Компания Рэтклиффа INEOS подтвердила заявку на покупку «МЮ»: «Хотим, чтобы клуб опирался на свою славную историю и сосредоточился на победе в ЛЧ»

Компания INEOS подтвердила, что претендует на приобретение «Манчестер Юнайтед».

Нефтяная компания, принадлежащая бизнесмену Джиму Рэтклиффу, подала заявку на покупку клуба у семьи Глейзеров.

«Мы можем подтвердить, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS подали заявку на контрольный пакет акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Мы хотели бы занять роль долгосрочных попечителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и более широкого сообщества.

Мы амбициозны и высококонкурентны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать его клубом номер один в мире. Мы также признаем, что система футбольного управления в этой стране находится на перепутье.

Мы хотели бы помочь открыть новую главу, углубив культуру английского футбола, сделав клуб маяком современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к владению.

Мы хотим, чтобы « » опирался на свою славную историю и корни на северо-Западе Англии и четко сосредоточился на победе в чемпионов», – говорится в заявлении INEOS.