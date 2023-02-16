Боссы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, несмотря на предложение совладельца «Финикса» Наджафи в 3,1 млрд фунтов

Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб.

Ранее сообщалось, что ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о приобретении лондонского клуба.

По данным Financial Times, Наджафи, который является совладельцем клуба НБА «Финикс», работает с консорциумом инвесторов, чтобы составить предложение о покупке «шпор» за 3,1 миллиарда фунтов, но пока его не последовало.

Отмечается, что владелец « » Джо Льюис и председатель совета директоров не думают о продаже клуба и привержены своим долгосрочным планам.

Около 60 болельщиков «Тоттенхэма» в прошлом месяце провели акцию протеста против владельцев клуба на тренировочной базе из-за отсутствия инвестиций.

Организация Tottenham Hotspur Supporters’ Trust также призвала совет директоров изложить стратегию и видение клуба, призывая к «ясности и обязательствам».

Но Леви предупредил на прошлой неделе, что хотя он понимает болельщиков, призывающих к увеличению расходов, несколько клубов Премьер-лиги сейчас имеют «возможность искажать рынок».

Согласно последнему финансовому отчету клуба, «Тоттенхэм» инвестировал в состав более 500 млн фунтов с апреля 2019 года, в то время как «Челси» потратил 288 млн фунтов только в январе этого года.

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