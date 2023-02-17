ФИФА пожертвовала миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

сделала пожертвование пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Международная федерация футбола через свой фонд пожертвовала пострадавшим 1 миллион долларов.

Пожертвование предназначено для немедленной гуманитарной помощи в обеих странах: закупки и распределения предметов первой необходимости, предоставления временных убежищ и защиты.

ФИФА продолжит сотрудничество с футбольными федерациями обеих стран, чтобы следить за ситуацией и по необходимости принять дальнейшие действия.

Число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля, превысило 42 000 человек.

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