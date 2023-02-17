Аллегри о неназначенном пенальти: «Думаю, это первый случай, когда судья обратился к ВАР, но зафиксировал фол в атаке»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Нантом».
Игра 1-го раунда плей-офф Лиги Европы закончилась вничью (1:1).
О результате
«Мне жаль, потому что это футбол. Нужно добиваться прохода в следующий раунд во Франции. После 1:0 мы уснули».
О втором тайме
«После того, как они сравняли счет, у нас было два хороших момента. Мы не думали, что пропустим ответный гол, но мы должны это принять».
О тройке атаки
«Они несколько раз действовали очень хорошо. Вся команда хорошо провела первый тайм. Мы могли бы действовать лучше возле штрафной и могли бы сделать так, чтобы игра шла лучше во втором тайме».
С «Фиорентиной» был объективный факт. Сегодня было решение, которое нужно принять. Я думаю, что это первый случай, когда судья обратился к ВАР [чтобы проверить пенальти], а затем зафиксировал фол в атаке. Что-то ненормальное», – сказал главный тренер «Ювентуса».
На матче «Ювентус» – «Нант» работала бригада судей во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру.
3 комментария