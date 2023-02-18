Поттер про 0:1 с «Саутгемптоном»: «Челси» должен играть лучше, чем в 1-м тайме, беру ответственность на себя. Не могу поверить, что мы не забили»

прокомментировал поражение от « » (0:1) с .

«Думаю, в первом тайме мы играли ниже своих возможностей. В итоге нас наказал Уорд-Проуз, он топ в своем деле. Наш уровень игры в первом тайме был не очень хорошим. Надо отдать должное «Саутгемптону», они хорошо комбинировали игру.

Во втором тайме мы прессинговали, но у нас были моменты для взятия ворот, которые надо были реализовывать.

Мы должны действовать лучше, чем в первом тайме, и я беру на себя ответственность за это. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов. И я не могу поверить, что мы этого не сделали (не забили – прим. Sports.ru)», – сказал тренер «Челси».