Глушаков, Кухарчук и еще 7 футболистов ищут новые клубы. «Химки» на них не рассчитывают
Девять футболистов «Химок» ищут себе новые клубы.
Как сообщает «Чемпионат», в число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Черный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев.
Все футболисты сейчас тренируются отдельно, они не поехали с командой на сбор в Турцию. Руководство «Химок» на них не рассчитывает.
«Это правда. Девять игроков «Химок», в том числе и я, ищем новый клуб», – подтвердил информацию Илья Кухарчук.
Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.
А на что и на кого вообще Химки рассчитывают!??
а если серьезно, то традиционные Химки. Я раньше думал, что цирк от президента Газовика-Газпрома, который в пердиве в 50 лет выпускал себя на замену и бил пенальти, остался в другой футбольной эпохе. Пока не постучали Терюшков и Садыгов.