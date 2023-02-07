РФС и «Пикалевская сода» подписали новое соглашение. Компания помогает оплачивать обучение и медицинские услуги арбитрам

и «Пиксода» подписали новое соглашение о сотрудничестве.

«Пикалевская сода» сотрудничает с РФС с 2020 года по вопросам медицинского обеспечения и обучения футбольных арбитров. Летом 2022 года при поддержке организации РФС сформировал фонд материальной поддержки судей Мир и чемпионата России по пляжному футболу. Из средств фонда арбитрам выплачиваются компенсации за матчи, пропущенные по болезни или из-за травм, а также покрываются расходы на медицинскую и психологическую помощь.

По новому соглашению компания продолжит оказывать поддержку арбитрам в сфере обучения.