У Мбаппе 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он продрался между двумя игроками «Лилля» и забил из-под третьего

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Фоларин Балогун Футбол

Килиан Мбаппе забил 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» в сезоне.

24-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1, первый тайм).

Мбаппе, получив передачу от Неймара, в штрафной соперника продрался между двумя игроками «Лилля» и забил гол из-под третьего футболиста обороны, не успевшего его накрыть.

Килиан забил 14-й мяч в сезоне чемпионата Франции. Больше только у Фоларина Балогуна из «Реймса» – 15.

Статистику Мбаппе можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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34 комментария

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Flow market Victor Mercedes
За###ло уже это Месси лучший, Неймар лучший, Мбаппе лучший, стоит одному сыграть хорошо а другим не очень. Не возьмут ЛЧ все будут гамном и никакие скилы, голы и величие не поможет, пресса размажет всех! Так что надеюсь вернётся команда которая была до ЧМ и мы увидим ещё много хорошего в этом году!
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Александра Александрова
Ответ М.Ю!!!
Да у трио ПСЖ у всех вообщем норм статистика )но щас смотрю игру с Лиллем и скажу вам дно а не команда )на обработку мяча нужно 3-4 касания и пасы дают суетливо )эта команд не может побороться за ЛЧ ))
Да командной игры совсем нет , все сбивается на индивидуальности , такой командой лигу чемпионов не выиграть это точно !
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Александра Александрова
Ответ Ophiomorph
ПСЖ с Мбаппе и ПСЖ без Мбаппе - две разные команды.
Псж с Мбаппе не смог обыграть Ланс , Бенфику , из за Бенфики кстати и попали на Баварию от короткой в итоге скорее всего вылетят!
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Алексей Венедиктов
Килиан - сила, конечно👏🏻
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HI MARS
Лучший игрок ПСЖ
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Игорь Замаруев
Видео на Ютубе называется Мбаппе против Лиона😂😂
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Имя Фамилия
Ответ Flavius
Жиру и Гризман показали, а Мбаппе не видно было ни в четвертьфинале, ни в полуфинале с англичанами, ни 80 минут финала, пока аргентинцы не расслабились
Как же у месибоев горит от величия Мбаппе 😁
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Имя Фамилия
Неймар и Мбаппе видят открывания друг у друга даже с закрытыми глазами.
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Имя Фамилия
А зачем эти двое забивают голы если можно просто ходить пешком и ныть, что полузащита слабая?
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-1
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Зизуха
А с кем он подрался между двумя игроками Лилля?
Логично же что с третьим, между первыми двумя🤣
+1
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Зизуха
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто прочел сначала как "подрался?")
А с кем он подрался между двумя игроками Лилля?
+2
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Flavius
Ответ Rio de Janeiro
Мбаппе по уровню, таланту и потенциалу это РоналдО нашего времени и безусловно лучший игрок мира что в том числе показал ЧМ
Жиру и Гризман показали, а Мбаппе не видно было ни в четвертьфинале, ни в полуфинале с англичанами, ни 80 минут финала, пока аргентинцы не расслабились
+2
-2
0
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Flavius
Бегунок даже не лучший бомбардир чемпионата Франции?
Это фиаско
+1
-2
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Black Phoenix
Ответ VERBLYUD
В 2020, когда дошли до финала ЛЧ, команду тащили Неймар, Ди Мария и Маркиньос, у Мбаппе за весь плей-офф было 0 голов.
Чего ж ты так скромно умолчал про две голевые в плей-офф того сезона ЛЧ, не говоря уже про 5+5 за весь розыгрыш?)
+7
-1
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red hikkikomori
Ответ AnMe
Серия А такая же фермерская, как и Лига 1 Раз говорите, то говорите все правильно))))) Понятно, что далеко до Ла лиги и АПЛ но как по мне в последнее время Ла Лига тоже сдаёт Хотя после ЧМ у многих кризис
Убери из ЛаЛиги Реал Мадрид или Барселону - будет та же Лига 1.
+3
-1
+2
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Dan Kennedy
Я надеюсь Жозе Фонте в этом эпизоде не пострадал? Мужику 39 лет, а он против Мбаппе выходит, жуть.
+1
0
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Юрий Кечко
Ответ AnMe
Серия А такая же фермерская, как и Лига 1 Раз говорите, то говорите все правильно))))) Понятно, что далеко до Ла лиги и АПЛ но как по мне в последнее время Ла Лига тоже сдаёт Хотя после ЧМ у многих кризис
Так че в итоге все лиги фермерские кроме двух в Европе ? Как то обесценивает само это понятие
Бундеслига тоже вон у всех фермерская а по факту сейчас она сильнее ла лиги
0
-1
-1
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VERBLYUD
Ответ Black Phoenix
Всё-таки именно Мбаппе - ключевой игрок ПСЖ последние четыре года, не умаляя достижений Неймара и Месси, которые так же хороши в этом сезоне за парижан, но без Килиана не в состоянии продемонстрировать всю мощь и потенциал. Без француза ПСЖ сильно теряет в качестве атаки - неоспоримый факт.
В 2020, когда дошли до финала ЛЧ, команду тащили Неймар, Ди Мария и Маркиньос, у Мбаппе за весь плей-офф было 0 голов.
+3
-2
+1
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Rio de Janeiro
Мбаппе по уровню, таланту и потенциалу это РоналдО нашего времени и безусловно лучший игрок мира что в том числе показал ЧМ
+2
-3
-1
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AnMe
Ответ Artem Piatkov
Без обид, но Чемпионат Франции и близко не уровень АПЛ, Ла Лиги и Серии А Что-то между топ-3 и Чемпионатом Португалии, Бельгии
Серия А такая же фермерская, как и Лига 1
Раз говорите, то говорите все правильно)))))
Понятно, что далеко до Ла лиги и АПЛ
но как по мне в последнее время Ла Лига тоже сдаёт
Хотя после ЧМ у многих кризис
+3
-1
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Arrahmano Matcyev
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто прочел сначала как "подрался?")
+
+2
-1
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Барсик Юрана
Ответ Ophiomorph
ПСЖ с Мбаппе и ПСЖ без Мбаппе - две разные команды.
Шейхи всё подстраивают под Мбапе
+3
-11
-8
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Кан и Баллак сидят в баре
Кто прочел сначала как "подрался?")
+47
-3
+44
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Black Phoenix
Всё-таки именно Мбаппе - ключевой игрок ПСЖ последние четыре года, не умаляя достижений Неймара и Месси, которые так же хороши в этом сезоне за парижан, но без Килиана не в состоянии продемонстрировать всю мощь и потенциал.

Без француза ПСЖ сильно теряет в качестве атаки - неоспоримый факт.
+5
-4
+1
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Юрий Кечко
Ответ Artem Piatkov
Без обид, но Чемпионат Франции и близко не уровень АПЛ, Ла Лиги и Серии А Что-то между топ-3 и Чемпионатом Португалии, Бельгии
Не уровень серии а ?)) милок ты ее переоцениваешь сильно , посмотри к слову за последние 6 лет куда доходили команды из Франции в еврокубках а куда из Италии )))
+17
-3
+14
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