Осимхен получил травму правой ноги в конце матча «Наполи» с «Сассуоло»
Нападающий Виктор Осимхен не смог доиграть матч «Наполи» с «Сассуоло» до конца.
На 83-й минуте после нескольких рывков за мячом в рамках прессинга нигериец сел на газон и указал на правую ногу. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение выпустить вместо лучшего бомбардира команды форварда Джованни Симеоне.
За 19 матчей в текущем чемпионате Италии Осимхен забил 18 голов, один из них – сегодня в ворота «Сассуоло» (2:0, второй тайм).
21 февраля «Наполи» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».
Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах
Осимхен забил в 5-м матче подряд. У форварда «Наполи» 18 голов в Серии А – лишь у Холанда больше в топ-лигах
Кабздец...плыть плыть и у берега усраться
Без него в ЛЧ тепрь будет очень сложно
Ладно б хотя бы Распадори еще был, а так один Симеоне теперь...
Какой же Спалетти перестраховщик, боялся игру не выиграть
Ну вот тебе пожалуйста, остался один Симеона и вити с распадори весь март не будет
Поиграли в лиге чемпионов называется, жесть
И витя сам тоже блин, мозгов нет...на 85й минуте нестись за защитником в прессинг, который впереди уже на 30 метров...
Настроение 0 тепрь(