Эрик тен Хаг: «МЮ» и «Барса» нацелены на ЛЧ, но сейчас мы в ЛЕ. Это показывает, что клубам нужна была перезагрузка»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о желании «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» играть в Лиге чемпионов.

10 из 13 встреч клубов состоялись в главном европейском клубном турнире. Сегодня «МЮ» и «Барса» встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Оба клуба нацеливаются на выступление в Лиге чемпионов и хотят оказывать влияние на розыгрыш этого турнира. Но реальность такова, что мы в Лиге Европы. Это показывает, что оба клуба нуждались в перезагрузке.

Думаю, наша встреча – это захватывающе. Она поможет обоим клубам. Благодаря таким проверкам ты становишься лучше», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.

Вспомните составы «Барселоны» и «МЮ» в финале ЛЧ-2011?

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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10 комментариев

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Dm Kznts
Ответ DolJun
при чем тут челси?
кулес и челси это близнецы братья.
кто более матери истории ценен?
мы говорим челси - подразумеваем кулес.
мы говорим кулес - подразумеваем челси.
:))
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Boni Jek
Все верно
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Ответ DolJun
при чем тут челси?
Не хочу чтобы ты забывал про свой любимый клуб и в каком он сейчас состоянии 😘
0
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DolJun
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Комментарий удален модератором
при чем тут челси?
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Dm Kznts
Ответ DolJun
так барса и была в лиге чемпионов до того, как топарь чави над ней не поработал. учитывая что, как выяснилось, барса плотно "консультируется" с судьями, им перезагрузка нужна не в ле, а в сегунде.
опять ты Должун за старое взялся...
ты зачем кулес нервируешь? ))))
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Ответ DolJun
так барса и была в лиге чемпионов до того, как топарь чави над ней не поработал. учитывая что, как выяснилось, барса плотно "консультируется" с судьями, им перезагрузка нужна не в ле, а в сегунде.
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AnMe
Ответ DolJun
так барса и была в лиге чемпионов до того, как топарь чави над ней не поработал. учитывая что, как выяснилось, барса плотно "консультируется" с судьями, им перезагрузка нужна не в ле, а в сегунде.
Хави делает хорошую работу, как по мне, исходя из его возраста и опыта. Сейчас надо доработать над завершением, где Лева много лажает. Просто до этого Месси и еще пару игроков тащили в ЛЧ Барсу, но команда очень фиговая была, поэтому долго не доходили. Сейчас баланс стал куда лучше, потому что защита и полузащита стала адекватной и не зависят от Лео, как раньше и прям виден результат. Поспорим, будет ли дальше команда расти или это максимум.
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Altyn Asyr
ох уж..
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Artem Piatkov
Намекает на Месси?
Пришлось аж 2 сезона перезагружаться, и то сейчас в ЛЕ играют...
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ljolik888
В следующем сезоне будут в лиге чемпионов сто процентов !
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DolJun
так барса и была в лиге чемпионов до того, как топарь чави над ней не поработал. учитывая что, как выяснилось, барса плотно "консультируется" с судьями, им перезагрузка нужна не в ле, а в сегунде.
+5
-9
-4
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