В «Ювентусе» сомневаются в Аллегри, но владелец клуба Элканн пока поддерживает тренера

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Джон Элканн Футбол

Массимилиано Аллегри может покинуть должность главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в клубе начинают сомневаться в способности 55-летнего специалиста руководить проектом, который нацелен на молодых футболистов.

Шестикратный чемпион Италии пока может рассчитывать на поддержку со стороны Джона Элканна, гендиректора Exor – компании, владеющей «Ювентусом». Однако в руководстве перспективы клуба при Аллегри устраивают не всех.

Массимилиано занимает нынешнюю должность с 2021 года. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов и идет на 9-м месте в Серии А (после снятия 15 очков).

У «Ювентуса» 1 победа в 7 матчах в еврокубках этого сезона

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35 комментариев

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Andrew Kolevatykh
Ответ Алексей Гусев
ну и нафига мне это кинули? Статья не о чем. На уровне "расследований навального".
Конечно, веские две строчки Алексея Гусева гораздо авторитетнее.)
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John Gotti
Ответ Алексей Гусев
ну и нафига мне это кинули? Статья не о чем. На уровне "расследований навального".
Гусёк, вот ты непробиваемый )))
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Алексей Гусев
Ответ Andrew Kolevatykh
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/italia_mia/1603038.html
ну и нафига мне это кинули? Статья не о чем. На уровне "расследований навального".
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Заяцволк
?? Сомневаются в атакующем тренере, который ненавидит счёт 1:0, и команда которого забивает по 80 мячей за сезон ? Кто вообще эти изверги ?
+1
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+1
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Andrew Kolevatykh
Ответ Алексей Гусев
Если бы Эксор владел, Юве давно бы уже лиши статуса клуба выступающего в соревнованиях под эгидами УЕФА и ФИФА. А по поводу Джона...Не в Целом, а в принипе как внук, бизнес которому достался от деда Джанни Аньелли, может не быть из семьи)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/italia_mia/1603038.html
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John Gotti
Ответ Evgeny Trifonov
Тухель свободен, заваливайте деньгами и забирайте
Тухель распиаренная посредственность
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Алексей Гусев
Ответ Andrew Kolevatykh
Exor имеет 63% долю капитала Ювентуса. CEO Exor - Элканн. В целом, он тоже из семьи Аньелли.
Если бы Эксор владел, Юве давно бы уже лиши статуса клуба выступающего в соревнованиях под эгидами УЕФА и ФИФА. А по поводу Джона...Не в Целом, а в принипе как внук, бизнес которому достался от деда Джанни Аньелли, может не быть из семьи)
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Адепт Суперлиги
Если мы не попадаем в ЛЧ на следующий сезон, то от Аллегри толку точно нет, ибо нужно затевать перестройку, сокращать на тратах и приглашать молодого и амбициозного специалиста. Если же выходим каким-то чудом в ЛЧ, либо стартует Суперлига, то Юве должен значительно укреплять состав, и учитывая что Аллегри за эти 2 сезона провалился, то и тут от него толку тоже нет. В общем, по уму его в любом случае надо выгонять. Но как бы не случилось, надеюсь Элканн приме верное решение.
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2RIN
Ответ Александр Тарасенко
В четверку - да. Но в чем тут радость? Мы же не Лацио и не Рома, все же, для которых четвёрка - достижение и предел мечтаний.
Если будет реальный проект, нацеленный на атакующий футбол и воспитанников в составе, можно потерпеть пару тройку лет без трофеев
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Andrew Kolevatykh
Ответ Алексей Гусев
что за неуч писал статью? Не Эксор владеет Ювентусом, а семья Аньелли.
Exor имеет 63% долю капитала Ювентуса. CEO Exor - Элканн. В целом, он тоже из семьи Аньелли.
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Алексей Гусев
Ответ Семён Жуйло
Семья Аньели владеет и тем и другим.
Ну Сень, я о том что компании в принципе ни клубами, ни футболистами владеть не могут, согласно регламента. То есть утверждение что Зенитом владеет Газпром, тоже не правильно) Привет кстати.
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Tsybenko S.N.
Ой, а что случилось?😯 А что такое? Вроде бы как "играли" полтора года, так и играют. Чего вдруг такое недовольство... Странно...
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Семён Жуйло
Ответ Алексей Гусев
что за неуч писал статью? Не Эксор владеет Ювентусом, а семья Аньелли.
Семья Аньели владеет и тем и другим.
+2
0
+2
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Alex Legend
Ответ Александр Тарасенко
В четверку - да. Но в чем тут радость? Мы же не Лацио и не Рома, все же, для которых четвёрка - достижение и предел мечтаний.
Тут ведь вопрос что там в кабинетах ещё нам наминусуют, поэтому пару лет побегать так, не вижу никаких проблем.
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Алексей Гусев
что за неуч писал статью? Не Эксор владеет Ювентусом, а семья Аньелли.
0
-2
-2
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Evgeny Trifonov
Тухель свободен, заваливайте деньгами и забирайте
Комментарий скрыт
0
-12
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
Ответ Дмитрий Мороз
Там уже Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе. Так что думаю они просто мягко стелят перед пинком под зад. Ибо импотентность футбола от аллегри видят даже незрячие
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
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Артем Слюсаренко
Надо убрать Алергии
0
0
0
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Ислам Гасанов
Если хотят развивать молодых, то нужен соответствующий тренер кто-то наподобие Де Дзерби, а не Тухель
+1
-1
0
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Александр Тарасенко
Ответ a1ber1
ну с -15 и четверка хорошо
Я так понял, что речь не про этот сезон, а что проект с упором на молодёжь - это стратегия клуба на будущее.
0
-2
-2
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a1ber1
Ответ Александр Тарасенко
В четверку - да. Но в чем тут радость? Мы же не Лацио и не Рома, все же, для которых четвёрка - достижение и предел мечтаний.
ну с -15 и четверка хорошо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Мороз
Там уже Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе. Так что думаю они просто мягко стелят перед пинком под зад. Ибо импотентность футбола от аллегри видят даже незрячие
+7
-1
+6
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Гамаль Хайдаров
Зидан, возвращайся в свой клуб и помоги ему как ты сделал с Реалом
0
0
0
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HI MARS
Тухель возглавит Ювентус
0
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0
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Александр Тарасенко
Ответ Alex Legend
в четвёрку залетать обязаны
В четверку - да. Но в чем тут радость? Мы же не Лацио и не Рома, все же, для которых четвёрка - достижение и предел мечтаний.
+2
-1
+1
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