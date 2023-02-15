«Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ – 9 133 842 евро

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА бизнес болельщики Тоттенхэм рекорды Сан-Сиро деньги Футбол

«Милан» побил рекорд Италии по выручке от продажи билетов на матч Лиги Чемпионов.

«Россонери» обыграли на «Сан-Сиро» «Тоттенхэм» в первой игре 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:0.

На матч было продано 74320 билетов, выручка составила 9 133 842 евро. Эта сумма является рекордной среди итальянских клубов.

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24 комментария

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6tspey7tb5
Ответ Bdv68
деньги не сердцем считают 😜😎☝️
Я бы рад с вами согласиться, но к сожалению в наше время это так)))
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Bdv68
Ответ 6tspey7tb5
Бавария сердце не только Германии, но и всего ЕС. Они умеют считать деньги по этому они и сердце ЕС))))
деньги не сердцем считают 😜😎☝️
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Семён Жуйло
Инфляция...
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6tspey7tb5
Ответ Ordog
Будучи в Милане и Наваре задавал прямой вопрос: "Милан или Интернационале", на что, к своему удивлению, 4 раза из 5 одинаковых вопросов ответ слышал про Ювентус. Показалось странным)
В Милане ты родился либо Миланистом либо Интеристом. Там много приезжих. Милан чем то на Москву похож. Многие приезжают на заработки.
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nugoboss
ничего себе Сочи за 5 лет на стадионе столько не зарабатывает 😁
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DeltaForce
Ответ savik-A.M.
Но Бавария по любому богаче
Богаче,ну значит баварцы жмоты(или умеют считать деньги)
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Ordog
Ответ 6tspey7tb5
Знакомые жившие в Милане первым делом предупредили. На вопрос о футболе, если не понял за кого болеет собеседник, говорить что в футболе не разбираешься )))
Будучи в Милане и Наваре задавал прямой вопрос: "Милан или Интернационале", на что, к своему удивлению, 4 раза из 5 одинаковых вопросов ответ слышал про Ювентус.
Показалось странным)
+2
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6tspey7tb5
Ответ savik-A.M.
Но Бавария по любому богаче
Бавария сердце не только Германии, но и всего ЕС. Они умеют считать деньги по этому они и сердце ЕС))))
+2
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6tspey7tb5
Ответ savik-A.M.
Да эти люди в 90-е скутер с трибун во время матча скидывали , как протащили , этот вопрос до сих пор мне любопытен )
Знакомые жившие в Милане первым делом предупредили. На вопрос о футболе, если не понял за кого болеет собеседник, говорить что в футболе не разбираешься )))
+5
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savik-A.M.
Ответ Arthur Jacob
Север Италии богаче любого французского региона например
Тут конкретно про Ломбардию и Баварию
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Arthur Jacob
Ответ savik-A.M.
Но Бавария по любому богаче
Север Италии богаче любого французского региона например
+2
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savik-A.M.
Ответ DeltaForce
Регион Ломбардия(столица Милан) является одним из самых экономически развитых регионов Европы)Это не Сицилия или Юг,деньги там есть.
Но Бавария по любому богаче
+2
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savik-A.M.
Ответ JuVero
2001 год.
Может , давно было , уже и непомню )
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JuVero
Ответ savik-A.M.
Да эти люди в 90-е скутер с трибун во время матча скидывали , как протащили , этот вопрос до сих пор мне любопытен )
2001 год.
+5
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DeltaForce
Ответ savik-A.M.
Где то в это время болельщики "Баварии " , самого богато региона Германии , более богатой чем Италия , протестовали что 70 евро на матч с ПСЖ это слишком много
Регион Ломбардия(столица Милан) является одним из самых экономически развитых регионов Европы)Это не Сицилия или Юг,деньги там есть.
+8
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Sajres_Smit
На випах подняли
+1
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savik-A.M.
Ответ 6tspey7tb5
Сан-Сиро как вулкан среди города. Однажды сидели в кафе,а рядом машина на половину была сожжена. На вопрос что с машиной официант ответил дерби)))
Да эти люди в 90-е скутер с трибун во время матча скидывали , как протащили , этот вопрос до сих пор мне любопытен )
+5
0
+5
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grande Inter
в среднем 122, 89 € за билет.
дорого, конечно, но, уверен, оно того стоило.

интересно то, что у Интера тоже билеты не самые дешёвые, откровенно говоря. думаю, лямов 7 минимум за матч с Порту соберут
+5
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Ansu Fati
Отчаянные итальянцы рвались посмотреть на игру магнита трофеев - великого Тоттенхема))
+2
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VecchiaSignora
Средняя цена билета 123 евро. А я в Анталии за 28р сходил на матч (не считая фан айди за ~500р)
+2
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savik-A.M.
Где то в это время болельщики "Баварии " , самого богато региона Германии , более богатой чем Италия , протестовали что 70 евро на матч с ПСЖ это слишком много
+13
-2
+11
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simplehumble
интересно сколько у английских клубов
+1
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6tspey7tb5
Сан-Сиро как вулкан среди города. Однажды сидели в кафе,а рядом машина на половину была сожжена. На вопрос что с машиной официант ответил дерби)))
+21
-1
+20
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Ёрлик
Болельщики соскучились по ЛЧ🔥🔥
+24
-1
+23
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