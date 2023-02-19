Радимов помогал игроку выбрать между 2 девушками: «Говорю: «Переспи с ними». Ответ: «Я уже». У меня тупик: «Иди на хрен отсюда, я со своими-то бабами не могу разобраться»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 девушки и спорт Футбол

Владислав Радимов вспомнил, как давал советы молодым игрокам «Зенита-2».

«Сидим в тренерской, заходит парень и говорит: «Николаич, можно с тобой поговорить наедине?», а я же готов ответить на любой вопрос.

Он заходит и говорит: «У меня проблема: у меня две девушки, не знаю, какую выбрать». Я ж ему сказал, что на любой вопрос отвечу. Че-то надо говорить…

Отвечаю: «Покажи фотки». Достает, в телефоне показывает. Две блондинки. Че-то надо дальше говорить… Говорю: «Переспи с ними». Ответ был гениальный: «Я уже».

Я же тренер, я ж сказал, что буду отвечать на все. У меня тупик, говорю: «Бери свой телефон, иди на хрен отсюда, я со своими-то бабами не могу разобраться, буду еще тебе объяснять».

Сам смеюсь. Приходит помощник, рассказываю ему эту историю. Смешно было нереально», – сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

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22 комментария

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justbored
Радимов В.Н, Педагогическая поэма, или Мысли о воспитании.
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ivannumber1
Че-то надо дальше говорить…

Уровень развития у Вашего Владика походу кратно ниже, чем у игроков, которым он пытается советы по жизе раздавать.
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tyuiop tyuiop
сказал бы выбирай ту что борщ умеет варить
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-= Masteryuga =-
Тупые истории футболеров подъехали...
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Zlatan Ibra
Скрепно
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zarik18
Товарищ Ямалютдинов, завязывайте с журналистикой. Это не ваше
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Timur_Pozdeev
Чего?! Зачем это тут?
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LifeSpartak
Вызывайте санитаров этому человеку
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Arman FCSM
Ответ Александр Пряхин
Смешно нереально
ПрЕколы, ржака
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atomio
Владик, не закусил чтоли?
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nugoboss
а как же мудрость тренера? а у тренера бабочки в голове. 🦋
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ALMANAC
На прямой линии из питерского бара был Владислав Радимов. Спасибо
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Velirpa
как Булонова выбрала такое чмо?
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Arty Novikoff
Источник — ютуб-канал «СБГ Шоу»
Опубликовал Марат Ямалютдинов

Скоро такие мараты начнут фотки своей еды на спорце выкладывать
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Дима Рогач
Красава : Зенит 2
6-0
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0
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Ответ Groondler
Вечер офигительных историй
На спортсе нет таких дилемм :)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ночные новости/истории: Ким Чен Ын сходил на футбол и показал свою ракету, Радимов и перепихоны,Челси поддерживает Поттера. Да тут веселее чем днём)
+3
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Александр Пряхин
Смешно нереально
+4
0
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Kyancey
Ответ Slavnov
раньше брали интервью,с похмелья,сейчас у бухого берут...
Суббота же :)
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Slavnov
раньше брали интервью,с похмелья,сейчас у бухого берут...
+25
-3
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Уолтер Собчак
Дилеммы, которые мы заслужили.
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Groondler
Вечер офигительных историй
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