Анзор Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся и повернулся лицом к своим воспитанникам»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Политика Футбол

Анзор Кавазашвили рад отстранению российских клубов от международных турниров.

«Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им.

Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть. Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат.

Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Сборная России и клубы отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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37 комментариев

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Николай Игнатьев
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Да действительно так! Особенно последнего уровня, как ты...
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Николай Игнатьев
Ответ Sur777
Из серии санкции это очень хорошо.Поднимут нашу экономику. Во всем мире играют легионеры и футбол развивается огромными темпами.Сборная Аргентины по сути сборная легионеров:))))
Похоже и ты легионер...
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RSI
О ком это он?
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Sur777
Из серии санкции это очень хорошо.Поднимут нашу экономику.
Во всем мире играют легионеры и футбол развивается огромными темпами.Сборная Аргентины по сути сборная легионеров:))))
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блокад блокадыч
Ответ ТТД Бубнова
Зенит уже больше чем полгода не проигрывает в еврокубках. Семак гений!
как надо быть дурачкем, чтобы так тупо шутить?
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блокад блокадыч
Ответ evil
Слава богу, что нас задавили, теперь наш зенит не будет позорить Россию в еврокубках
и спартак
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Ковид 07.10.52
Все-таки здорово бьет по голове посещение есть темы....Спартак закупил двух легионеров, два после травм прибудут, один после дисквалификации...и конец воспитанникам,....Краснодар и тот погряз в легионерах, а гегемон превратился в бразильский клуб...вот за это этот тип спасибо говорит...
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Recreated
Комментарий удален
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Ковид 07.10.52
Ответ denis_wtf
Можете заминусовать, но я по своей работе реально вижу как государство просто вбухивает деньги в промышленность и производство. Госпредприятия и технические учебные заведения прям обновляются. Я не бот и 15₽ за этот пост не получу)
В китайское точно, особенно в автопром их , то немецкий развивали теперь на восток пошли..., что особенно видно по новому Москвичу....
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Valentin Kompaneytsev
Кавазашвили погорячился. Так не сказала бы даже домохозяйка.
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Антон
Дед - пей таблетки, а то...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ denis_wtf
Можете заминусовать, но я по своей работе реально вижу как государство просто вбухивает деньги в промышленность и производство. Госпредприятия и технические учебные заведения прям обновляются. Я не бот и 15₽ за этот пост не получу)
Как государство может вбухивать деньги в промышленность и производство, если оное в частных руках? У государства только производство оборонки, ну и космическая отрасль, и то не факт
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Алекс Я
Ответ deadjoker
Даже я уже устал напоминать про таблетки.
Похоже они тебе пригодятся.
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Алекс Я
Ответ trick00
Дед таблетки забыл выпить
Тебе ли это не знать.
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Алекс Я
Ответ Старый Сухи
Дед отстал от жизни лет на 30, 40. Ну что с него взять?
По ходу это с таких как ты нечего взять,а он всё верно говорит.
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Рашпель793
Журналисты это конечно ахтунг. Понимают, что человек из раза в раз выдаёт различную чушь и намеренно продолжают к нему названивать, чтобы в очередной раз дёшево хайпануть на старом человеке.
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Борис Лопатин
ага.. плоды уже есть, Чебурашка стал бестселлером, а Садыгов футболистом
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Владимир Молявин
А если подумать? Ведь в чём-то он прав.
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ТТД Бубнова
Ответ evil
Слава богу, что нас задавили, теперь наш зенит не будет позорить Россию в еврокубках
Зенит уже больше чем полгода не проигрывает в еврокубках. Семак гений!
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Старый Сухи
Дед отстал от жизни лет на 30, 40. Ну что с него взять?
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denis_wtf
Можете заминусовать, но я по своей работе реально вижу как государство просто вбухивает деньги в промышленность и производство. Госпредприятия и технические учебные заведения прям обновляются. Я не бот и 15₽ за этот пост не получу)
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Nuri Shaw
Слава богу что у нас есть такие эксперты
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KOTOV71
" шаг вперёд,два шага назад"
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Faust Doc
Анзор уже почти 50 лет развивает наш футбол.
Так сказать подвёл итоги своей невероятной работы...
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Sinister Kid
А какой результат увидим, если не где не играем?
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