Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если катарский шейх купит «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви Футбол

Катарские инвесторы могут приобрести долю в «Тоттенхэме».

По данным The Times, это может случиться, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани купит «Манчестер Юнайтед».

Группа Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ», изучила возможность покупки акций «Тоттенхэма» и готова сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви дадут понять, что они готовы продать миноритарную долю.

QSI придерживается стратегии расширения, в октябре фонд приобрел 21,67% акций португальской «Браги» и рассматривает варианты в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» привлекает их рентабельностью и доходностью стадиона.

Отмечается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, существует раскол. Поэтому предложение шейха Джасима о покупке «Манчестер Юнайтед» не повлияет на планы QSI.

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13 комментариев

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санчос пономоревский
Деньги объеденяют семитские народы, арабы и яхуды братья на век.
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KAIMI_MAN-RED
Уважаемый Шейх Халиф зачем вам мелочиться купите сразу АПЛ так будет проще.
0
-1
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HI MARS
А на сдачу убыточную Барселону купит
0
-2
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zer
потому что могут
0
-1
-1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Bashibuzuck
Это, так называемое, столкновение интересов, в ЛЧ их вдвоем не допустят
Не, просто Тоттенхему засчитают поражение. Всё равно они останутся бестрофейными
+3
-3
0
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Moscwow
С ПСЖ не прокатило и шейхи решили скупить все клубы, чтоб хоть с каким-то выиграть ЛЧ, в соперниках останется один Реал против нефтяных проектов
0
-2
-2
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Bashibuzuck
Ответ Black Phoenix
Через пять лет: катарские инвесторы готовы приобрести АПЛ полностью, чтобы иметь карманную лигу, и выиграть, наконец, ЛЧ за счёт того, что какой-нибудь английский топ победит в финале.
А что, здесь нет ничего смешного, толи катарцы, толи саудиты предлагали проводить ЧМ по хоккею у них, на постоянной основе, за это давали вообще нереальные бабки, тогда Фазель еще был президентом ИИХФ, он сказал "Хоккей не продается"
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-2
-2
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atomio
Ответ Arthas M
Чёт вспомнилось,когда многие весной писали после того как Абрамовича выгнали из Челси,что мол все АПЛ потеряла свою привлекательность для инвесторов
Тут больше гонка «престижа» между саудитами, Катаром и ОАЭ
+7
-1
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Bashibuzuck
Ответ Arthas M
Чёт вспомнилось,когда многие весной писали после того как Абрамовича выгнали из Челси,что мол все АПЛ потеряла свою привлекательность для инвесторов
Еще был случай, когда Челси и ЦСКА попали в одну группу в ЛЧ, тогда еще Сибнефть была, короче долго думали, но в итоге допустили оба клуба
+1
-1
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rigobersong
Скоро все клубы скупят:)
0
-4
-4
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Black Phoenix
Через пять лет: катарские инвесторы готовы приобрести АПЛ полностью, чтобы иметь карманную лигу, и выиграть, наконец, ЛЧ за счёт того, что какой-нибудь английский топ победит в финале.
0
-3
-3
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Bashibuzuck
Это, так называемое, столкновение интересов, в ЛЧ их вдвоем не допустят
0
-2
-2
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Arthas M
Чёт вспомнилось,когда многие весной писали после того как Абрамовича выгнали из Челси,что мол все АПЛ потеряла свою привлекательность для инвесторов
+6
-4
+2
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