ФИФА пожертвовала миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
ФИФА сделала пожертвование пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
Международная федерация футбола через свой фонд пожертвовала пострадавшим 1 миллион долларов.
Пожертвование предназначено для немедленной гуманитарной помощи в обеих странах: закупки и распределения предметов первой необходимости, предоставления временных убежищ и защиты.
ФИФА продолжит сотрудничество с футбольными федерациями обеих стран, чтобы следить за ситуацией и по необходимости принять дальнейшие действия.
Число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля, превысило 42 000 человек.
УЕФА отправил 200 тысяч евро на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Ближайшие еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания
По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт
Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перформанс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»
Тогда может быть, Бог это оценил бы, и подарил бы вам еще мозгов, и стали бы вы как Капица.
И тогда по6яли бы, что некоторые люди, публичные, жертвуют ради поддержки, и показывают, что участвуют в этом.
Думаю, ваше новое "мозговое" состояние открыло бы вам некоторые вещи.
Например,что Месси не мог бы пожертвовать миллион долларов, ибо это некорректно к футболистам менее статусным.
Думаю, есть прослойка пустозвонов, которые не понимают суть, но много критикуют.
Эти люди срочно нуждаются в мозгах, в противном случае они останутся такими глупенькими.
Наверное миру нужны и такие шуты.
Не принимайте в свой адрес.