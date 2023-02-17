Аллегри о неназначенном пенальти: «Думаю, это первый случай, когда судья обратился к ВАР, но зафиксировал фол в атаке»

Теги Нант Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Массимилиано Аллегри Жоау Педру Пиньейру Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Нантом».

Игра 1-го раунда плей-офф Лиги Европы закончилась вничью (1:1). 

О результате

«Мне жаль, потому что это футбол. Нужно добиваться прохода в следующий раунд во Франции. После 1:0 мы уснули».

О втором тайме

«После того, как они сравняли счет, у нас было два хороших момента. Мы не думали, что пропустим ответный гол, но мы должны это принять». 

О тройке атаки 

«Они несколько раз действовали очень хорошо. Вся команда хорошо провела первый тайм. Мы могли бы действовать лучше возле штрафной и могли бы сделать так, чтобы игра шла лучше во втором тайме».

О неназначенном пенальти

С «Фиорентиной» был объективный факт. Сегодня было решение, которое нужно принять. Я думаю, что это первый случай, когда судья обратился к ВАР [чтобы проверить пенальти], а затем зафиксировал фол в атаке. Что-то ненормальное», – сказал главный тренер «Ювентуса».

На матче «Ювентус» – «Нант» работала бригада судей во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру.

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3 комментария

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Digart
В дополнение ко всем нападкам со стороны figc и чеферина, приходится терпеть бредни этого персонажа после каждой игры.
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Batt Monner
Ответ Dzhansug Bukiya
Человек, который уже побил все рекорды по победам 1-0, обвиняет свою команду, что она заснула....так у тебя всю жизнь такой футбол
Но рук во автобусник больше устраивает, чем Пирло. Хотя результаты одинаковые
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Dzhansug Bukiya
Человек, который уже побил все рекорды по победам 1-0, обвиняет свою команду, что она заснула....так у тебя всю жизнь такой футбол
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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