Пол Паркер обвинил «фанбоев Роналду» в плохом приеме Вегорста: «Они должны хотеть, чтобы «МЮ» преуспел, даже без их великого героя»

недоволен тем, как приняли болельщики «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что к Вегорсту отнеслись слишком критически. Он провел всего две (уже три – прим. Sports.ru) игры за «Юнайтед», и судить о нем слишком рано.

Хотя мы, конечно, говорим о «Юнайтед», где о тебе всегда судят по твоей игре. Каждый игрок находится под большим давлением, и им приходится иметь дело с этим 24 часа в сутки.

Кроме того, люди не должны забывать, что речь идет не о . Роналду лучше как футболист, но этот парень предлагает нечто новое. Он усердно работает и хочет помочь клубу», – сказал бывший защитник « ».

Паркер также отметил, что часть вины за холодный прием Вегорста лежит на «фанбоях Роналду»: «Они просто поливают грязью, и это позор. Они должны хотеть, чтобы клуб преуспел, даже без их великого героя.

Роналду сейчас живет новой жизнью, играя в лиге, которая интересна только его персональным фанатам.

Не нужно забывать, что [Вегорст] только что вернулся из «Европейского Китая», потому что такова роль Турции в футболе. Турецкая лига – это своего рода кладбище, куда игроки отправляются только в том случае, если хотят подзаработать или им нужен отпуск!» – добавил Паркер.