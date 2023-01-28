Пол Паркер обвинил «фанбоев Роналду» в плохом приеме Вегорста: «Они должны хотеть, чтобы «МЮ» преуспел, даже без их великого героя»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пол Паркер Ваут Вегорст Футбол

Пол Паркер недоволен тем, как Ваута Вегорста приняли болельщики «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что к Вегорсту отнеслись слишком критически. Он провел всего две (уже три – прим. Sports.ru) игры за «Юнайтед», и судить о нем слишком рано.

Хотя мы, конечно, говорим о «Юнайтед», где о тебе всегда судят по твоей игре. Каждый игрок находится под большим давлением, и им приходится иметь дело с этим 24 часа в сутки.

Кроме того, люди не должны забывать, что речь идет не о Криштиану Роналду. Роналду лучше как футболист, но этот парень предлагает нечто новое. Он усердно работает и хочет помочь клубу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Паркер также отметил, что часть вины за холодный прием Вегорста лежит на «фанбоях Роналду»: «Они просто поливают грязью, и это позор. Они должны хотеть, чтобы клуб преуспел, даже без их великого героя.

Роналду сейчас живет новой жизнью, играя в лиге, которая интересна только его персональным фанатам.

Не нужно забывать, что [Вегорст] только что вернулся из «Европейского Китая», потому что такова роль Турции в футболе. Турецкая лига – это своего рода кладбище, куда игроки отправляются только в том случае, если хотят подзаработать или им нужен отпуск!» – добавил Паркер. 

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86 комментариев

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Пирс Морган
Ответ sLp
Пирс, я начал тебя уважать, немного))))
Никогда не поздно исправиться
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sLp
Ответ Пирс Морган
Великий герой МЮ - Руни, а не Роналду
Пирс, я начал тебя уважать, немного))))
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yrok77
Ответ на войне как на войне
Согласна на все сто процентов. Трусливо прячутся мессифаны, потом нагадят и в кусты.
Это их сущность
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2ran
Матч с Ноттингемом Ваут отыграл просто отлично.
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GiGgS11
Ответ Cruel Snake
Они должны хотеть лучшего будущего для клуба... да им плевать на клубы! Они же кочевники, так было когда Роналду ушёл из «Реала», «Ювентуса»... Пока он там они клуб любят, как только он уходит сразу дела нет. Кочуют за ним
Интересно что они будут делать, когда Криш повесит бутсы на гвоздь? 😂
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А.Э.РАСИМ
Ответ Роман
Челу 53 года.. Старый маразматик. Что Климову под полтос. Вот где самые неадекваты)
Роман,я вас к блондинкам добавлю, вы не против?
Спасибо!
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Nuraly Amirov
Ответ ISLAM DIROV
При всем уважении, 90 процент фанатов Месси болеют за барсу, и им больно за клуб
Сами себе противоречите, болеют за Барсу, больно за МЮ... Чего они на наших ветках без перебоя трещат
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Игорь Климов
Мне вот вообще непонятно как можно желать своему любимому клубу неудачи из-за того, что их кумир ушёл имея ещё и конфликт с тренером и руководством. Нужно напомнить, что этот Кринж7 был полностью не прав по отношению к МЮ и его настоящим болельщикам, а эти так называемые фанбои - это просто "Сектор Кринжа7", о котором все вменяемые люди уже забыли.
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Sabibur
Глоры портка самые душные в мире ))
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Пирс Морган
Великий герой МЮ - Руни, а не Роналду
+3
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иц а мэн
Ответ А.Э.РАСИМ
Фанбои Роналду самая тупая фан группа в мире. Они хотели краха Реала, когда он ушел, Ювентуса когда он ушел, естественно краха Юнайтед сейчас. Фанбои Роналду нечто среднее между блондинками и сообществом ЛГТБ. Характеристики такие. Поэтому их ненавидят. По сути они и испортили все для Роналду.
Полностью прав
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ISLAM DIROV
Ответ Nuraly Amirov
За ним не только его фанбои кочуют, но и фанбои Лео, даже не знаю, какие больше задрали за полтора года
При всем уважении, 90 процент фанатов Месси болеют за барсу, и им больно за клуб
+2
-2
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евГений
Ответ А.Э.РАСИМ
Фанбои Роналду самая тупая фан группа в мире. Они хотели краха Реала, когда он ушел, Ювентуса когда он ушел, естественно краха Юнайтед сейчас. Фанбои Роналду нечто среднее между блондинками и сообществом ЛГТБ. Характеристики такие. Поэтому их ненавидят. По сути они и испортили все для Роналду.
Зря ты так блондинок оскорбил…
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Роман
Челу 53 года.. Старый маразматик. Что Климову под полтос. Вот где самые неадекваты)
Уж неадекватнее тебя точно никого нет.Создал свой недоблог и забанил всех ,кто имеет точку зрения не такую как у тебя(ну т.е. правильную).Короче сколотили "эй кружок"и нахваливаете Кринжа)).И главное никто вам ущербным там не мешает)).
+1
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Oleg
Ответ на войне как на войне
Мерзкая тетка. Климов и тот лучше.
Не знаю, не заметил в ней ничего мерзкого.
У вас какие то комплексы к ней, не более.
+3
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на войне как на войне
Ответ Oleg
Я смотрю у вас какая то фикция на Катерине)
Мерзкая тетка. Климов и тот лучше.
0
0
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на войне как на войне
Ответ Oleg
Есть нюанс, до 20 лет) Думаю кому то сильно больше.
Не...18 с хвостиком
0
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Oleg
Ответ на войне как на войне
Мужчины на спортивном сайте это нормально, естественно. _____________ Прекрасно. Начните со своих caterina, марина горячкина, александра александрова (правда там транс вроде, в мужском роде о себе говорит) и пр. Уйдут они, уйду и я.
Я смотрю у вас какая то фикция на Катерине)
0
0
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Oleg
Ответ на войне как на войне
Ну тогда я точно в твоем вкусе! Рада очень!
Есть нюанс, до 20 лет)
Думаю кому то сильно больше.
0
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Spail
Какие там фанбои. Когда он второй гол в кубке забил Антони даже намёка на радость не изобразил. Бруну подошёл с кислым лицом. Что там происходит вообще?
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на войне как на войне
Ответ Oleg
Мужчины на спортивном сайте это нормально, естественно. А вот ваше увлечение роналду как минимум странное)
Мужчины на спортивном сайте это нормально, естественно.
_____________
Прекрасно. Начните со своих caterina, марина горячкина, александра александрова (правда там транс вроде, в мужском роде о себе говорит) и пр. Уйдут они, уйду и я.
+1
-1
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на войне как на войне
Ответ Oleg
Почему расист? Просто нравятся девушки европейской внешности.
Ну тогда я точно в твоем вкусе! Рада очень!
0
0
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Nuraly Amirov
Ответ Cruel Snake
Они должны хотеть лучшего будущего для клуба... да им плевать на клубы! Они же кочевники, так было когда Роналду ушёл из «Реала», «Ювентуса»... Пока он там они клуб любят, как только он уходит сразу дела нет. Кочуют за ним
За ним не только его фанбои кочуют, но и фанбои Лео, даже не знаю, какие больше задрали за полтора года
+3
-3
0
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Oleg
Ответ на войне как на войне
Солнышко, ты расист? И как ты догадался о моей внешности?
Почему расист?
Просто нравятся девушки европейской внешности.
+1
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Nuraly Amirov
Ответ А.Э.РАСИМ
Фанбои Роналду самая тупая фан группа в мире. Они хотели краха Реала, когда он ушел, Ювентуса когда он ушел, естественно краха Юнайтед сейчас. Фанбои Роналду нечто среднее между блондинками и сообществом ЛГТБ. Характеристики такие. Поэтому их ненавидят. По сути они и испортили все для Роналду.
Да ладно, фантом с обеих сторон отбитые и сильно портят имидж обоим
+1
-2
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