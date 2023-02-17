«Если бы футболистам разрешали набить друг другу морду и сесть на скамейку штрафников, как в хоккее, стычек стало бы гораздо меньше». Макклейн о правилах

Теги драки Уиган премьер-лига Англия чемпионшип Джеймс Макклейн правила Футбол

Хавбек «Уигана» Джеймс Макклейн предложил внедрить в футбол одно из хоккейных правил.

«Просто наблюдение: если бы в футболе, как в хоккее, появилось правило, позволяющее двум конфликтующим игрокам в течение 10-15 секунд набить друг другу морду и отправиться на скамейку штрафников, я гарантирую, что стычек стало бы гораздо меньше», – написал в инстаграме 33-летний ирландец.

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6 комментариев

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Дентайр
Винни Джонс сразу возобновит карьеру.
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Alexandr Sokolov
Кстати прикольная идея) можно на медиалиге потренироваться
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Black Phoenix
А травм - больше. И кому так надо рисковать ради зрелища на несколько минут под разбитые рожи?
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J-12
Ирландец играющий в Англии что то знает о хоккее? я удивлён на самом деле
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#SharkTeam
Временные удаления неплохая мысль. Можно отучить некоторых персонажей от симуляций и подлых штучек
+2
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+2
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NoWar
Кстати, хорошая мысль - удалять футболистов за грубые нарушения. Минут на 5. Но вот проблема -в футболе нет чистого времени.
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