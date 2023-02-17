Аллегри – журналистам: «Я не хочу побед 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. У моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака»

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри разозлился из-за критики своего тренерского стиля.

После матча Лиги Европы с «Нантом» (1:1) эксперты студии Sky Sport Italia предположили, что «Ювентус» при Аллегри начинает играть на удержание счета, если забивает первым. Предположение вывело тренера из себя.

«Я никогда не говорил, что хочу побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. Это клише, что я хочу побед со счетом 1:0, это неправда.

Все просто, посмотрите на всю статистику моих команд. У меня всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака. От статистики не убежишь. Посмотрите на результаты «Милана» и «Ювентуса».

Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Проблема в том, что вы много болтаете ни о чем, а я говорю о цифрах. Я знаю, что вам нужно сидеть тут и болтать ни о чем, чтобы время эфира заполнить, но я этим не занимаюсь. 

Вы придумали это, создали историю, а затем начали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. У вас есть вся статистика, изучите ее.

В футболе важно только одно: победы. Неважно, 1:0 или 5:0. Тем не менее факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака», – заявил Аллегри.

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31 комментарий

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buFFon
Ответ v.belorussky
Я за вариативный футбол. Должны быть разные команды, тогда интереснее. Гегенпрессинг Клоппа, тики-така Пепа, автобусы Моуриньо, хулиганский футбол Симеоне. И вот катеначчо 2.0 от Аллегри. Разнообразие - это хорошо.
так всегда было и будет 👍🏻
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d.xoxlov
Ответ FinoAllaFine FJ
ага, или слуцкова, или непомнящева
или мостогого
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FinoAllaFine FJ
Ответ kaka10
Фанаты Жувы видимо хотят вернуться к временам Пирло-Сарри) Подзабыли те прекрасные сезоны с красивым футболом и сверхрезультатами команды
ты о чем г!лор
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Altyn Asyr
Ответ dr. cage
Аллегри - журналистам: "Запомните твари - я атакую"
да
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FinoAllaFine FJ
Ответ Милан. Тонали. 8.
Сколько помню Ювентус Аллегри, всегда ставил на них что забьют 1-2 гола, о каких 70-80 голов он говорит? 🤦‍♂️....
больше ведь он командой не руководил, только 21/22 и все - или просто вы тогда еще пешком под стол ходили когда он руководил Юве. Впрочем, какая разница
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Азатполат Новуров
Если честно Ювентус вчера заслужил победу, сколько было моментов, например у Кьезы, перекладина, штанга мяч каким-то образом не залетел вороту.
+1
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FinoAllaFine FJ
Ответ Руслан Магомадов
лучше мостовова тренером Юве сделать)
ага, или слуцкова, или непомнящева
+1
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+1
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Дмитрий Мороз
Забыл сказать - лучшая в мире защита. И почти лучшая атака в мире.
А уходил за новым вызовом, никогда не выгоняли
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Altyn Asyr
именно
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Виталий Ан
Ответ v.belorussky
Я за вариативный футбол. Должны быть разные команды, тогда интереснее. Гегенпрессинг Клоппа, тики-така Пепа, автобусы Моуриньо, хулиганский футбол Симеоне. И вот катеначчо 2.0 от Аллегри. Разнообразие - это хорошо.
Были матчи когда я был в восторге от матча которые закончились 0-0. Для других есть двух минутные обзоры матча с острыми моментами. Я даже не верю в автобус Мауринью. Просто были матчи которые команда соперника больше владела мячом. А когда мяч у команды Маура, не разу не видел чтоб в атаку шли 2-3 человека только. Всегда подключалась вся команда. Для меня автобус Мауринью это миф.
+1
-1
0
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Isshin88
Он шутит? Или он сам в это верит?
Может он и не заявляет, что хочет выигрывать по 1:0, но вся его тактика заточена именно под это. Более интересный счёт получался либо засчёт индивидуальных качеств топ-футболистов в составе Ювентуса, либо засчёт слабости соперников.
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mevlut
Один юзер приводил статистику, у Макса за всю историю в Юве, побед со счетом 1-0 было 23% от общих побед
+1
0
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Руслан Магомадов
Ответ Sergey Troshin
Я вот подумал, мостового журналистом поставить.... он же их всех за*бет
лучше мостовова тренером Юве сделать)
0
-3
-3
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d.xoxlov
Ну с 4-3-3 всё же получше стало. Два каркаса вчера и гол Влаховича из сантиметрового офсайда с "Фиорентиной" не из ниоткуда случились. Для чего-то большего сегодняшней "физики" команды всё равно не хватит. Кьеза и Влахович – после травм, ди Мария прессинговать даже свои 70 минут без перерыва не будет уже никогда.
+2
0
+2
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v.belorussky
Я за вариативный футбол. Должны быть разные команды, тогда интереснее. Гегенпрессинг Клоппа, тики-така Пепа, автобусы Моуриньо, хулиганский футбол Симеоне. И вот катеначчо 2.0 от Аллегри.

Разнообразие - это хорошо.
+14
0
+14
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Зверёк
Сезон 21/22 забито голов:56,где твои 70-80? Сказочник.
☝️🤭
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-1
-1
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Милан. Тонали. 8.
Сколько помню Ювентус Аллегри, всегда ставил на них что забьют 1-2 гола, о каких 70-80 голов он говорит? 🤦‍♂️....
0
-3
-3
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Gani
Это по ходу ответ критикам из комментариев спортс.ру. Массимо нас читает :)
0
0
0
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kaka10
Фанаты Жувы видимо хотят вернуться к временам Пирло-Сарри) Подзабыли те прекрасные сезоны с красивым футболом и сверхрезультатами команды
+2
-5
-3
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Старик Стариканов
Я хочу в каждом матче 0-0 - Добавил Аллегри
+5
0
+5
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Born is the King
Здесь Макс всё правильно сказал. Журналюшки уже откровенно крут и провоцируют тренеров
+3
0
+3
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Nikita Ufimtsev
Ответ Инженер Управляющий
у журналюг профессия такая - бесить и создавать шум
А что, журналисты не по делу критикуют?
+3
-2
+1
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Зверёк
Сезон 21/22 забито голов:56,где твои 70-80? Сказочник.
+4
-2
+2
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Sergey Troshin
Я вот подумал, мостового журналистом поставить.... он же их всех за*бет
+3
0
+3
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2RIN
Не оправдывая Макса, вчера Нант банально отскочил, игра была чисто в одни ворота, там штанг и перекладин набралось 4 штуки, плюс бредово не назначенный 100% пенальти, у Нанта ОДИН удар в створ-один гол
+24
0
+24
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