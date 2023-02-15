Каррагер о фаворитах ЛЧ: «Хотел бы увидеть победу «Наполи», но это может быть сезон «Манчестер Сити»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Джейми Каррагер назвал команду, которая, по его мнению, может выиграть Лигу чемпионов.

«Я думаю, что «Наполи» – команда в отличной форме. Я бы хотел увидеть, как они выиграют ее, но я думаю, что это может быть сезон «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Айнтрахтом», а «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом». 

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9 комментариев

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Крыс Пол
Этот сезон точно будет сезоном Пепа.. и так уже почти 10 лет подряд говорят.
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Eziiko
Ман Сити всегда фаворит,но это только на бумаге...
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Kemal Gul
Ответ dimamak10
Думаю победа сити неизбежна и рано или поздно это произойдет все таки они сильны и это не псж
Не удивляюсь, если это случится уже после ухода Пепа. Люблю Гвардиолу, он выстраивает великолепные команды, особенно для борьбы на дистанции, но он не лучший кубковый тренер, есть специалисты, которые лучше готовят свои команды к одному отдельно взятому матчу или двухматчевому противостоянию. Ну и перемудрить Пеп любит в ответсвенный момент, не без этого
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ПравдоРуб
В итоге Бавария возьмёт ушастого!
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dimamak10
Ответ Ебздрогыч
Пеп как обычно ближе к финалу перехитрит самого себя и кому-нибудь точно проиграет
Думаю победа сити неизбежна и рано или поздно это произойдет все таки они сильны и это не псж
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Люблю Марго Робби
По игре в этом сезоне Наполи показывает самый красивый футбол, но могут слишком быть зацикленными на победе в серии А к которой так долго шли
+1
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-1
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rambo
был какой-то твит от 2014 года с победителями ЛЧ, все результаты совпали. кажется Наполи стоит на 2023
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-1
-1
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Ебздрогыч
Пеп как обычно ближе к финалу перехитрит самого себя и кому-нибудь точно проиграет
+6
-3
+3
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Дядя ТУРА
Барселона выиграет. хави наладил
+9
-4
+5
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