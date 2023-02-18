Гвардиола о тактике: «Если мои решения срабатывают, я гений и храбрец. Если нет, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола высказался о своих тактических решениях. 

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, считает ли он решение выпустить Бернарду Силву на матч с «Арсеналом» в обороне ошибкой. 

«Нет, я этого не говорил. Я сказал, что в целом то, что я прикидывал на игру, не сработало. Но не потому, что Бернарду играл на позиции левого защитника.

Бернарду как защитник более агрессивен в поединках, чем Делф и Зинченко. [Ужасная тактика] заключалась в том, что я защищался вингерами ближе к центру, а не к флангам.

Если мои решения срабатывают, я храбрец. Если не срабатывают, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен. Люди говорят: «О чем он думает, меняя тактику? Почему он не выпускает де Брюйне все время? Почему он не выпускает других игроков?

Де Брюйне не может играть во всех матчах, ему нужно быть свежим, ему нужно понять, что он может играть лучше. И иногда посидеть [на скамейке] – это хорошо.

Когда [мои решения] срабатывают в Лиге чемпионов, Пеп гений. А когда не срабатывают, люди говорят: «Он перемудрил, он слишком много о себе думает», – сказал Гвардиола.

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10 комментариев

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Кирилл.С-Пб
От гениальности до безумия один шаг...
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Евгений Громов 22
Это тот случай когда тактика сработала , особенно во втором тайме
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Старик Стариканов
Пеп давно смешит своей тактикой в ЛЧ,проигрывает таким грандам Монако,Тоттенхэм и Лион.
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Вадим Слуцкий
А на самом деле я просто лысый шарлатан...
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Красная стрела
Тренер, которого невозможно критиковать. Не понимаю, как вообще кто-то так делает😂.человек выиграл всё, построил не одну команду показывающую стиль , но находится кто-то с дивана, кто считает, что знает лучше😂 или ещё лучше бывшие люди футбола, которые после завершения карьеры не могут ничего, кроме как болтать🤷‍♂️
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Moscwow
В России для Пепа пивко кстати сварили😬 при участии Лукомского как я понял

https://ibb.co/0cm4dnG
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Вася Столяр
"И иногда посидеть [на скамейке] – это хорошо», – сказал Гвардиола" на этом моменте поддакнул один лучший бомбардир Кипрской лиги
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Барсик Юрана
Но так или иначе Пеп всегда остается хозяином Должика 👍🏿
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bostonKG
Гения сложно понять, но он давно всем всё доказал 👍
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GuruFutbola
Что взять с глоров, Пеп)
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