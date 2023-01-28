Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Бекхэм «продался» американским деньгам в 32 года, Линекер – японским. Многие великие игроки делали это, будучи гораздо моложе Криштиану»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Гари Линекер высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Пирс Морган Футбол

Пирс Морган защищает переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

«Дэвид Бекхэм «продался» американским деньгам в 32 года, Гари Линекер «продался» японским деньгам в 32 года. Многие другие великие игроки сделали то же самое в других странах в гораздо более молодом возрасте, чем Роналду.

Что касается всех дебатов по поводу использования спорта для улучшения репутации страны, то пусть те, кто без греха, первыми бросят камни.

Я не думаю, что Британия в наши дни находится в том положении, чтобы читать моральные лекции другим странам о том, как себя вести», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

 

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88 комментариев

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Михаил Шевчук
Ответ rigobersong
Так Бэкхэм вроде не орал, что он лучший игрок в истории футбола, и не говорил, что никогда не поедет в слабый чемпионат:))
Ну Бекхем тут вообще ни к месту. Он в Штатах когда играл , периодически в Европе появлялся , и красиво завершил карьеру в ПСЖ
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Vovker
Там тоже нет слов : "Я никогда не буду играть в слабом чемпионате" Видимо легче всей сектой заминусить неудобный коммент, чем подтвердить свои слова...
Там есть осуждение футболиста который поехал. Если осуждаешь, то будь добр, так не поступать. Если осудил и поступил также, значит ты просто лицемер. Роналду самый настоящий лицемер.
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Интересная личность
Стадия - торг
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Kasilas__1
Ответ son min
В 37 Модрич тащит Реал, в 38 Тиаго Сильва основной защитник Челси, в 41 Ибрагимович привёл Милану к чемпионство, в 36 Жиру основной нападающий Милана, в 39 Пепе играет в Порту и др:) А кто то в 37 продался в Аль Наср:)
В 38 Роналду лучший игрок в истории
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marsover
Так все таки он продался, а не «новые вызовы» и че там еще.😂
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Я Гражданин Мира
Ответ Naides
То есть он сейчас сам сказал, что Роналду продался? Сам себе противоречит
Все футболисты продаётся
Или отдаётся бесплатно по вашей логике
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son min
Ответ Vitto
Слился, додик? На личности перешел.
Аргументы не остались, малышня?:)
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Я Гражданин Мира
Ответ Пирс Морган
Вот что бывает, когда рядом нету Модрича, Крооса и Бензема
Ха ха ха
Эти тройка похоже с ними были в турине когда Роналду за три года забил больше 100 голов
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Vitto
Ответ son min
Да не, побил тебя, ходишь тут потерянным:) Жаль, что ты мозги потерял, зато голова у тебя на месте и это радует:)
Слился, додик? На личности перешел.
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son min
Ответ Vitto
У Месси 4 ЧМ было 0 голов в плей-офф. Он все эти 4 ЧМ был лузером? Он что бил Месси?)
Да не, побил тебя, ходишь тут потерянным:)
Жаль, что ты мозги потерял, зато голова у тебя на месте и это радует:)
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ rigobersong
Мне очень сложно с такими как вы общаться, я обычно просто добавляю таких людей в ЧС, вы не обижайтесь, мне действительно не хочеться тратить свое время, на совершенно глупое общение, ведь все и так прекрасно понимают о чем речь, если человек взрослый и рассудительный, он даже не задумывался переспрашивать очевидные вещи:))
Уверен 90 процентов из Чс, персофаны Роналду. У меня также.
+3
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+3
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Я Гражданин Мира
Ответ son min
В 37 Модрич тащит Реал, в 38 Тиаго Сильва основной защитник Челси, в 41 Ибрагимович привёл Милану к чемпионство, в 36 Жиру основной нападающий Милана, в 39 Пепе играет в Порту и др:) А кто то в 37 продался в Аль Наср:)
Мы видим Сильва тащит челси на вылет, и видим как милан играет в этом году с Жиру.
А Реал тащит не Модрич а вся команда
А не ибрагимович А команда выиграла чемпионат.
В том году Роналду больше ибрагимовича забил, и что
Хватит нести чушь вообще
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Пирс Морган
Ответ Vovker
Там тоже нет слов : "Я никогда не буду играть в слабом чемпионате" Видимо легче всей сектой заминусить неудобный коммент, чем подтвердить свои слова...
"Я хочу завершить карьеру на топ-уровне, с достоинством, в хорошем клубе и не поеду в США/ОАЭ/Катар". То есть чемпионат, который по уровню, как в ОАЭ и Катаре, сильный?
+1
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+1
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Vitto
Ответ matveyka mahortov
Эм чел ты дебил?У Месси намного больше голов чем у Роналдо за 3 сезона хахахаха
Роналдо давно разжирел и у меня больше голов чем у него.
PS И фильтруй базар, Че Пушило.
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jordy
Этот Морган так облизывает Роналду... наверное хочет стать любимой женой в гареме португальца.
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Vitto
Ответ son min
Ну позор это когда бьёт ребенка больного или когда хочет записать гол партнёра на себя:) или когда у него 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ ( даже у защитника Пепе есть гол в плей-офф на ЧМ):)
У Месси 4 ЧМ было 0 голов в плей-офф. Он все эти 4 ЧМ был лузером?
Он что бил Месси?)
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matveyka mahortov
Кстати ,Моргана говорил что из за того что Роналдо поиграл в больше чемпионатах то значит он лучше Месси .Ну тогда Куарежма вообще лучший футболист всея мира
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son min
Ответ Vitto
Не знаю какая радость для персофанов игрока Аль Насра, я не из этих. Но 6 голов - это позор.
Ну позор это когда бьёт ребенка больного или когда хочет записать гол партнёра на себя:) или когда у него 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ ( даже у защитника Пепе есть гол в плей-офф на ЧМ):)
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matveyka mahortov
Ответ Vitto
А кто-то целых 6 голов за ПСЖ забил в 34 года...
Эм чел ты дебил?У Месси намного больше голов чем у Роналдо за 3 сезона хахахаха
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Vovker
Ответ Пирс Морган
Да вот держи, на здоровье https://www.youtube.com/watch?v=ZRZYGKniKZo&ab_channel=AYFootball
Там тоже нет слов : "Я никогда не буду играть в слабом чемпионате"

Видимо легче всей сектой заминусить неудобный коммент, чем подтвердить свои слова...
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-5
-5
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на войне как на войне
фАКТ
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Пирс Морган
Ответ Barsenoga
Ты вторая адекватная личность Пирса?)
Никогда не поздно исправиться)
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Dszubov
Ответ VictorVallecano
Как это отменяет факт того, что многие великие игроки уезжали в слабые чемпы раньше Роналду? ))
Никак.Роналду стебут не за факт отъезда,а за то что он говорил,и как все было сделано.
+1
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+1
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matveyka mahortov
Щас его посадят за то что он так отзывается о топ футболиста, а о какой то там недоделке Роналдо отзывается лучше Бога.
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Barsenoga
Ответ Пирс Морган
Да вот держи, на здоровье https://www.youtube.com/watch?v=ZRZYGKniKZo&ab_channel=AYFootball
Ты вторая адекватная личность Пирса?)
+1
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+1
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