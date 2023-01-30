Романцев об отказе играть с россиянами: «Не представляю, чтобы Пеле с Марадоной говорили то же, что Левандовски. Он навсегда запятнал свое футбольное имя»
Олег Романцев прокомментировал отказы европейских команд играть с российскими.
– На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?
– Извините, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!
Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.
Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг, – сказал экс-тренер «Спартака».
Левандовски поддержал отказ Польши от матча с Россией: «Не представляю себе такую игру сейчас»
В мире за последние 70 лет войны начинали США и Великобритания.
Корея, Вьетнам, Югославия, Мальдивы, Сирия, Ирак, Ливия....
Левандовски мог бы и тогда выступить.
Вы это понимаете?
Понимаете или нет?
Их, США, устранили?
Момент для адекватного человека.
Вы адекватный?
Тогда в чем причина?
Ох....
Но ты обратил внимание на троля. Сам себе противоречишь
В ней ничего необычного не происходит,просто злой Запад просто так,по злобе своей, беспричинно отказывается от контактов с РФ
Я так к ТРОЛЛЯМ отношусь