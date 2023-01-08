Глушаков, Кухарчук и еще 7 игроков не поедут с «Химками» на сбор в Турцию. Их будущее в клубе под вопросом
Игроки «Химок» в пятницу прошли углубленное медицинское обследование.
В ближайшие дни подмосковный клуб отправится на сбор в Турцию.
Вместе с командой на сбор не полетят хавбеки Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Александр Зуев, а также защитники Егор Данилкин, Александр Филин, Алексей Никитин, Кирилл Боженов, Артем Юран и Дмитрий Тихий, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
С этими футболистами в ближайшее время должно встретиться руководство «Химок», после чего может проясниться их будущее.
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