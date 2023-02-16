Эрик тен Хаг: «Барса» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Кройффом»

высоко отозвался о качестве игры «Барселоны».

Перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в каталонский клуб не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в с 8-очковым отрывом.

«Очевидно, что статистика «Барселоны» впечатляет. Они хорошо обороняются, но, как я считаю, их главное умение – очень долгое владение мячом. Когда мяч у тебя, соперник не может забить.

Сейчас « » показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен .

Здорово сыграть с «Барсой». Мне нравится философия этого клуба. Они воспитали многих хороших игроков, у них было много хороших команд. Мы с нетерпением ждем матча с ними», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на «Камп Ноу» в раунде плей-офф Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:30 по московскому времени.

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