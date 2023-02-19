Американский хедж-фонд Elliott, владевший «Миланом», готов купить долю в «МЮ» или помочь с финансированием на покупку клуба

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management готов вложиться в «Манчестер Юнайтед».

По данным Reuters, Elliott собирается предложить свое финансирование какому-либо покупателю для предложения о покупке клуба из Манчестера. Фонд при этом исключает возможность полного поглощения «Манчестер Юнайтед».

The Times отмечает, что Elliott может получить долю в клубе или предоставить долговое финансирование.

В августе прошлого года Elliott завершил сделку по продаже «Милана» частной инвестиционной компании Redbird за 1,2 млрд долларов, после того как клуб выиграл титул чемпиона Серии А. Фонд получил контроль над командой в 2018 году.