Осимхен забил 17 голов за «Наполи» за сезон Серии А. Лишь у Холанда больше в топ-5 лиг

Форвард « » лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Нападающий сегодня забил « » на 65-й минуте матча 22-го тура.

В сумме у нигерийца 17 мячей за 18 игр в Серии А в текущем сезоне. В топ-5 лиг Европы больше забил только форвард « » – у него 25 голов. Также 17 раз забил Харри Кейн из «Тоттенхэма».

Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.

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