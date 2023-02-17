«Если бы футболистам разрешали набить друг другу морду и сесть на скамейку штрафников, как в хоккее, стычек стало бы гораздо меньше». Макклейн о правилах

Хавбек « » предложил внедрить в футбол одно из хоккейных правил.

«Просто наблюдение: если бы в футболе, как в хоккее, появилось правило, позволяющее двум конфликтующим игрокам в течение 10-15 секунд набить друг другу морду и отправиться на скамейку штрафников, я гарантирую, что стычек стало бы гораздо меньше», – написал в инстаграме 33-летний ирландец.