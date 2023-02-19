У Мбаппе 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он продрался между двумя игроками «Лилля» и забил из-под третьего

забил 26 голов в 28 матчах за « » в сезоне.

24-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1, первый тайм).

Мбаппе, получив передачу от Неймара, в штрафной соперника продрался между двумя игроками «Лилля» и забил гол из-под третьего футболиста обороны, не успевшего его накрыть.

Килиан забил 14-й мяч в сезоне чемпионата Франции. Больше только у Фоларина Балогуна из «Реймса» – 15.

Статистику Мбаппе можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.