Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Бекхэм «продался» американским деньгам в 32 года, Линекер – японским. Многие великие игроки делали это, будучи гораздо моложе Криштиану»
Пирс Морган защищает переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.
«Дэвид Бекхэм «продался» американским деньгам в 32 года, Гари Линекер «продался» японским деньгам в 32 года. Многие другие великие игроки сделали то же самое в других странах в гораздо более молодом возрасте, чем Роналду.
Что касается всех дебатов по поводу использования спорта для улучшения репутации страны, то пусть те, кто без греха, первыми бросят камни.
Я не думаю, что Британия в наши дни находится в том положении, чтобы читать моральные лекции другим странам о том, как себя вести», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
Или отдаётся бесплатно по вашей логике
Эти тройка похоже с ними были в турине когда Роналду за три года забил больше 100 голов
Жаль, что ты мозги потерял, зато голова у тебя на месте и это радует:)
А Реал тащит не Модрич а вся команда
А не ибрагимович А команда выиграла чемпионат.
В том году Роналду больше ибрагимовича забил, и что
Хватит нести чушь вообще
PS И фильтруй базар, Че Пушило.
Он что бил Месси?)
Видимо легче всей сектой заминусить неудобный коммент, чем подтвердить свои слова...