Эрик тен Хаг: «Барса» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Кройффом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Йохан Кройфф Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высоко отозвался о качестве игры «Барселоны».

Перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы каталонский клуб не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом.

«Очевидно, что статистика «Барселоны» впечатляет. Они хорошо обороняются, но, как я считаю, их главное умение – очень долгое владение мячом. Когда мяч у тебя, соперник не может забить.

Сейчас «Барселона» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Йоханом Кройффом.

Здорово сыграть с «Барсой». Мне нравится философия этого клуба. Они воспитали многих хороших игроков, у них было много хороших команд. Мы с нетерпением ждем матча с ними», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.

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36 комментариев

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Алексей Толстюк
Ответ Barca
Сейчас обе команды подходят к матчу в оптимальной форме и с мощными составами. Надеюсь нас ждёт огненный матч
У МЮ 4 игрока основы играть не будут.
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Falsegoalkeeper
Ответ Арман Бижанов
Думаю Тен Хаг в будущем поработает с Барсой))
Не надо. Приведет толпу голландцев, от которых потом не избавишься
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DolJun
Ответ otchim kaloeda
Как там Чельси?
что?
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as009595@icloud.com
Ответ Александр Бялт
а ведь сразу после жеребьевки эта пара казалась встречей между двумя середняками. но оба клуба набрали такую форму, что уровень матча сопоставим с поединками на поздних стадиямях плей-офф ЛЧ
Какое поздние стадии плей офф лч, Барса и Мю давно не доходили дальше четвертьфинала, не считаю победителя этой пары даже фаворитами ле
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vaniaEee
Ответ Barca
Разгромная победа недавно была над Севильей, почему про это молчишь? И да, зачем тратить силы на несколько голов, когда у тебя серьёзный график
Тратить силы на несколько голов?
Действительно, зачем создавать комфортный счёт, лучше удерживать отрыв в ОДИН мяч
Аукнется барсукам
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Jaxongir Shodiev
Ответ Burel
эта пара сильнее любой пары в ЛЧ
Парадоксально, но правда
+3
-1
+2
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Jaxongir Shodiev
Барса бужет играть от себя, а МЮ от обороны
+1
-1
0
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Арман Бижанов
Думаю Тен Хаг в будущем поработает с Барсой))
0
0
0
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Эрик Оганезов
Ответ Александр Бялт
а ведь сразу после жеребьевки эта пара казалась встречей между двумя середняками. но оба клуба набрали такую форму, что уровень матча сопоставим с поединками на поздних стадиямях плей-офф ЛЧ
мю против барселоны это классика мирового футбола
+4
-1
+3
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Никита Воронин
Ответ dr. cage
В том то и суть, что эту поговорку всю карьеру повторяют упомянутые мной Моур и Аллегри..
А также Анчелотти🤣
+1
-1
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Barca
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Жаль эсли вместо унылой бенфика-андерлехт( кажется) играли эти пара в лч было бы еще престижнее.
Да
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Barca
Сейчас обе команды подходят к матчу в оптимальной форме и с мощными составами. Надеюсь нас ждёт огненный матч
Жаль эсли вместо унылой бенфика-андерлехт( кажется) играли эти пара в лч было бы еще престижнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Нас ждут два отличных матча. Обе команды показывают отличную игру. Как фанат Реала, Я поддержу Барселону.
+1
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Burel
Ответ Александр Бялт
а ведь сразу после жеребьевки эта пара казалась встречей между двумя середняками. но оба клуба набрали такую форму, что уровень матча сопоставим с поединками на поздних стадиямях плей-офф ЛЧ
эта пара сильнее любой пары в ЛЧ
+6
-4
+2
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ cektor
верим в победу !
Барса последние время играет на выезде лучше чем дома. Но ничего дома родные стены помагает. Удачи каталонцам.
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dr. cage
Ответ Barca
Я понимаю, но слышал такую поговорку: Три очка не пахнут? Победа есть победа. Но когда у тебя один боеспособный состав и у тебя плотный график, ты и не так будешь играть, дабы победить
В том то и суть, что эту поговорку всю карьеру повторяют упомянутые мной Моур и Аллегри..
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Нурбол Жумаскалиев
хави уже заготовил несколько оправданий и пару пассажей нытья
Сказал бывший игрок тобол? Не ошибся ли я именно тобол или химик джамбул.
+1
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Barca
Ответ dr. cage
Мой комментарий основан на том, что в этом сезоне Барса выигрывал со счётом 1-0 в таком количестве матчей, что до этого подобное достижение было чуть ли не 30 лет назад.. И это очень занимательно, ведь тренером у Барсы человек, который всегда старался создать больше голов..
Я понимаю, но слышал такую поговорку:
Три очка не пахнут?
Победа есть победа.
Но когда у тебя один боеспособный состав и у тебя плотный график, ты и не так будешь играть, дабы победить
+1
-1
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
пеп с алиэкспрес должен выносить мистера бриолина, будем объективны
Как там Чельси?
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otchim kaloeda
Ответ dr. cage
Судя по частому счету 1-0, Хаве вдохновляется Аллегри и Моуриньо..
На перемену вышел?
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dr. cage
Ответ Barca
Разгромная победа недавно была над Севильей, почему про это молчишь? И да, зачем тратить силы на несколько голов, когда у тебя серьёзный график
Мой комментарий основан на том, что в этом сезоне Барса выигрывал со счётом 1-0 в таком количестве матчей, что до этого подобное достижение было чуть ли не 30 лет назад..

И это очень занимательно, ведь тренером у Барсы человек, который всегда старался создать больше голов..
+1
-4
-3
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Barca
Ответ dr. cage
Судя по частому счету 1-0, Хаве вдохновляется Аллегри и Моуриньо..
Разгромная победа недавно была над Севильей, почему про это молчишь?
И да, зачем тратить силы на несколько голов, когда у тебя серьёзный график
+11
-5
+6
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Нурбол Жумаскалиев
хави уже заготовил несколько оправданий и пару пассажей нытья
+3
-8
-5
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Barca
Ответ DolJun
грэм. или ты ожидал что я все за тебя буду додумывать?)
Хи-хи-хи, как же гениально
+1
-2
-1
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dr. cage
Судя по частому счету 1-0, Хаве вдохновляется Аллегри и Моуриньо..
+3
-7
-4
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