Радимов впечатлен «Спартаком»: «Страшновато становится. Тем приятнее будет «Зениту» выиграть чемпионат»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Кубок РПЛ Футбол

Владислав Радимов оценил игру «Спартака» в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Сегодняшний матч с «Сочи» [2:0] показал, что команда в быстрых атаках сильна.

Если в двух словах — «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», — сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?

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5 комментариев

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Павел Ермаков
Забудь.Ваш зюзя уже протух.
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Вася Васильков
Не увидел пока ничего впечатляющего в игре Спартака. Много ошибок в обороне, предсезонка однако. Слишком много СМИ об этом говорят. Это не есть хорошо для команды
+1
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Vorobei Pro
Как угарнул с этого "приятние будет победа"
Это кем надо быть чтоб нести такое
+1
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Ильдар Фарукшин
Первая фраза приятная, не ожидал от Радимова, уважуха. Ну а вторая расслабьтись и получите удовольствие 😊
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
p8qntgzzt9
клоyн)
+2
-3
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