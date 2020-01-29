Полузащитник Джеймс Макклейн оштрафован на двухнедельную зарплату за публикацию в инстаграме.

Полузащитник сборной Ирландии, родившийся в Дерри, удалил опубликованный в четверг снимок из сторис, на котором он сидел на металлическом ящике в черной балаклаве перед детьми. Футболист сопроводил фотографию текстом: «Сегодняшний школьный урок – история 😂».

Макклейн извинился и удалил свой аккаунт в инстаграме.

«Сток Сити может подтвердить, что после внутреннего дисциплинарного расследования в отношении были приняты дисциплинарные меры в связи с неподобающей публикацией в социальных сетях.

Макклейн был оштрафован клубом на двухнедельную зарплату, а также согласился удалить свой аккаунт в инстаграме. Игрок выразил раскаяние и признает, что этот пост был опрометчивым и оскорбительным», – говорится в заявлении «Стока».

Макклейн извинился за свои действия, которые вызвали бурную реакцию общественности, так как балаклава ассоциируется в Великобритании с Ирландской республиканской армией (ИРА).

«Я не хотел никого оскорблять, но теперь я понимаю, что сделал это. Безоговорочно извиняюсь. Я поговорил с клубом и удалю аккаунт в инстаграме», – сказал футболист.

Ирландская республиканская армия — повстанческая группировка, созданная в 1916 году и имеющая целью борьбу за отделение Северной Ирландии от Великобритании.

Макклейн, помимо всего прочего, известен тем, что отказывается играть с цветком мака на рубашке из-за событий кровавого воскресенья в 1972 году.

Цветок мака в Великобритании является данью памяти всем погибшим британским солдатам.