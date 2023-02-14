Малком: «Пересмотрел свой рацион, тело отреагировало – я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. Это находит отражение в статистике»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Чемпионат.com Питание Футбол

Малком высказался о том, как изменение рациона помогло ему улучшить результаты. 

– У тебя классная статистика – можно ли назвать эту осень лучшей для тебя в «Зените»?

– Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Которая не относится к тренировочному процессу. Чувствую, что мое тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал. И все показатели говорят, что мое тело сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике.

– Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля?

– В первую очередь речь о питании. Я тщательно пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. Как только стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. И когда ты видишь результат, тебе хочется продолжать. Важно видеть, что работа не идет впустую. Что перемены полезны. В моем случае все так и получилось.

– Что еще?

– Еще стал иначе восстанавливаться после тренировок. Это тоже важный момент. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт, который постоянно со мной. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация – питание плюс восстановление – и дала резкий скачок в развитии, – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев

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Иван1984
Сахар заменил на мед!
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Чёрный Плащ˙
На четвертые сутки Соколиный Глаз (с) ...футболист Малком понял, что профессиональное отношение к делу это не только игры и тренировки, а еще куча всего в т.ч. в обычной жизни.
Ну хорошо, что понял (или объяснили) многие в РПЛ это до сих пор не понимают или их тупо всё устраивает в этой жизни.
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Вратарь Бага
Ответ Злодей Спб
На диете из говядины с фасолью вон какие футболисты в Бразилии вырастают. Может наших отечественных дрищей с детства так же кормить?
В Бразилии возможно так ещё из-за солнца)
+2
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Алексей Ненахов
Ответ shishovv
Проблема в том, что не каждый из них сможет позволить себе говядину🥴
В Бразилии да
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Матвей Суицидин
Мелочей на таком уровне не бывает
+4
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shishovv
Ответ Злодей Спб
На диете из говядины с фасолью вон какие футболисты в Бразилии вырастают. Может наших отечественных дрищей с детства так же кормить?
Проблема в том, что не каждый из них сможет позволить себе говядину🥴
+2
-2
0
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Злодей Спб
На диете из говядины с фасолью вон какие футболисты в Бразилии вырастают. Может наших отечественных дрищей с детства так же кормить?
+4
-1
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Ебздрогыч
Я настолько преисполнился в своем сознании, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет (с)
Идущий к реке
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