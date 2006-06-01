Макклейн об оскорблениях: «Стерлинга сделали героем за слова о расизме. Но я белый ирландец, в Англии это не входит в повестку дня»

Ирландский полузащитник Джеймс Макклейн раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии (FA) за отсутствие какой-либо поддержки по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Ранее в этом месяце 30-летний футболист опубликовал фото открыток, которые он получил на день рождения. В них люди оскорбляли хавбека по национальному признаку и писали пожелания смерти.

«Есть всего одна причина, почему я опубликовал фотографии этих открыток, и думаю, я попал в точку. Это подтверждает то, что FA и Kick It Out всего лишь шайка лицемеров и трусов.

Посмотрите на ситуации со Стерлингом. Его сделали героем за то, что он говорит об этом. Тут и там получает награды. Но это ничто по сравнению с тем, что перенес я за последние 7-8 лет.

За это время не было ни писка, ни слова или контакта. После того, как люди начали говорить об этом, был лишь формальный жест со стороны Kick It Out, когда к ним обратились. Никакие меры приняты не будут. Скажем прямо, я ведь белый ирландец. В Англии это не входит в повестку дня.

Этот факт лишь подчеркивает, что это шайка лицемеров и трусов. FA вообще не связывалась со мной. Вы смотрите Sky Sports News? Видели там хоть одну историю о дискриминациях в мой адрес? О тех открытках вообще ни слова не было. Будьте же последовательны», – заявил Макклейн.

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