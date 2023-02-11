Радимов впечатлен «Спартаком»: «Страшновато становится. Тем приятнее будет «Зениту» выиграть чемпионат»
Владислав Радимов оценил игру «Спартака» в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Сегодняшний матч с «Сочи» [2:0] показал, что команда в быстрых атаках сильна.
Если в двух словах — «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», — сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
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