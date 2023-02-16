Эрик тен Хаг: «Барса» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Кройффом»
Эрик тен Хаг высоко отозвался о качестве игры «Барселоны».
Перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы каталонский клуб не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом.
«Очевидно, что статистика «Барселоны» впечатляет. Они хорошо обороняются, но, как я считаю, их главное умение – очень долгое владение мячом. Когда мяч у тебя, соперник не может забить.
Сейчас «Барселона» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Йоханом Кройффом.
Здорово сыграть с «Барсой». Мне нравится философия этого клуба. Они воспитали многих хороших игроков, у них было много хороших команд. Мы с нетерпением ждем матча с ними», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.
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Действительно, зачем создавать комфортный счёт, лучше удерживать отрыв в ОДИН мяч
Аукнется барсукам
Три очка не пахнут?
Победа есть победа.
Но когда у тебя один боеспособный состав и у тебя плотный график, ты и не так будешь играть, дабы победить
И это очень занимательно, ведь тренером у Барсы человек, который всегда старался создать больше голов..
И да, зачем тратить силы на несколько голов, когда у тебя серьёзный график