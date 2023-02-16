Эрик тен Хаг: «МЮ» и «Барса» нацелены на ЛЧ, но сейчас мы в ЛЕ. Это показывает, что клубам нужна была перезагрузка»
Эрик тен Хаг высказался о желании «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» играть в Лиге чемпионов.
10 из 13 встреч клубов состоялись в главном европейском клубном турнире. Сегодня «МЮ» и «Барса» встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы.
«Оба клуба нацеливаются на выступление в Лиге чемпионов и хотят оказывать влияние на розыгрыш этого турнира. Но реальность такова, что мы в Лиге Европы. Это показывает, что оба клуба нуждались в перезагрузке.
Думаю, наша встреча – это захватывающе. Она поможет обоим клубам. Благодаря таким проверкам ты становишься лучше», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.
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мы говорим челси - подразумеваем кулес.
мы говорим кулес - подразумеваем челси.
:))
ты зачем кулес нервируешь? ))))
Пришлось аж 2 сезона перезагружаться, и то сейчас в ЛЕ играют...