РФС и «Пикалевская сода» подписали новое соглашение. Компания помогает оплачивать обучение и медицинские услуги арбитрам

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС судьи пляжный футбол деньги Футбол

РФС и «Пиксода» подписали новое соглашение о сотрудничестве.

«Пикалевская сода» сотрудничает с РФС с 2020 года по вопросам медицинского обеспечения и обучения футбольных арбитров. Летом 2022 года при поддержке организации РФС сформировал фонд материальной поддержки судей Мир РПЛ и чемпионата России по пляжному футболу. Из средств фонда арбитрам выплачиваются компенсации за матчи, пропущенные по болезни или из-за травм, а также покрываются расходы на медицинскую и психологическую помощь.

По новому соглашению компания продолжит оказывать поддержку арбитрам в сфере обучения.

6 комментариев

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Yndestad
Предлагаю, чтоб Пиксода еще и одевала сборную))
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Андрей Баженов
Пикалёво депрессивный город. Проезжаеш и как в совдепию попал. Может жителям помочь???
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Vatikan
Наконец-то свершилось! F5 жал с нового года
0
-2
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.ru
Сергей Карасёв, в стиле хеви метал: На недельку, до второго, я уеду... в Пикалёво
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Адепт Суперлиги
Звучит как мем
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dr. cage
Видимо услуги окулистов в это соглашение не входят..
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-2
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