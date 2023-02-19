У Мбаппе 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он продрался между двумя игроками «Лилля» и забил из-под третьего
Килиан Мбаппе забил 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» в сезоне.
24-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1, первый тайм).
Мбаппе, получив передачу от Неймара, в штрафной соперника продрался между двумя игроками «Лилля» и забил гол из-под третьего футболиста обороны, не успевшего его накрыть.
Килиан забил 14-й мяч в сезоне чемпионата Франции. Больше только у Фоларина Балогуна из «Реймса» – 15.
Статистику Мбаппе можно изучить здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это фиаско
Бундеслига тоже вон у всех фермерская а по факту сейчас она сильнее ла лиги
Раз говорите, то говорите все правильно)))))
Понятно, что далеко до Ла лиги и АПЛ
но как по мне в последнее время Ла Лига тоже сдаёт
Хотя после ЧМ у многих кризис
Без француза ПСЖ сильно теряет в качестве атаки - неоспоримый факт.