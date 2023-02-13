Малком о русском языке: «Дать интервью на русском – слишком амбициозный проект. Пока меня хватает только на короткие реплики, но в футбольном плане могу донести все больше мыслей»
Малком рассказал об успехах в изучении русского языка.
– Ты все чаще говоришь на русском языке в клубных видео. У тебя сейчас есть преподаватель? И есть шанс, что рано или поздно ты дашь какое-то интервью на русском?
– Русский язык – это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно. При этом за время, проведенное в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения.
Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь. Однако дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики. Но меня радует, что все больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».
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Удачи ему в карьере и в жизни.
посмотрим,что эти товарищи из себя выдавят
https://youtu.be/Y_RjaVEVuB8
(Сори, что здесь какие-то люди. Просто это единственный shorts, который я нашёл)