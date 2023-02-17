Аллегри – журналистам: «Я не хочу побед 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. У моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака»
Массимилиано Аллегри разозлился из-за критики своего тренерского стиля.
После матча Лиги Европы с «Нантом» (1:1) эксперты студии Sky Sport Italia предположили, что «Ювентус» при Аллегри начинает играть на удержание счета, если забивает первым. Предположение вывело тренера из себя.
«Я никогда не говорил, что хочу побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. Это клише, что я хочу побед со счетом 1:0, это неправда.
Все просто, посмотрите на всю статистику моих команд. У меня всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака. От статистики не убежишь. Посмотрите на результаты «Милана» и «Ювентуса».
Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Проблема в том, что вы много болтаете ни о чем, а я говорю о цифрах. Я знаю, что вам нужно сидеть тут и болтать ни о чем, чтобы время эфира заполнить, но я этим не занимаюсь.
Вы придумали это, создали историю, а затем начали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. У вас есть вся статистика, изучите ее.
В футболе важно только одно: победы. Неважно, 1:0 или 5:0. Тем не менее факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака», – заявил Аллегри.
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Может он и не заявляет, что хочет выигрывать по 1:0, но вся его тактика заточена именно под это. Более интересный счёт получался либо засчёт индивидуальных качеств топ-футболистов в составе Ювентуса, либо засчёт слабости соперников.
Разнообразие - это хорошо.