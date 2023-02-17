Аллегри о неназначенном пенальти: «Думаю, это первый случай, когда судья обратился к ВАР, но зафиксировал фол в атаке»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча с « ».

Игра 1-го раунда плей-офф закончилась вничью (1:1).

О результате

«Мне жаль, потому что это футбол. Нужно добиваться прохода в следующий раунд во Франции. После 1:0 мы уснули».

О втором тайме

«После того, как они сравняли счет, у нас было два хороших момента. Мы не думали, что пропустим ответный гол, но мы должны это принять».

О тройке атаки

«Они несколько раз действовали очень хорошо. Вся команда хорошо провела первый тайм. Мы могли бы действовать лучше возле штрафной и могли бы сделать так, чтобы игра шла лучше во втором тайме».

О неназначенном пенальти

С «Фиорентиной» был объективный факт. Сегодня было решение, которое нужно принять. Я думаю, что это первый случай, когда судья обратился к ВАР [чтобы проверить пенальти], а затем зафиксировал фол в атаке. Что-то ненормальное», – сказал главный тренер « ».

На матче «Ювентус» – «Нант» работала бригада судей во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру.