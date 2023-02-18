Осимхен получил травму правой ноги в конце матча «Наполи» с «Сассуоло»

Теги серия А Италия травмы Наполи Сассуоло Джованни Симеоне Виктор Осимхен Здоровье Футбол

Нападающий Виктор Осимхен не смог доиграть матч «Наполи» с «Сассуоло» до конца.

На 83-й минуте после нескольких рывков за мячом в рамках прессинга нигериец сел на газон и указал на правую ногу. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение выпустить вместо лучшего бомбардира команды форварда Джованни Симеоне.

За 19 матчей в текущем чемпионате Италии Осимхен забил 18 голов, один из них – сегодня в ворота «Сассуоло» (2:0, второй тайм).

21 февраля «Наполи» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах

Осимхен забил в 5-м матче подряд. У форварда «Наполи» 18 голов в Серии А – лишь у Холанда больше в топ-лигах

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16 комментариев

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Pertinax Gandi
Чемпионат выиграть сейчас важнее. Поэтому Перкуй не хотел его менять, пока счёт по его мнению был скользкий.
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coimbra
Ответ Веселый Адебайор
Хвичу ждёт падение
долго этого ждешь?
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Romanian_Daddy
Привет братьям Денису М, Дену С, Коле, Саше С, Мише, Севаку, Маге, Диме П, Диме Азаренко, Редду, Саше Г, Максу Ж, Роме, Семе, Анисимову, Олегу и боту-предсказателю
+1
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Александр Суряев
Ответ Alcsk
Ребят, а вы уже знаете, что травма серьёзная? Ну простр один пишет, что его месяц не будет, другой уверен, что встречи в ЛЧ точно пропустит. Может не всё так печально?
Судя по тому, что он в принципе спокойно сидел на скамейке после замены, вряд ли там что-то прям сильно серьезное.
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Милан. Тонали. 8.
Наполи теперь нужно быстренько слить Айнтрахту и спокойно дойти до Скудетто ☝️....
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Сергей Фомичев
Серьезная травма?
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Alcsk
Ребят, а вы уже знаете, что травма серьёзная? Ну простр один пишет, что его месяц не будет, другой уверен, что встречи в ЛЧ точно пропустит. Может не всё так печально?
+2
0
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Hans_Zimmer
Ответ спортикетт
надеюсь кресты
Свинья
+14
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krendelone1
Ответ Андрей Ж
Как его можно было не поменять перед Айнтрахтом, 83я минута 2-0 Какой же Спалетти перестраховщик, боялся игру не выиграть Ну вот тебе пожалуйста, остался один Симеона и вити с распадори весь март не будет Поиграли в лиге чемпионов называется, жесть И витя сам тоже блин, мозгов нет...на 85й минуте нестись за защитником в прессинг, который впереди уже на 30 метров... Настроение 0 тепрь(
согласен.. надо было менять
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спортикетт
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Андрей Ж
Думаю, что спалетти ожидает выговор от Джунтоли и Де Лау после игры за то что перед ЛЧ не снял витю раньше
Кабздец...плыть плыть и у берега усраться
Без него в ЛЧ тепрь будет очень сложно
Ладно б хотя бы Распадори еще был, а так один Симеоне теперь...
+2
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Андрей Ж
Как его можно было не поменять перед Айнтрахтом, 83я минута 2-0
Какой же Спалетти перестраховщик, боялся игру не выиграть
Ну вот тебе пожалуйста, остался один Симеона и вити с распадори весь март не будет
Поиграли в лиге чемпионов называется, жесть
И витя сам тоже блин, мозгов нет...на 85й минуте нестись за защитником в прессинг, который впереди уже на 30 метров...
Настроение 0 тепрь(
+4
-1
+3
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krendelone1
Ответ Black Phoenix
Как же обидно вылетел, прямо перед еврокубками! Вот же досада для неаполитанцев, остаться перед лигочемпионской зарубой без главного страйкера.
без двух даже
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0
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Black Phoenix
Как же обидно вылетел, прямо перед еврокубками! Вот же досада для неаполитанцев, остаться перед лигочемпионской зарубой без главного страйкера.
0
0
0
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Веселый Адебайор
Хвичу ждёт падение
0
-2
-2
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krendelone1
можно было ведь пораньше заменить... перед важной встречей. эх
+2
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