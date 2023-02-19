Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если катарский шейх купит «МЮ»

Катарские инвесторы могут приобрести долю в « ».

По данным The Times, это может случиться, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани купит «Манчестер Юнайтед».

Группа Qatar Sports Investments (QSI), владеющая « », изучила возможность покупки акций «Тоттенхэма» и готова сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви дадут понять, что они готовы продать миноритарную долю.

QSI придерживается стратегии расширения, в октябре фонд приобрел 21,67% акций португальской «Браги» и рассматривает варианты в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» привлекает их рентабельностью и доходностью стадиона.

Отмечается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, существует раскол. Поэтому предложение шейха Джасима о покупке « » не повлияет на планы QSI.