Эрик тен Хаг: «МЮ» и «Барса» нацелены на ЛЧ, но сейчас мы в ЛЕ. Это показывает, что клубам нужна была перезагрузка»

высказался о желании « » и «Барселоны» играть в Лиге чемпионов.

10 из 13 встреч клубов состоялись в главном европейском клубном турнире. Сегодня «МЮ» и «Барса» встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Оба клуба нацеливаются на выступление в Лиге чемпионов и хотят оказывать влияние на розыгрыш этого турнира. Но реальность такова, что мы в . Это показывает, что оба клуба нуждались в перезагрузке.

Думаю, наша встреча – это захватывающе. Она поможет обоим клубам. Благодаря таким проверкам ты становишься лучше», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.

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