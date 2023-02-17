Аллегри – журналистам: «Я не хочу побед 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. У моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака»

разозлился из-за критики своего тренерского стиля.

После матча с «Нантом» (1:1) эксперты студии Sky Sport Italia предположили, что « » при Аллегри начинает играть на удержание счета, если забивает первым. Предположение вывело тренера из себя.

«Я никогда не говорил, что хочу побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня выбешиваете этой ерундой. Это клише, что я хочу побед со счетом 1:0, это неправда.

Все просто, посмотрите на всю статистику моих команд. У меня всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака. От статистики не убежишь. Посмотрите на результаты «Милана» и «Ювентуса».

Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Проблема в том, что вы много болтаете ни о чем, а я говорю о цифрах. Я знаю, что вам нужно сидеть тут и болтать ни о чем, чтобы время эфира заполнить, но я этим не занимаюсь.

Вы придумали это, создали историю, а затем начали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. У вас есть вся статистика, изучите ее.

В футболе важно только одно: победы. Неважно, 1:0 или 5:0. Тем не менее факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака», – заявил Аллегри.

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