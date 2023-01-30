Романцев об отказе играть с россиянами: «Не представляю, чтобы Пеле с Марадоной говорили то же, что Левандовски. Он навсегда запятнал свое футбольное имя»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Левски ФИФА Диего Марадона Пеле Олег Романцев Роберт Левандовски Политика Футбол

Олег Романцев прокомментировал отказы европейских команд играть с российскими.

– На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?

– Извините, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!

Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.

Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг, – сказал экс-тренер «Спартака».

Левандовски поддержал отказ Польши от матча с Россией: «Не представляю себе такую игру сейчас»

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15 комментариев

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valderoma
Дедушка старый - ему всё равно...
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Злобный Конь
https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/629869ab9a79478c23629678
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Nightblackwolf
Наверное бойкоты на той же Олимпиаде 1980 был пустым звуком)
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Nightblackwolf
Всегда считал убожеством, когда под политикой избавлялись от соперников в спорте. Самое мерзкое для меня, это когда наших параолимпийцев не допустили до олимпиады в Пекине, грязно и подло по отношению к ним.
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Nightblackwolf
Они просто испугались, что они им трешку отгрузят и под политическими мотивами решили спрятаться! Лейпциг бы тоже огреб, но УЕФА спасли его!
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годный кредит
Ответ rarog
А ведь действительно они все живут в своей,особой реальности,в которой совершенно никаких причин нет для такого отношения. В ней ничего необычного не происходит,просто злой Запад просто так,по злобе своей, беспричинно отказывается от контактов с РФ
Ты правильно мыслишь, именно злой запад, которому сорвали план на очередную замуту против России и бесится, сами трусы, а укры в виде пушмяса используют для своих целей.....не выйдет😁
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Wayne Gretzky 99
У Рюманцева деменция.
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mnogokotin-
ссср не поехал на олимпиаду 84. и? а вы бы сыграли с фашисткой германией?
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Валентина Николаевна
Если не ошибаюсь, Романцев из поколения, которое бойкотировали матч с Чилит
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Maturmalai
Отказался же СССР играть в Сантьяго де Чили в 1973 году. И правильно сделал. Романцев должен бы помнить.
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А.Э.РАСИМ
Ответ rarog
А ведь действительно они все живут в своей,особой реальности,в которой совершенно никаких причин нет для такого отношения. В ней ничего необычного не происходит,просто злой Запад просто так,по злобе своей, беспричинно отказывается от контактов с РФ
Не это имеется ввиду.

В мире за последние 70 лет войны начинали США и Великобритания.

Корея, Вьетнам, Югославия, Мальдивы, Сирия, Ирак, Ливия....

Левандовски мог бы и тогда выступить.

Вы это понимаете?

Понимаете или нет?
Их, США, устранили?

Момент для адекватного человека.
Вы адекватный?

Тогда в чем причина?

Ох....
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Burel
Ответ rarog
А ведь действительно они все живут в своей,особой реальности,в которой совершенно никаких причин нет для такого отношения. В ней ничего необычного не происходит,просто злой Запад просто так,по злобе своей, беспричинно отказывается от контактов с РФ
а ты в какой реальности живёшь, что глоришь за провластный проект тогда
+10
-4
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Xm.md
Ответ Харламов Никита
Я Романцева в отношении ко всему этому не поддерживаю, но он прав в том - чем меньше обращать внимание тем меньше ХАЙПУ. Я так к ТРОЛЛЯМ отношусь
Романцев хайпанул вместо того, чтобы просто заниматься рыбалкой.
Но ты обратил внимание на троля. Сам себе противоречишь
+3
-4
-1
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rarog
А ведь действительно они все живут в своей,особой реальности,в которой совершенно никаких причин нет для такого отношения.
В ней ничего необычного не происходит,просто злой Запад просто так,по злобе своей, беспричинно отказывается от контактов с РФ
+11
-16
-5
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Харламов Никита
Я Романцева в отношении ко всему этому не поддерживаю, но он прав в том - чем меньше обращать внимание тем меньше ХАЙПУ.
Я так к ТРОЛЛЯМ отношусь
+1
-3
-2
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