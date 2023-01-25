Олег Матыцин: «Будем создавать условия для развития российского футбола. Уверен, РФС найдет выход из ситуации в диалоге с УЕФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Футбол

Олег Матыцин оценил перспективы возвращения российских команд на международную арену.

«По поводу встречи РФС в феврале – лучше задать вопрос им, так как они непосредственно взаимодействуют с УЕФА. Я же неоднократно говорил, что мы будем максимально создавать внутреннюю конкуренцию, создавать условия для российского футбола, формировать инфраструктуру, развивать детский футбол, оказывать содействие профессиональному футболу. Конечно, без международного участия это сделать будет достаточно сложно.

Надеюсь, что российский футбол выберет путь, который обеспечит ему развитие в самом ближайшем будущем. Но мы понимаем, что есть определенный регламент, и уверен, что РФС найдет выход из этой ситуации в диалоге с УЕФА», – сказал министр спорта РФ.

24 января состоялась рабочая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования. Следующая встреча запланирована на февраль.

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34 комментария

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Ковид 07.10.52
Я же неоднократно говорил, что мы будем максимально создавать внутреннюю конкуренцию, создавать условия для российского футбола, формировать инфраструктуру, развивать детский футбол, оказывать содействие профессиональному футболу....
И я уже неоднократно говорил. что у этих типов во власти одна пустая болтовня уже много лет без результата...ой нет одного добились, посадили Ларина, который смог действительно развить футбол и показать. что система не работает в нынешней форме и что бы добиться результата приходится нарушать закон...А ужас в том, что никто нигде даже и не обсуждал это...На матчмо ударились в политику и не обсуждают ни одной спортивной проблемы, все врагов ищут, уже и внутри страны...
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hulk&boloto
Уже даже здесь комментарии на весь этот бред так, по инерции...
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Slavvyan
С ужасом думаю, что же может быть после фан АйДи? Подпись в поддержку СВО?
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Виталик Украинский
Ответ Alex Chernov
Чиновники в России понятия не имеют как нужно работать, это очевидно. Что спорт, что политика - один Осер. 🙃
Похоже, чиновников в Тарасовке клонируют.
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Виталик Украинский
Ответ Биодудь
Чиновник это в принципе должность крайне специфическая и мало подходить для такой сложной и конструктивной работы. Нужно отбирать у чиновников и отдавать нормальным людям. Но в России к сожалению это в ближайшее время недостижимо.
"отнять и поделить" - однажды это уже было...
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NartApsua
А раньше что мешало хотя бы начать создавать эти самые условия?
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Antismus
Принятием фан уйди вы уже создали таааакие условия))) молодцы
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Виталик Украинский
Ответ вовочка6762
О как ! Это надо было войну начать со всем миром , чтоб начинать создавать условия для занятия футболом ... А до этого условий не было что ли ?
Вовочка, так Марья Ивановна ничему тебя не научила.
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вовочка6762
Ответ Мукунку хороший
Главное лозунги.. а дела подождут)
Это главный девиз Путина , а Матицын еще молод так мудро думать.
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андрэ
Выход один - выйти из России)
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вовочка6762
О как ! Это надо было войну начать со всем миром , чтоб начинать создавать условия для занятия футболом ...
А до этого условий не было что ли ?
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Константин Ключников
Ответ Alex Chernov
Чиновники в России понятия не имеют как нужно работать, это очевидно. Что спорт, что политика - один Осер. 🙃
Так французский клуб ещё никто не оскорблял))
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Hot Poop
Господа, объясните, какой такой диалог с УЕФА, какое такое "международное участие"?) Вроде ж еще 3-4 месяца назад говорили, что вся эта Европа нам нафиг не сдалась)
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Белые штаны Хави
Ответ Alex Chernov
Чиновники в России понятия не имеют как нужно работать, это очевидно. Что спорт, что политика - один Осер. 🙃
Осер - это футбольный клуб, а у чинуш обсер
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Эразм
Надо больше бразильце и прописать что бразильцы не являются легами, а так же отменить лимит в лучшей лиге мира!
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Саша
Не забудьте создать «рабочую группу»
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trav
Товарищ Матыцин, вы собираетесь крымские клубы принимать уже в РФС???
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TheSportNik
Давно пора, создавайте свой интересный турнир, может еще плейофф, как в хоккее, это кстати будет держать интерес до самого конца, условно Зенит 1 в чемпионате, а Урал 8 место и факт, что здесь все ясно, если вспомнить эту осень, когда Урал 13 матчей без поражения выдал.
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Мукунку хороший
Главное лозунги.. а дела подождут)
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Геннадий Тимченко
Ответ Биодудь
Чиновник это в принципе должность крайне специфическая и мало подходить для такой сложной и конструктивной работы. Нужно отбирать у чиновников и отдавать нормальным людям. Но в России к сожалению это в ближайшее время недостижимо.
Хорошо съездили, по Казани вопрос решили ... Мож не стоило ехать❓🤔
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Бронислав Каминский
Ответ Wiley Fox
А если не найдет, то покажут выход Вообще не понимаю, как наши ужратые жжикии и прочие кузяевы молчат и пересчитывают госбабло Гражданская позиция - успеть урвать. Жизнь же спортсмена короткая
Кокорин же четко по этому поводу сказал,что надо не отсвечивать,это не наше дело)
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Биодудь
Ответ Alex Chernov
Чиновники в России понятия не имеют как нужно работать, это очевидно. Что спорт, что политика - один Осер. 🙃
Чиновник это в принципе должность крайне специфическая и мало подходить для такой сложной и конструктивной работы. Нужно отбирать у чиновников и отдавать нормальным людям. Но в России к сожалению это в ближайшее время недостижимо.
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Биодудь
Внутренняя конкуренция из бюджетных клубов, которые ни на что не претендуют.
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Wiley Fox
А если не найдет, то покажут выход

Вообще не понимаю, как наши ужратые жжикии и прочие кузяевы молчат и пересчитывают госбабло

Гражданская позиция - успеть урвать. Жизнь же спортсмена короткая
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ta-tosha
"Деятельность" всей этой Комиссии заключалась в следующем: приехали в штабквартиру УЕФА, те очень удивились, чего они сюда припёрлись, пообедали в бесплатной столовке, приехали назад и на коленках придумали какое то комюнике.
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