 очка в 20 матчах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лилль» (2:1, второй тайм).