Поттер про 0:1 с «Саутгемптоном»: «Челси» должен играть лучше, чем в 1-м тайме, беру ответственность на себя. Не могу поверить, что мы не забили»

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Джеймс Уорд-Проуз Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) с АПЛ.

«Думаю, в первом тайме мы играли ниже своих возможностей. В итоге нас наказал Уорд-Проуз, он топ в своем деле. Наш уровень игры в первом тайме был не очень хорошим. Надо отдать должное «Саутгемптону», они хорошо комбинировали игру.

Во втором тайме мы прессинговали, но у нас были моменты для взятия ворот, которые надо были реализовывать.

Мы должны действовать лучше, чем в первом тайме, и я беру на себя ответственность за это. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов. И я не могу поверить, что мы этого не сделали (не забили – прим. Sports.ru)», – сказал тренер «Челси».

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29 комментариев

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Диер Ташкент
Ответ Pink Man
Лучше быть королём маленького царства,чем никем в большом государстве)))))))
))))
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Pink Man
Ответ Диер Ташкент
Я считаю Поттер прекрасную работу проделывает что бы не говорили про него. Привил железный характер команде. Вот Челси выбрал путь в чемпионшип, так до конца не отворачиваются от пути. Вот это я понимаю характер у команды. Целеустремленность, настойчивость на высшем уровне у команды. Красавцы прям! Только за это Поттер заслуживает работу до конца контракта
Лучше быть королём маленького царства,чем никем в большом государстве)))))))
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Chernoy
Даже если бы вы забили, это только бы заставило Саутгемптон приложить немножко больше усилий, чтобы забить второй.
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Диер Ташкент
Я считаю Поттер прекрасную работу проделывает что бы не говорили про него. Привил железный характер команде. Вот Челси выбрал путь в чемпионшип, так до конца не отворачиваются от пути. Вот это я понимаю характер у команды. Целеустремленность, настойчивость на высшем уровне у команды. Красавцы прям! Только за это Поттер заслуживает работу до конца контракта
+1
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+1
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madjer163
Слуцкий сильнее Поттера
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Человек из футбола
Ответ Sergey Khan
Блин Поттер не физрук, мне кажется любой физрук бы справился лучше, Поттер скорее его друг - трудовик
тренер по квиддичу
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Акира_1
Ответ Rustam Abdullayev
В Челси надо было купить хорошего центр форварда
Сначала тренера хотя бы выше среднего.
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Акира_1
В принципе даже нет сомнений: он ждёт неустойку и понимает сам, что не справился с этой работой. Удивительно, что Боэли не может наконец избавить Челси от Поттера, а Поттера от клуба, на который ему все равно. 🤔
+1
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Rustam Abdullayev
В Челси надо было купить хорошего центр форварда
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MstAndreev
Ну, не верь. Это сильно поможет делу)
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Виталий Ан
Ответ Sergey Khan
Блин Поттер не физрук, мне кажется любой физрук бы справился лучше, Поттер скорее его друг - трудовик
Мне кажется он на тренировку приходит, дает мяч игрокам и говорит чтоб не шумели. И уходит в свою каморку.
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sergey Khan
Блин Поттер не физрук, мне кажется любой физрук бы справился лучше, Поттер скорее его друг - трудовик
Да и трудовик тоже под сомнением. Хороший трудовик давно из любых брёвен смастерил хотя бы табуретки, а тут...🤓
+14
-1
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Balt
Не, ну любой болела Челси должен сказать что это перебор. Уж не обыграть аутсайдер это вообще. Кого тогда обыгрывать собрались? Поттер к работе уже приступит?
+6
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atonce
"Не могу поверить, что не забили", действительно, такого же никогда не было!
+8
-1
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Тимур Долматов
«Челси должен играть лучше…» если свалишь то будет играть лучше
Да каждый матч у этого дегенерата такой , то со стартовым составам и тактикой не угадает, Челси возят весь тайм, то нормально первый тайм проведут , снова во втором тайме на тасует игроками,заменами и позициями и снова возят.
Недотрениришка
+10
-2
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Sergey Khan
Блин Поттер не физрук, мне кажется любой физрук бы справился лучше, Поттер скорее его друг - трудовик
+63
-3
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Джанни Инфантино
Интересно, сколько нужно еще проиграть матчей чтобы боссы Чесли поняли что НУЖНЫ трансферы?!
Хотя бы 700-800 млн надо влить в клуб чтобы претендовать хотя бы на ЛЕ!
Я разочарован
+1
-2
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Wekil Halylow
Поттер OUT
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Asier Illaramendi
Дары смерти от Боули Поттеру
0
-1
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The Best
Шутки про борьбу за место в Лиге Конференции уже не становятся такими смешными.У Челси хорошие игроки но тренера такое ощущение нет вообще,у команды до сих пор нет хоть малейшего намека на какой-то рисунок игры.
0
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Олег910
Будем объективны, Боули пора звонить Биг Сэму.
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rigobersong
Шулерок, куда ты пропал?:))
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DolJun
ну наконец-то и на себя глянул, а не сплошь оправдания
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Никому_никабельный
Многие сказали что дело в Поттере и Поттер тут же взял ответственность на себя
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GuruFutbola
Команда не из шипа, слишком тяжело пока потеру, ну со времен начнет получаться сыграть в ничью с 20 местом апл)
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