Глушаков, Кухарчук и еще 7 футболистов ищут новые клубы. «Химки» на них не рассчитывают

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Алексей Никитин Илья Кухарчук Егор Данилкин Александр Зуев Артур Черный Чемпионат.com Кирилл Боженов Футбол

Девять футболистов «Химок» ищут себе новые клубы.

Как сообщает «Чемпионат», в число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Черный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев.

Все футболисты сейчас тренируются отдельно, они не поехали с командой на сбор в Турцию. Руководство «Химок» на них не рассчитывает.

«Это правда. Девять игроков «Химок», в том числе и я, ищем новый клуб», – подтвердил информацию Илья Кухарчук.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Химки самый ненужный клуб РПЛ, пущай проваливаются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крэнг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём Дениса в Спартаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чуйка подсказывает, что дело не в их игровой форме, а в долгах по зарплате. Химки в финансовой яме уже давно. Боженову все в принципе по барабану, он в аренде. Пусть Ростов голову ломает, куда его девать. А Кухарчук, думаю, что место работы без труда найдет. За остальных не скажу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V_J_I_K
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно, Боженов,вроде, Ростову принадлежит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Balashov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ S-V-D
Как и 90% РПЛ.
90% от шестнадцати команд - это сколько? 14 или 15?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S-V-D
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bibendum
Расформируйте уже Химки. Никому не нужна команда
Как и 90% РПЛ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Химки» на них не рассчитывают...
А на что и на кого вообще Химки рассчитывают!??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Bartez1986
Не самые плохие игроки... При Юране хорошо играли. Может, не в футболистах дело?
100% не в футболистах!!!! Там муть какая-то творится...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xm
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MikhaL
И на кого же они рассчитывают, занимая 15 место?
На 16
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да...вот это наработал Терюшков....болтать, это вам не работать...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад161
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Егоров
Глушаков в Миллерово на покой, в баньку, на рыбалку! Хватит уже Дениске пылить в РПЛ...хотя медиафутбол есть ещё 🤔
На днях кстати видел его тут, пусть ещё поиграет.😁 Думаю попылит ещё. Да и вряд-ли сюда приедет жить после завершения карьеры, только на отдых, да турниры..))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НоНсенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дзюба в Химки позвонил🤣🤣🤣 это Гинер всё купил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Расформируйте уже Химки. Никому не нужна команда
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Вадя
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Глушаков и дзюба теперь Свободные художники.. Без тренеришек и тд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Егоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Глушаков в Миллерово на покой, в баньку, на рыбалку! Хватит уже Дениске пылить в РПЛ...хотя медиафутбол есть ещё 🤔
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег_Пенза
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Стоит отметить, что с этими футболистами Химки были очень неплохи на старте. Вдоволь повозив тот же Зенит в 1м туре, кстати.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не самые плохие игроки... При Юране хорошо играли. Может, не в футболистах дело?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олимпионик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ищут наверное в бане у Глушакова
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RussianAnimal
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С использованным ясно, а Кухарчук? Легенда же!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот и усиления для Спартака подъехало. Кавазашвили доволен.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гогниев ещё в игре с Динамо на весь стадион указал Глушакову куда идти ) Видимо, это относилось и к остальным из этого списка.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И на кого же они рассчитывают, занимая 15 место?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТимТалер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гогниев решил достать свой кинжал )
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что они умеют? В футболе нужны профессионалы.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Является ли расизмом подводка под отчисление Артура Черного?

а если серьезно, то традиционные Химки. Я раньше думал, что цирк от президента Газовика-Газпрома, который в пердиве в 50 лет выпускал себя на замену и бил пенальти, остался в другой футбольной эпохе. Пока не постучали Терюшков и Садыгов.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий