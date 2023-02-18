Хави: «Барселона» – самая атакующая команда Европы наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»

Хави не согласен, что « » под его руководством играет в оборонительный футбол.

«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника.

Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с « ». Немыслимо, что меня называют оборонительным [тренером]», – сказал .