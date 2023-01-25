Олег Матыцин: «Будем создавать условия для развития российского футбола. Уверен, РФС найдет выход из ситуации в диалоге с УЕФА»
Олег Матыцин оценил перспективы возвращения российских команд на международную арену.
«По поводу встречи РФС в феврале – лучше задать вопрос им, так как они непосредственно взаимодействуют с УЕФА. Я же неоднократно говорил, что мы будем максимально создавать внутреннюю конкуренцию, создавать условия для российского футбола, формировать инфраструктуру, развивать детский футбол, оказывать содействие профессиональному футболу. Конечно, без международного участия это сделать будет достаточно сложно.
Надеюсь, что российский футбол выберет путь, который обеспечит ему развитие в самом ближайшем будущем. Но мы понимаем, что есть определенный регламент, и уверен, что РФС найдет выход из этой ситуации в диалоге с УЕФА», – сказал министр спорта РФ.
24 января состоялась рабочая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования. Следующая встреча запланирована на февраль.
И я уже неоднократно говорил. что у этих типов во власти одна пустая болтовня уже много лет без результата...ой нет одного добились, посадили Ларина, который смог действительно развить футбол и показать. что система не работает в нынешней форме и что бы добиться результата приходится нарушать закон...А ужас в том, что никто нигде даже и не обсуждал это...На матчмо ударились в политику и не обсуждают ни одной спортивной проблемы, все врагов ищут, уже и внутри страны...
А до этого условий не было что ли ?
Вообще не понимаю, как наши ужратые жжикии и прочие кузяевы молчат и пересчитывают госбабло
Гражданская позиция - успеть урвать. Жизнь же спортсмена короткая