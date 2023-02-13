Осимхен забил 17 голов за «Наполи» за сезон Серии А. Лишь у Холанда больше в топ-5 лиг

Теги Манчестер Сити серия А Италия Наполи Тоттенхэм Кремонезе Харри Кейн Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Нападающий сегодня забил «Кремонезе» на 65-й минуте матча 22-го тура.

В сумме у нигерийца 17 мячей за 18 игр в Серии А в текущем сезоне. В топ-5 лиг Европы больше забил только форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – у него 25 голов. Также 17 раз забил Харри Кейн из «Тоттенхэма».

Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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zidane467554
Ответ Владимир Владимирович
Да ладно, какой там пивзавод, добротный чемпионат, и топовых игроков в серии А достаточно , очень даже конкурентный чемпионат
только в лиге чемпионов они свой уровень конкурентный почему то не показывают
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Владимир Владимирович
Ответ Batt Monner
Серия А конечно превратилась в чемпионат пивзаводов, даже эта стата Осимхен не гарантирует, что он заиграет в топ-4 команде АПЛ. Вспоминается Лукаку
Да ладно, какой там пивзавод, добротный чемпионат, и топовых игроков в серии А достаточно , очень даже конкурентный чемпионат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Осимхен 🔝
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+1
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xoms
Ответ Joker17
Я просто напомню, что Наполи сами купили Осимхена за 70+10 млн евро. С учётом затрат и текущего уровня игры кто-то всерьёз считает ценник в районе 100-150 млн неоправданным?
Он оправдан, но с учётом АПЛ, можно умножать на десять, вот и всё
+2
0
+2
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Joker17
Ответ xoms
Наверное больше, у них мудрик 100, а мудриков 10к1 на Оски
Я просто напомню, что Наполи сами купили Осимхена за 70+10 млн евро.
С учётом затрат и текущего уровня игры кто-то всерьёз считает ценник в районе 100-150 млн неоправданным?
+3
0
+3
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Batt Monner
Ответ Кирилл Голивец
Интуитивно кажется, что Айнтрахт с их качественными латералями и тактическим кубковым гиковством Гласнера соперник посильнее грандов Серии А многих) и точно сложнее в плане подстройки под себя и интенсивности. А по поводу ЛЧ - в любой непонятной ситуации предсказывай победу Реала)
Именно. У Наполи нет запаса класса, а уровень конкуренции в Серии А не гарантирует переноса уверенной игры в ЛЧ
+1
0
+1
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Batt Monner
Серия А конечно превратилась в чемпионат пивзаводов, даже эта стата Осимхен не гарантирует, что он заиграет в топ-4 команде АПЛ. Вспоминается Лукаку
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Ответ Evgeny Trifonov
Британские мешки уже готовят 150млн€
Наверное больше, у них мудрик 100, а мудриков 10к1 на Оски
+2
0
+2
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ubAA
Осимен мое почтение, настоящий форвард, смотрить за ним одно удовольствие
+1
0
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Evgeny Trifonov
Британские мешки уже готовят 150млн€
+6
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+2
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Кирилл Голивец
Ответ Jaxongir Shodiev
Где-то увидел, что Наполи в этом сезоне сможет взять ЛЧ. Учитывая, как разрывают их лидеры и общий спад всех грандов, это вполне возможно
Интуитивно кажется, что Айнтрахт с их качественными латералями и тактическим кубковым гиковством Гласнера соперник посильнее грандов Серии А многих) и точно сложнее в плане подстройки под себя и интенсивности.

А по поводу ЛЧ - в любой непонятной ситуации предсказывай победу Реала)
+11
-3
+8
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Адепт Суперлиги
Ответ Jaxongir Shodiev
Где-то увидел, что Наполи в этом сезоне сможет взять ЛЧ. Учитывая, как разрывают их лидеры и общий спад всех грандов, это вполне возможно
к сожалению, это невозможно. Слишком мало опыта, даже кризисный Челси или Ливерпуль могут стать непреодолимой преградой, не говоря уже о МанСити, Реале, Баварии.
+9
-6
+3
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Jaxongir Shodiev
Где-то увидел, что Наполи в этом сезоне сможет взять ЛЧ. Учитывая, как разрывают их лидеры и общий спад всех грандов, это вполне возможно
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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