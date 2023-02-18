«С Промесом работали по видео. Надеюсь, понимание с партнерами будет хорошим». Абаскаль об отсутствии Квинси на сборах «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака».

Футболист пропускает уже третий сбор красно-белых по личным причинам.

– Как вы минимизируете ситуацию, что Квинси приходится тренироваться отдельно от команды и есть ли уверенность, что он будет в полной готовности к официальным матчам?

– Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него абсолютно идентичное все было с командой. Уровень нагрузки был абсолютно такой же.

Когда мы сейчас приезжали в Москву, мы с моими помощниками по видео работали с Квинси, встречались, объясняли и показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реально понимание того, как сейчас взаимодействовать, и какую работу провела команда.

Мы понимаем, что Квинси опытный игрок, и надеемся, что этот период адаптации пройдет максимально быстро и понимание с партнерами будет на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Спартака».

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

 

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19 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ответ ЗЕНИТ65
Его дом - тюрьма.
Логика железная😊, ну тогда ваш муж. Дзюба
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свинья в лесу
Ответ Доктор Верховцев
В Спартаке жрали вещества, когда негритёнок ещё под стол пешком ходил.
как, нормально? и ведь пенсиунер
0
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свинья в лесу
Ответ Доктор Верховцев
Через месяц: Промес из тюрьмы: «На поле выходил по видео. Понимание с партнёрами хорошее».
через час:
Доктор Верховцев из душевой:<в душ мы с артемкой заходили по необоюдному согласию, но, куда ж деваться-я ж зенитовец>
+1
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Доктор Верховцев
Ответ igls54
Спартак решил вписаться в Антохин бизнес?
В Спартаке жрали вещества, когда негритёнок ещё под стол пешком ходил.
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свинья в лесу
Ответ ЗЕНИТ65
Его дом - тюрьма.
из-за заголовков наСпортСру?
0
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Доктор Верховцев
Через месяц:
Промес из тюрьмы: «На поле выходил по видео. Понимание с партнёрами хорошее».
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Valentin Kompaneytsev
Готовность Промеса к сезону не вызывает абсолютно никакого сомнения.
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ЗЕНИТ65
Ответ Fidelitas et virtus
Промес игрок другого уровня, уверен что продолжит играть на таком же уровне даже с такой подготовкой
Его дом - тюрьма.
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владимир семенов
Бандитский Петербург пересматривал
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avcgloronalduMU
ну и клоуны,промес должен понести наказание, зачем его укрывать
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Faust Doc
Хорошо что не с Дзюбой))
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свинья в лесу
Ответ breezy
Кто знает, если Промес реально не филонил в Москве, то может и быстро вольется. В конце концов он любит клуб, и за такие поблажки должен отдаваться весь и дальше.
да без разницы, филонил он или нет... я про "боевое слаживание"..
еще раз, я-пессимист... и Спартак сейчас не на первых местах.
будем надечться, что все будет хорошо.
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Fidelitas et virtus
Промес игрок другого уровня, уверен что продолжит играть на таком же уровне даже с такой подготовкой
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breezy
Ответ свинья в лесу
ну, туров за 5 до конца, вольется в игру(может быть) ... если хотя бы на замены будет выходить. я-пессимист. особеннов данное время.
Кто знает, если Промес реально не филонил в Москве, то может и быстро вольется. В конце концов он любит клуб, и за такие поблажки должен отдаваться весь и дальше.
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NIK7478
Это ноу-хау - тренировать по удаленке.)))
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свинья в лесу
ну, туров за 5 до конца, вольется в игру(может быть) ... если хотя бы на замены будет выходить.
я-пессимист. особеннов данное время.
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Ильдар Фарукшин
Вам тренер верю
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igls54
Спартак решил вписаться в Антохин бизнес?
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WelcomeBackPURE
По личным причинам ) почему не пишут что скрывается от уголовки ?
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