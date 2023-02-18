«С Промесом работали по видео. Надеюсь, понимание с партнерами будет хорошим». Абаскаль об отсутствии Квинси на сборах «Спартака»

высказался об отсутствии на сборах « ».

Футболист пропускает уже третий сбор красно-белых по личным причинам.

– Как вы минимизируете ситуацию, что Квинси приходится тренироваться отдельно от команды и есть ли уверенность, что он будет в полной готовности к официальным матчам?

– Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него абсолютно идентичное все было с командой. Уровень нагрузки был абсолютно такой же.

Когда мы сейчас приезжали в Москву, мы с моими помощниками по видео работали с Квинси, встречались, объясняли и показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реально понимание того, как сейчас взаимодействовать, и какую работу провела команда.

Мы понимаем, что Квинси опытный игрок, и надеемся, что этот период адаптации пройдет максимально быстро и понимание с партнерами будет на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Спартака».

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?