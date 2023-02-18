В «Ювентусе» сомневаются в Аллегри, но владелец клуба Элканн пока поддерживает тренера
Массимилиано Аллегри может покинуть должность главного тренера «Ювентуса».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в клубе начинают сомневаться в способности 55-летнего специалиста руководить проектом, который нацелен на молодых футболистов.
Шестикратный чемпион Италии пока может рассчитывать на поддержку со стороны Джона Элканна, гендиректора Exor – компании, владеющей «Ювентусом». Однако в руководстве перспективы клуба при Аллегри устраивают не всех.
Массимилиано занимает нынешнюю должность с 2021 года. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов и идет на 9-м месте в Серии А (после снятия 15 очков).
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