Боссы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, несмотря на предложение совладельца «Финикса» Наджафи в 3,1 млрд фунтов

Теги Финикс премьер-лига Англия НБА бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви деньги Футбол

Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб.

Ранее сообщалось, что ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о приобретении лондонского клуба.

По данным Financial Times, Наджафи, который является совладельцем клуба НБА «Финикс», работает с консорциумом инвесторов, чтобы составить предложение о покупке «шпор» за 3,1 миллиарда фунтов, но пока его не последовало.

Отмечается, что владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви не думают о продаже клуба и привержены своим долгосрочным планам.

Около 60 болельщиков «Тоттенхэма» в прошлом месяце провели акцию протеста против владельцев клуба на тренировочной базе из-за отсутствия инвестиций.

Организация Tottenham Hotspur Supporters’ Trust также призвала совет директоров изложить стратегию и видение клуба, призывая к «ясности и обязательствам».

Но Леви предупредил на прошлой неделе, что хотя он понимает болельщиков, призывающих к увеличению расходов, несколько клубов Премьер-лиги сейчас имеют «возможность искажать рынок».

Согласно последнему финансовому отчету клуба, «Тоттенхэм» инвестировал в состав более 500 млн фунтов с апреля 2019 года, в то время как «Челси» потратил 288 млн фунтов только в январе этого года.

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15 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Ответ Minuvert
ну до финала добирались
Добрались, согласен, но все равно проиграли ....
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vzi
Ответ CaptainFootballiste
А ну это все меняет) Продать за 500 миллионов, раз это американец
Пусть сами решают, что и почем продавать.
Смысл комментария был в том, что это не какой-то сумасбродный шейх с ближнего востока.
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zhukas58
Иранцам лучше не продавать, не надежные дикари, посмотрите что с Эвертоном сделал друг уси
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-1
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CaptainFootballiste
Ответ vzi
Это не иранский мешок. В Иране вообще нет мешков, как в ОАЭ или Сауди. Это американский бизнесмен иранского происхождения.
А ну это все меняет) Продать за 500 миллионов, раз это американец
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vzi
Ответ CaptainFootballiste
Леви и Луис, если и продадут клуб, то только за 10 млрд. Чтобы эти два не развели этого иранского мешка, да не поверю.
Это не иранский мешок. В Иране вообще нет мешков, как в ОАЭ или Сауди.
Это американский бизнесмен иранского происхождения.
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-1
-1
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Afinogenov
Ответ Papa Paolo
Бе3трофейник за 3,1. Весело и вкусно.
Причем здесь титулы? Здесь далеко не всё измеряется тутулами.

- [НХЛ] Рейнджерс сколько там выиграл за последние 20 лет? А стоит дороже Тампы.
- АПЛ последний раз выиграл Лестер, а не Юнайтед, Арсенал или ТТХ - угадай, кто стоит дешевле всего.

Если интересует куча трофеев - лучше присмотреться к молдавскому Шерифу, а не к Тотнэму. Или Уигану.
+5
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+4
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Minuvert
Ответ Милан. Тонали. 8.
Это просто невозможно и никогда не произойдёт ☝️😄....
ну до финала добирались
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CaptainFootballiste
Ответ Papa Paolo
Бе3трофейник за 3,1. Весело и вкусно.
Бестрофейник с лучшим в мире чисто футбольным стадионом в самом дорогом городе мира. С возможностью кратного роста болельщиков из Азии и в Северной Америке. С Английской Премьер-лигой, где всегда в ТОП-6, финалист ЛЧ-2018/19. С капитаном сборной Англии в составе. Как актив - это лучшее вложение для "мешков". Уж не Ньюкасл из занюханного шахтерского городишки) Как-будто Сити из "английского Челябинска" чем-то с точки зрения маркетинга и потенциала роста лучше трех главных лондонских команд: Арсенал, Тоттенхэм и Челси.
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LLiriKK
Пример Боули ясно показывает, что американцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу, так как стратегии, работающие в спорте США, совершенно неприменимы в Европе.
+1
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+1
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Minuvert
Хотят сначала лч взять, чтоб подороже толкнуть
Это просто невозможно и никогда не произойдёт ☝️😄....
+1
-1
0
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Милан. Тонали. 8.
Там 1 миллиард только сам стадион стоит, самый ультрасовременый в мире ....
+3
-1
+2
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CaptainFootballiste
Леви и Луис, если и продадут клуб, то только за 10 млрд. Чтобы эти два не развели этого иранского мешка, да не поверю.
0
0
0
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Minuvert
Хотят сначала лч взять, чтоб подороже толкнуть
+1
-3
-2
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Papa Paolo
Бе3трофейник за 3,1. Весело и вкусно.
+1
-3
-2
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Вечно Молодой
3.1 млрд разве не много?
0
0
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