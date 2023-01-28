Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Бекхэм «продался» американским деньгам в 32 года, Линекер – японским. Многие великие игроки делали это, будучи гораздо моложе Криштиану»

Пирс Морган защищает переход в Саудовскую Аравию.

« «продался» американским деньгам в 32 года, «продался» японским деньгам в 32 года. Многие другие великие игроки сделали то же самое в других странах в гораздо более молодом возрасте, чем Роналду.

Что касается всех дебатов по поводу использования спорта для улучшения репутации страны, то пусть те, кто без греха, первыми бросят камни.

Я не думаю, что Британия в наши дни находится в том положении, чтобы читать моральные лекции другим странам о том, как себя вести», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком