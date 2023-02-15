Каррагер о фаворитах ЛЧ: «Хотел бы увидеть победу «Наполи», но это может быть сезон «Манчестер Сити»
Джейми Каррагер назвал команду, которая, по его мнению, может выиграть Лигу чемпионов.
«Я думаю, что «Наполи» – команда в отличной форме. Я бы хотел увидеть, как они выиграют ее, но я думаю, что это может быть сезон «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Айнтрахтом», а «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом».
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