Хави: «Барселона» – самая атакующая команда Европы наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером»
Хави не согласен, что «Барселона» под его руководством играет в оборонительный футбол.
«Иногда мы играем по схеме 3-4-3, как с «Сосьедадом». Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника.
Мы, безусловно, самая атакующая команда в Европе наряду с «Сити». Немыслимо, что меня называют оборонительным [тренером]», – сказал Хави.
Тонну моментов создаёт Наполи.
Барса чаще матчи без моментов проводила, чем с горой моментов)
Нет мощи.
Например, матчи с Баварией скорее ближе к истине.
На самом деле Энцо нужен был Барселоне.
Серьёзно, это самое бредовое и смешное оправдание, которое я слышал лет за 15)
Большое количество времени проводит Барса в атаке.
Другой вопрос, что реализация хромает и голов не столько же, сколько у Сити, например
Если соперник из середины таблицы(условно), то вся атака рушится.
Катание ради катания.
Так что эту Барсу я бы не назвал даже интересной. Пока что, само собой.
Барса 44.1
Наполи 43.2
Бавария 43.9
МС 48.6
Тут скорее вопросы к реализации