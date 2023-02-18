В «Ювентусе» сомневаются в Аллегри, но владелец клуба Элканн пока поддерживает тренера

может покинуть должность главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в клубе начинают сомневаться в способности 55-летнего специалиста руководить проектом, который нацелен на молодых футболистов.

Шестикратный чемпион Италии пока может рассчитывать на поддержку со стороны , гендиректора Exor – компании, владеющей « ». Однако в руководстве перспективы клуба при Аллегри устраивают не всех.

Массимилиано занимает нынешнюю должность с 2021 года. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов и идет на 9-м месте в Серии А (после снятия 15 очков).

У «Ювентуса» 1 победа в 7 матчах в еврокубках этого сезона