Малком: «Пересмотрел свой рацион, тело отреагировало – я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. Это находит отражение в статистике»

высказался о том, как изменение рациона помогло ему улучшить результаты.

– У тебя классная статистика – можно ли назвать эту осень лучшей для тебя в «Зените»?

– Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Которая не относится к тренировочному процессу. Чувствую, что мое тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал. И все показатели говорят, что мое тело сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике.

– Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля?

– В первую очередь речь о питании. Я тщательно пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. Как только стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. И когда ты видишь результат, тебе хочется продолжать. Важно видеть, что работа не идет впустую. Что перемены полезны. В моем случае все так и получилось.

– Что еще?

– Еще стал иначе восстанавливаться после тренировок. Это тоже важный момент. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт, который постоянно со мной. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация – питание плюс восстановление – и дала резкий скачок в развитии, – сказал полузащитник « ».

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