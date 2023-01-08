Глушаков, Кухарчук и еще 7 игроков не поедут с «Химками» на сбор в Турцию. Их будущее в клубе под вопросом

Игроки «Химок» в пятницу прошли углубленное медицинское обследование.

В ближайшие дни подмосковный клуб отправится на сбор в Турцию.

Вместе с командой на сбор не полетят хавбеки , , , а также защитники Егор Данилкин, , , Кирилл Боженов, Артем Юран и Дмитрий Тихий, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

С этими футболистами в ближайшее время должно встретиться руководство «Химок», после чего может проясниться их будущее.