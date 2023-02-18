Гвардиола о тактике: «Если мои решения срабатывают, я гений и храбрец. Если нет, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен»

высказался о своих тактических решениях.

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, считает ли он решение выпустить на матч с «Арсеналом» в обороне ошибкой.

«Нет, я этого не говорил. Я сказал, что в целом то, что я прикидывал на игру, не сработало. Но не потому, что Бернарду играл на позиции левого защитника.

Бернарду как защитник более агрессивен в поединках, чем Делф и Зинченко. [Ужасная тактика] заключалась в том, что я защищался вингерами ближе к центру, а не к флангам.

Если мои решения срабатывают, я храбрец. Если не срабатывают, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен. Люди говорят: «О чем он думает, меняя тактику? Почему он не выпускает де Брюйне все время? Почему он не выпускает других игроков?

Де Брюйне не может играть во всех матчах, ему нужно быть свежим, ему нужно понять, что он может играть лучше. И иногда посидеть [на скамейке] – это хорошо.

Когда [мои решения] срабатывают в Лиге чемпионов, Пеп гений. А когда не срабатывают, люди говорят: «Он перемудрил, он слишком много о себе думает», – сказал Гвардиола.