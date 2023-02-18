Осимхен получил травму правой ноги в конце матча «Наполи» с «Сассуоло»

Нападающий Виктор Осимхен не смог доиграть матч «Наполи» с « » до конца.

На 83-й минуте после нескольких рывков за мячом в рамках прессинга нигериец сел на газон и указал на правую ногу. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение выпустить вместо лучшего бомбардира команды форварда .

За 19 матчей в текущем чемпионате Италии Осимхен забил 18 голов, один из них – сегодня в ворота « » (2:0, второй тайм).

21 февраля «Наполи» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах

Осимхен забил в 5-м матче подряд. У форварда «Наполи» 18 голов в Серии А – лишь у Холанда больше в топ-лигах