Радимов помогал игроку выбрать между 2 девушками: «Говорю: «Переспи с ними». Ответ: «Я уже». У меня тупик: «Иди на хрен отсюда, я со своими-то бабами не могу разобраться»

вспомнил, как давал советы молодым игрокам «Зенита-2».

«Сидим в тренерской, заходит парень и говорит: «Николаич, можно с тобой поговорить наедине?», а я же готов ответить на любой вопрос.

Он заходит и говорит: «У меня проблема: у меня две девушки, не знаю, какую выбрать». Я ж ему сказал, что на любой вопрос отвечу. Че-то надо говорить…

Отвечаю: «Покажи фотки». Достает, в телефоне показывает. Две блондинки. Че-то надо дальше говорить… Говорю: «Переспи с ними». Ответ был гениальный: «Я уже».

Я же тренер, я ж сказал, что буду отвечать на все. У меня тупик, говорю: «Бери свой телефон, иди на хрен отсюда, я со своими-то бабами не могу разобраться, буду еще тебе объяснять».

Сам смеюсь. Приходит помощник, рассказываю ему эту историю. Смешно было нереально», – сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.