Глушаков, Кухарчук и еще 7 футболистов ищут новые клубы. «Химки» на них не рассчитывают

Девять футболистов «Химок» ищут себе новые клубы.

Как сообщает «Чемпионат», в число этих игроков входят защитники , Егор Данилкин и , а также полузащитники , , Кирилл Боженов и .

Все футболисты сейчас тренируются отдельно, они не поехали с командой на сбор в Турцию. Руководство «Химок» на них не рассчитывает.

«Это правда. Девять игроков «Химок», в том числе и я, ищем новый клуб», – подтвердил информацию Илья Кухарчук.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.