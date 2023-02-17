ФИФА пожертвовала миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

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ФИФА сделала пожертвование пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Международная федерация футбола через свой фонд пожертвовала пострадавшим 1 миллион долларов.

Пожертвование предназначено для немедленной гуманитарной помощи в обеих странах: закупки и распределения предметов первой необходимости, предоставления временных убежищ и защиты.

ФИФА продолжит сотрудничество с футбольными федерациями обеих стран, чтобы следить за ситуацией и по необходимости принять дальнейшие действия.

Число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля, превысило 42 000 человек.

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8 комментариев

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Мадрид наказывает!
Ответ А.Э.РАСИМ
Вы тоже могли бы пожертвовать, немного. Тогда может быть, Бог это оценил бы, и подарил бы вам еще мозгов, и стали бы вы как Капица. И тогда по6яли бы, что некоторые люди, публичные, жертвуют ради поддержки, и показывают, что участвуют в этом. Думаю, ваше новое "мозговое" состояние открыло бы вам некоторые вещи. Например,что Месси не мог бы пожертвовать миллион долларов, ибо это некорректно к футболистам менее статусным. Думаю, есть прослойка пустозвонов, которые не понимают суть, но много критикуют. Эти люди срочно нуждаются в мозгах, в противном случае они останутся такими глупенькими. Наверное миру нужны и такие шуты. Не принимайте в свой адрес.
Я пожертвовал, прикинь? Я тут живу если что.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Мадрид наказывает!
А Леганес пожертвовал майку с автографом.
Вы тоже могли бы пожертвовать, немного.
Тогда может быть, Бог это оценил бы, и подарил бы вам еще мозгов, и стали бы вы как Капица.
И тогда по6яли бы, что некоторые люди, публичные, жертвуют ради поддержки, и показывают, что участвуют в этом.
Думаю, ваше новое "мозговое" состояние открыло бы вам некоторые вещи.
Например,что Месси не мог бы пожертвовать миллион долларов, ибо это некорректно к футболистам менее статусным.
Думаю, есть прослойка пустозвонов, которые не понимают суть, но много критикуют.
Эти люди срочно нуждаются в мозгах, в противном случае они останутся такими глупенькими.
Наверное миру нужны и такие шуты.
Не принимайте в свой адрес.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
А Леганес пожертвовал майку с автографом.
+1
-2
-1
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trav
Ответ Smith09
Да уж, ну хотя бы 10, что б не позориться
ты хотя бы 100 рублей перечислил? чтоб не позориться
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Smith09
Да уж, ну хотя бы 10, что б не позориться
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
щедро...
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Sevuska
Да не оскудеет рука дающего 🙏
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-2
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Altyn Asyr
респект
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