Хави: «Барселона» – самая атакующая команда Европы наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави не согласен, что «Барселона» под его руководством играет в оборонительный футбол. 

«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника.

Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным [тренером]», – сказал Хави

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68 комментариев

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Бускетс это позиция
Ответ Ola BP
Я же сказал, что условно) Тонну моментов создаёт Наполи. Барса чаще матчи без моментов проводила, чем с горой моментов)
Итальянский чемпионат в целом более открытый, чем испанский вопреки стереотипам, но по тому же xg команды равны, это конечно не абсолютная статистика и в ней хватает своих приколов, но всё же
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Бускетс это позиция
Ответ HI MARS
Не сочиняй про десятки моментов.Барселона вымучивает победы.Назовешь xg каталонцев в этом сезоне?
Я могу назвать, у них xg чуть меньше 50,это сравнимые показатели с Баварией и Наполи, совсем чуть-чуть меньше чем у Сити(правда у Баварии только 20 игр, в то время как у Барсы 21,зато у Наполи и Сити по 23,так что Барса и Бавария их скорее всего обойдут по этому показателю)
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Ice Cold
Немыслимо, что ты считаешь себя тренером. Ты же физрук
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Ola BP
Ответ Бускетс это позиция
Каждый матч нужно отдельно рассматривать, первый матч с Атлетико, матч с Реалом в Суперкубке, победы над Сосьедадом и Бильбао в первом круге, в этих матчах Барса очень даже уверенно создавала моменты, это то, что по памяти помню, скорее всего ещё несколько матчей было, с командами выше середины таблицы
Я же сказал, что условно)
Тонну моментов создаёт Наполи.
Барса чаще матчи без моментов проводила, чем с горой моментов)
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bgaret160789@gmail.com
А Бавария видно в водное поло играет как пример!?
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Бускетс это позиция
Ответ Ola BP
Это против аутсайдеров. Если соперник из середины таблицы(условно), то вся атака рушится. Катание ради катания. Так что эту Барсу я бы не назвал даже интересной. Пока что, само собой.
Каждый матч нужно отдельно рассматривать, первый матч с Атлетико, матч с Реалом в Суперкубке, победы над Сосьедадом и Бильбао в первом круге, в этих матчах Барса очень даже уверенно создавала моменты, это то, что по памяти помню, скорее всего ещё несколько матчей было, с командами выше середины таблицы
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А.Э.РАСИМ
Команда гибкая вроде, вроде атакуюшая, но какая та не мощная.
Нет мощи.
Например, матчи с Баварией скорее ближе к истине.
На самом деле Энцо нужен был Барселоне.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Макс Кидалов
Реал просто никогда не играет с барсой в полную силу или ты реально думаешь что выигрыши барсы 5:0, 6:2, 5:1, в этих играх Реал играл в полную силу? Хаха? Да Реал перед этими матчами с эскортницами кайфовали в джакузи на яхте, с алкоголем, кальянами и потом сразу выходили на матч, сам касильяс рассказывал и Рамос про это. Посмотри их автобиографию, там все написано про это
Хорошая попытка,молодец
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Бускетс это позиция
Ответ Макс Кидалов
Реал просто никогда не играет с барсой в полную силу или ты реально думаешь что выигрыши барсы 5:0, 6:2, 5:1, в этих играх Реал играл в полную силу? Хаха? Да Реал перед этими матчами с эскортницами кайфовали в джакузи на яхте, с алкоголем, кальянами и потом сразу выходили на матч, сам касильяс рассказывал и Рамос про это. Посмотри их автобиографию, там все написано про это
Ага так и вижу, как обиженный на Барсу Моуриньо, в своём первом Классико позволил игрокам такое)
Серьёзно, это самое бредовое и смешное оправдание, которое я слышал лет за 15)
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ HI MARS
Не сочиняй про десятки моментов.Барселона вымучивает победы.Назовешь xg каталонцев в этом сезоне?
Больше 1 точно
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Макс Кидалов
Реал просто никогда не играет с барсой в полную силу или ты реально думаешь что выигрыши барсы 5:0, 6:2, 5:1, в этих играх Реал играл в полную силу? Хаха? Да Реал перед этими матчами с эскортницами кайфовали в джакузи на яхте, с алкоголем, кальянами и потом сразу выходили на матч, сам касильяс рассказывал и Рамос про это. Посмотри их автобиографию, там все написано про это
Автобиография это истина в последней инстанции? 🤡🤡🤡 они это пишут, чтоб оправдать перед потомками и недалекими читалами как ты, эти позоры))))) Пике небось тоже про 2-8 напишет, что они там в Португалии на яхте жарили шашлыки и телок 3 дня вместо тренировок и тер Штеген был с бодуна.
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Смеющийся Баварец
Каждый, кто хоть посмотрел пару-тройку матчей Барсы в этом сезоне согласится с Хави.
Большое количество времени проводит Барса в атаке.
Другой вопрос, что реализация хромает и голов не столько же, сколько у Сити, например
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White Buddha
Ответ White Buddha
уважаемые модераторы, а почему вы удаляете сообщения, которые не нарушают никаких правил и никого не оскорбляют?)
видимо ранимая душа болит за второй каталонский
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Фёдор Кузнецов
За чем своим следить? Пиши правильно
если ты не понимаешь по русски это не значит что кто то пишет неправильно
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Макс Кидалов
Ответ XavIniesta2008-2015
Получается, Реал-не очень твёрдый соперник Да и про навесы тезис спорный
Реал просто никогда не играет с барсой в полную силу или ты реально думаешь что выигрыши барсы 5:0, 6:2, 5:1, в этих играх Реал играл в полную силу? Хаха? Да Реал перед этими матчами с эскортницами кайфовали в джакузи на яхте, с алкоголем, кальянами и потом сразу выходили на матч, сам касильяс рассказывал и Рамос про это. Посмотри их автобиографию, там все написано про это
+1
-4
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White Buddha
уважаемые модераторы, а почему вы удаляете сообщения, которые не нарушают никаких правил и никого не оскорбляют?)
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Ola BP
Ответ Абдул Абакаев
он же не говорит самая забивная. моментов масса реализация удручает. об этом и речь
Это против аутсайдеров.
Если соперник из середины таблицы(условно), то вся атака рушится.
Катание ради катания.
Так что эту Барсу я бы не назвал даже интересной. Пока что, само собой.
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Миша Миша
По статистике Барселона атакует и создает моменты , но реализация этих моментов наверно одна из худших. Вот и получается счет 1-0. Хави стоит работать над реализацией и поиском новых игроков , которые усилят атаку и реализацию. Кроме Лёвы в атаке и нет игроков . Рафинья очень плох. Может стоит уйти от привычной схемы и играть в одного нападающего .
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Сэйлор Мун
Ответ mkudusov
Но про первое место с отрывом в Примере вы почему-то умалчиваете)
Лол Лига это чемпионат 2 команд, сейчас же Реал мертвый. А у Барселоны состав собран дороже чем вся остальная Лол Лига вместе взятая. Ну такое себе достижение.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Stivi M.D.
Барселона - 43 гола в чемпионате Сити - 59 Бавария - 59 Наполи - 56 Самая атакующая🤡🤡🤡
Так по xg
Барса 44.1
Наполи 43.2
Бавария 43.9
МС 48.6
Тут скорее вопросы к реализации
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-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ человек-муравей человек-физрук
вся суть пребывания на сайте подобных тебе. собирать сплетни про Барсу. не пробовал следит за своей? ой извини. у тебя же ее нет :)
За чем своим следить? Пиши правильно
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему спортс перестал выкладывать новости о суде, там уже и Тебас сказал что могут быть применены спортивные санкции и исключение из еврокубков возможно
вся суть пребывания на сайте подобных тебе. собирать сплетни про Барсу. не пробовал следит за своей? ой извини. у тебя же ее нет :)
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Абдул Абакаев
Ответ Homelender_666
Комментарий удален модератором
нереализовавшие себя в жизни люди таким образом просто жаждат внимания
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Homelender_666
Ответ Абдул Абакаев
ну эти самые пенки реала левыми и я не называл!
Это я просто своё мнение высказал. Мне очень не понравилась пенка в матче с Мальоркой.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Born is the King
Да пишут, что будет исключение и лишение трофеев на период 2001-2018
проснись жундол :)
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