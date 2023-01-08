Глушаков, Кухарчук и еще 7 игроков не поедут с «Химками» на сбор в Турцию. Их будущее в клубе под вопросом

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Алексей Никитин Илья Кухарчук Дмитрий Тихий Егор Данилкин Александр Зуев Александр Филин Артем Юран Кирилл Боженов Футбол

Игроки «Химок» в пятницу прошли углубленное медицинское обследование.

В ближайшие дни подмосковный клуб отправится на сбор в Турцию.

Вместе с командой на сбор не полетят хавбеки Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Александр Зуев, а также защитники Егор Данилкин, Александр Филин, Алексей Никитин, Кирилл Боженов, Артем Юран и Дмитрий Тихий, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

С этими футболистами в ближайшее время должно встретиться руководство «Химок», после чего может проясниться их будущее.

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7 комментариев

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Тренерские конспекты Бормана
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Первый открытый депутат- гей за год сделал из крепкого середняка безоговорочного аутсайдера с кучей долгов перед уволенным тренерами и игроками.
"Прорыв года" 2023
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Жаргал Шадапов
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Многие из этих игроков пригодятся клубам из средней и нижней части таблицы. Без работы не останутся точно
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Amalfitano
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Ответ Ale87
Да там будущее самого клуба под вопросом
Да никаких вопросов. Как я писал 2 дня назад, Химки должны пройти все круги ада и дойти до первенства МО. Они это заслужили.
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Amalfitano
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Ну короче вся основа. Видимо скорректируют задачи. Будут "воспитывать" молодёшь и патриотизм в молодых людях.
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Ale87
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Да там будущее самого клуба под вопросом
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NIK7478
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Если на сбор не полетят, то уже прояснилось.
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Quiet Dad
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Ну и?
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