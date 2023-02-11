Радимов впечатлен «Спартаком»: «Страшновато становится. Тем приятнее будет «Зениту» выиграть чемпионат»

оценил игру «Спартака» в матчах Winline Зимнего кубка .

«Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Сегодняшний матч с «Сочи» [2:0] показал, что команда в быстрых атаках сильна.

Если в двух словах — «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», — сказал советник гендиректора « » по развитию молодежного футбола.

У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?

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