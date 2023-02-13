Осимхен забил 17 голов за «Наполи» за сезон Серии А. Лишь у Холанда больше в топ-5 лиг
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.
Нападающий сегодня забил «Кремонезе» на 65-й минуте матча 22-го тура.
В сумме у нигерийца 17 мячей за 18 игр в Серии А в текущем сезоне. В топ-5 лиг Европы больше забил только форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – у него 25 голов. Также 17 раз забил Харри Кейн из «Тоттенхэма».
Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.
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