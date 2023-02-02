Воспитанник «Спартака» Зуев планирует играть за Казахстан. Хавбек «Химок» родился в Костанае

Александр Зуев планирует выступать за сборную .

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, 26-летний полузащитник «Химок» проявил интерес к выступлению за сборную Казахстана.

В декабре прошлого года футбольная федерация запросила у РФС информацию о выступлениях за сборные команды России.

Сообщается, что игрок сможет выступать за сборную Казахстана при условии наличия казахского паспорта и интереса со стороны тренерского штаба.

Александр Зуев родился в Казахстане, в Костанае. С 2003 по 2005 год полузащитник играл за молодежную команду «Тобола». Зуев выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел 14 матчей.

Зуев- воспитанник «Спартака». Он также играл за «Ростов», «Рубин» и «Крылья».