«С Промесом работали по видео. Надеюсь, понимание с партнерами будет хорошим». Абаскаль об отсутствии Квинси на сборах «Спартака»
Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака».
Футболист пропускает уже третий сбор красно-белых по личным причинам.
– Как вы минимизируете ситуацию, что Квинси приходится тренироваться отдельно от команды и есть ли уверенность, что он будет в полной готовности к официальным матчам?
– Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него абсолютно идентичное все было с командой. Уровень нагрузки был абсолютно такой же.
Когда мы сейчас приезжали в Москву, мы с моими помощниками по видео работали с Квинси, встречались, объясняли и показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реально понимание того, как сейчас взаимодействовать, и какую работу провела команда.
Мы понимаем, что Квинси опытный игрок, и надеемся, что этот период адаптации пройдет максимально быстро и понимание с партнерами будет на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Спартака».
Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?
Доктор Верховцев из душевой:<в душ мы с артемкой заходили по необоюдному согласию, но, куда ж деваться-я ж зенитовец>
Промес из тюрьмы: «На поле выходил по видео. Понимание с партнёрами хорошее».
еще раз, я-пессимист... и Спартак сейчас не на первых местах.
будем надечться, что все будет хорошо.
я-пессимист. особеннов данное время.