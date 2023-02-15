Анзор Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся и повернулся лицом к своим воспитанникам»

рад отстранению российских клубов от международных турниров.

«Слава богу, что и ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им.

Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть. Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат.

Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Сборная России и клубы отстранены от всех турниров под эгидой и УЕФА с весны 2022 года.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!