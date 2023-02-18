Компания Рэтклиффа INEOS подтвердила заявку на покупку «МЮ»: «Хотим, чтобы клуб опирался на свою славную историю и сосредоточился на победе в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА бизнес деньги Футбол

Компания INEOS подтвердила, что претендует на приобретение «Манчестер Юнайтед».

Нефтяная компания, принадлежащая бизнесмену Джиму Рэтклиффу, подала заявку на покупку клуба у семьи Глейзеров. 

«Мы можем подтвердить, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS подали заявку на контрольный пакет акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». 

Мы хотели бы занять роль долгосрочных попечителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и более широкого сообщества.

Мы амбициозны и высококонкурентны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать его клубом номер один в мире. Мы также признаем, что система футбольного управления в этой стране находится на перепутье.

Мы хотели бы помочь открыть новую главу, углубив культуру английского футбола, сделав клуб маяком современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к владению. 

Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» опирался на свою славную историю и корни на северо-Западе Англии и четко сосредоточился на победе в Лиге чемпионов», – говорится в заявлении INEOS.

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9 комментариев

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Никанор Еселев
Ответ А.В.Бубнов
В принципе сойдет любой богатый владелец, который будет просто выполнять все похоти тен Хага. Эрик знает, как добиться успеха! Просто дайте ему то, что он скажет, и все! Ну и клубную инфраструктуру еще было бы неплохо модернизировать
Добрый день, дедус
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KH Y7
С Рэтклифом будет хуже чем с Глейзерами!!
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Трампист
Рэтклифф конечно хороший мужик, но МЮ - это главный футбольный актив в мире, так как Реал, Барсу и Баварию купить невозможно из-за внутренних уставов и правил, такую игрушку надо ещё потянуть, тем более что ОТ не модернизировали с нулевых, тот же Энфилд уже сделал несколько рывков за этот промежуток, а Реал и вовсе повысил уровень стадионов введя новую категорию супер стадионов. Думаю гонку выиграет Эмир, это они так говорят, что они будут торговаться, на деле же будет не так))) Но думаю у молотка соберутся ещё и люди из США, но хотелось бы прямо самых известных
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Master Slova
Ответ HI MARS
Владелец-британец всяко лучше этих арабов
чем лучше то?
+3
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А.В.Бубнов
В принципе сойдет любой богатый владелец, который будет просто выполнять все похоти тен Хага. Эрик знает, как добиться успеха! Просто дайте ему то, что он скажет, и все! Ну и клубную инфраструктуру еще было бы неплохо модернизировать
+3
-1
+2
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HI MARS
Владелец-британец всяко лучше этих арабов
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-4
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Vladlen Mironov
Джим, давай лучше Инеос спонсируй а велоспорте, а то Джибмо уже обошли и уходят
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Xell
Ну что логично. Один Поттер тренирует команду, второй покупает))))
+15
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LIBerly
Может, скажем им?
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-2
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