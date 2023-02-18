Абаскаль о «Спартаке» как «тактическом хамелеоне»: «Мы не зацикливаемся на плане на игру, а можем меняться, исходя из того, как складывается матч, какой счет на табло»

рассказал, как проходит трансформация «Спартака» в «тактического хамелеона».

– В начале своей работы в «Спартаке» вы говорили о стремлении сделать «Спартак», как вы выразились, «тактическим хамелеоном». За прошедшее время как можете оценить прогресс в этом направлении?

– Ну, не мне оценивать свою работу, другие люди будут оценивать результат, счет на табло. Я рад, что у нас свежая команда – мы не останавливаемся, не зацикливаемся на плане на конкретную игру, а можем меняться в зависимости от того, как проходит встреча и чего она требует от футболистов.

Поэтому – еще раз скажу, что не мне оценивать «хамелеона» – тем не менее, мы стараемся, чтобы мы могли меняться по ходу матча, исходя из той цели, которая у нас есть, из того, как складывается матч, какой счет на табло и прочих обстоятельств, – сказал главный тренер « ».