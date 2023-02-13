Малком о русском языке: «Дать интервью на русском – слишком амбициозный проект. Пока меня хватает только на короткие реплики, но в футбольном плане могу донести все больше мыслей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком рассказал об успехах в изучении русского языка.

– Ты все чаще говоришь на русском языке в клубных видео. У тебя сейчас есть преподаватель? И есть шанс, что рано или поздно ты дашь какое-то интервью на русском?

– Русский язык – это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно. При этом за время, проведенное в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения.

Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь. Однако дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики. Но меня радует, что все больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».

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16 комментариев

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6tspey7tb5
А Фернандес?
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Rustam Guseynoff
Малком освоил основные футбольные реплики на русском: "Когда зарплата?", "Премия будит?", "Зенит - чемпион!"
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kyky
Ответ shava72
Главное, чтоб не говорил судьям, что они нетрадиционной ориентации. Помнится, Данни 5-матчевую дискву за что-то такое схлопотал. И не скостили нисколько, хотя у Зенита же, админресурс))
При том Петровский был пустой. Ох уж этот админоесурс!
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Виталик Украинский
Ответ Amroyan
Маком: говорю на русском лучше, чем депутат Монсон!
...или бывший "россиянин" Фернандес.
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Dark.Babysitter
Малком - честный и скромный парень. Красавчик чо.
Удачи ему в карьере и в жизни.
+1
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shava72
Главное, чтоб не говорил судьям, что они нетрадиционной ориентации. Помнится, Данни 5-матчевую дискву за что-то такое схлопотал. И не скостили нисколько, хотя у Зенита же, админресурс))
+1
0
+1
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MyGerodot
То, что европейские команды следят за игроками РПЛ = хороший знак для как для российских игроков, так и для легионеров, которые есть и которые ещё приедут к нам. Мотивация повышать уровень есть.
+3
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+3
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Антон Фалафель
###, #####, ### #####, ########. Уже выучил
0
-4
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Иван Никитенко
хулк научился только мычать на русском
посмотрим,что эти товарищи из себя выдавят
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-8
-8
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ТрактоПоктер
Ответ В Питере Пять
Забавный момент был, когда Малкома похвалили за 2 гола фразой «снимаем шляпу» и он снял кепку. https://youtu.be/Y_RjaVEVuB8 (Сори, что здесь какие-то люди. Просто это единственный shorts, который я нашёл)
Интересно, а он знает, что в нашем языке у слова "шляпа" не одно значение....)
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В Питере Пять
Забавный момент был, когда Малкома похвалили за 2 гола фразой «снимаем шляпу» и он снял кепку.

https://youtu.be/Y_RjaVEVuB8

(Сори, что здесь какие-то люди. Просто это единственный shorts, который я нашёл)
+3
0
+3
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Леван Мкртчян
Ответ Гамарджоба Генацвале
Думаю, что я знаю какие именно это короткие реплики.
Он и понимает короткие реплики неплохо, особенно эпичное "снимаем шляпу" (от журналиста)
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Тиджани Бабангида
Молодец что учит язык . Это полезно со всех сторон
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Amroyan
Маком: говорю на русском лучше, чем депутат Монсон!
+1
0
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.ru
Малком: Пока меня хватает только на короткие реплики, хуки и джебы...
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-5
-5
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Гамарджоба Генацвале
Думаю, что я знаю какие именно это короткие реплики.
+2
-1
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