Американский хедж-фонд Elliott, владевший «Миланом», готов купить долю в «МЮ» или помочь с финансированием на покупку клуба

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Футбол

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management готов вложиться в «Манчестер Юнайтед».

По данным Reuters, Elliott собирается предложить свое финансирование какому-либо покупателю для предложения о покупке клуба из Манчестера. Фонд при этом исключает возможность полного поглощения «Манчестер Юнайтед».

The Times отмечает, что Elliott может получить долю в клубе или предоставить долговое финансирование.

В августе прошлого года Elliott завершил сделку по продаже «Милана» частной инвестиционной компании Redbird за 1,2 млрд долларов, после того как клуб выиграл титул чемпиона Серии А. Фонд получил контроль над командой в 2018 году.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Пантелеев
Дядя Сэм раз###ет (разваливает) АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
Ответ Игорь Новиков
А шейхам это зачем?)
Что бы как-то потом в фейр плэй вписаться. Чем больше кантор, тем лучше 😀.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ onegin2007
Ну типа будут в доле, когда шейхи будут покупать кого-то за овер 100 млн. и тут они такие : мы в доле, возьмите наши 500к)
А шейхам это зачем?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
Ответ Игорь Новиков
Да куда им. Они Милан толком не могли содержать.
Ну типа будут в доле, когда шейхи будут покупать кого-то за овер 100 млн. и тут они такие : мы в доле, возьмите наши 500к)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Да куда им. Они Милан толком не могли содержать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андер Эррера
спасибо, не надо. пусть финансирует Милан с трансферным бюджетом 30-40 мл ев
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий