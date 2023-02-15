«Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ – 9 133 842 евро

« » побил рекорд Италии по выручке от продажи билетов на матч .

«Россонери» обыграли на « » « » в первой игре 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:0.

На матч было продано 74320 билетов, выручка составила 9 133 842 евро. Эта сумма является рекордной среди итальянских клубов.

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