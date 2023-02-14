Правда ли, что Месси направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии? Фактчек Sports.ru

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Турция происшествия Sports.ru Футбол

Sports.ru проверяет достоверность сообщений о пожертвовании Лионеля Месси пострадавшим в Турции.

В феврале появились новости о том, что нападающий «ПСЖ» направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом сообщили различные СМИ Турции и других стран. Написали об этом и некоторые российские сайты.

Упоминания о пожертвовании Месси стали появляться в твиттере 8 февраля. Самое раннее сообщение из тех, что удалось найти, было опубликовано утром 8 февраля в твиттере Televizyon Starı – неподтвержденном аккаунте, представляющемся как СМИ. Ни там, ни в других твитах не был указан источник информации.

Упоминания о пожертвовании Месси нет ни в его соцсетях, ни на сайте его благотворительного фонда Leo Messi Foundation, через который он якобы совершил пожертвование.

Отметим, что основное направление деятельности фонда – помощь страдающим тяжелыми заболеваниями детям, финансирование исследований, направленных на борьбу с распространенными детскими заболеваниями, обеспечение доступа детей к образованию и их социальная интеграция с помощью спорта. Организация не занимается помощью пострадавшим от стихийных бедствий или техногенных катастроф.

В то же время Месси опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим и призвал отправлять им пожертвования через сайт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, послом которого он является.

Таким образом, вероятно, Месси не отправлял 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии – у этой информации нет достоверного источника.

Sports.ru дополнит этот материал при появлении новых сведений. Если вы видели информацию, опровергающую нашу точку зрения, напишите в комментариях.

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20 комментариев

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xan.sher.76@gmail.com
Ответ AnMe
Сколько отправил - никто не обязан отчитываться. Но!!!! Почему нельзя выложить в сеть и призвать болельщиков к помощи?? Люди у который 10 тыс подписчиков, даже если соберут по 10 рублей десятая часть их этих людей - это уже помощь пострадавшим. У футболистов сотни миллионов подписчиков, но многие не опубликовали. Ждал от Месси, спасибо, что ожидание оправдалось, заявил и призвал к помощи, человек с большим сердцем! Вот и задумайтесь стоит ли ваш кумир вашей поддержки, потому что от многих других 0 инфы. Столько погибших, людей спустя десять дней ищут и вытаскают. Люди там ночуют и живут, надеясь вытащить кого-то и найти своих родителей или детей. У них нет дома, одежды, работы - ничего нет, некоторые потеряли смысл жизни, потому что в миг унесло всех родных и все, что было у людей.
Месси просто серомный чел.отличие от большинства игроков нелюбить быть в центре внимание прессе . Так или иначе
Лео начал уже первым бить тревогу призвал помощь о пострадавшим. РЕСПЕКТ!
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Вероника Иванова
Ответ tyuiop tyuiop
как они могли сразу помыть если они сразу били русских?
Так они говорят, что не били, а просто рядом стояли, значит осталось только мыть унитазы, по заветам заробитчан из Польши
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tyuiop tyuiop
Ответ Вероника Иванова
Думаешь, игроки Миная сразу и унитаз помыли, как их побратимы в Польше?
как они могли сразу помыть если они сразу били русских?
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Вероника Иванова
Ответ tyuiop tyuiop
та как ты проверишь? обрыганый туалет уже убрали
Думаешь, игроки Миная сразу и унитаз помыли, как их побратимы в Польше?
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Altim
Почему вдруг стало так важно поднять этот вопрос?
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AnMe
Сколько отправил - никто не обязан отчитываться.
Но!!!! Почему нельзя выложить в сеть и призвать болельщиков к помощи?? Люди у который 10 тыс подписчиков, даже если соберут по 10 рублей десятая часть их этих людей - это уже помощь пострадавшим. У футболистов сотни миллионов подписчиков, но многие не опубликовали. Ждал от Месси, спасибо, что ожидание оправдалось, заявил и призвал к помощи, человек с большим сердцем!
Вот и задумайтесь стоит ли ваш кумир вашей поддержки, потому что от многих других 0 инфы. Столько погибших, людей спустя десять дней ищут и вытаскают. Люди там ночуют и живут, надеясь вытащить кого-то и найти своих родителей или детей. У них нет дома, одежды, работы - ничего нет, некоторые потеряли смысл жизни, потому что в миг унесло всех родных и все, что было у людей.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Не знаю что такое Требл
Уверен, многие спортсмены достаточно тратят на благотворительность, но не афишируют это.

«Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»
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Оригинальный Ник
Ответ Генадий Филимонов
И? Недостоверный источник не мешает вам постить новости от алкашей типо Карпова, который в пьяном угаре придумывает 99% инсайдов.
Что "И"? Фанаты пепсикольного умирали от экстаза, показывая, какой их кумир жалостливый и великодушный. Не говоря уже о вероятности того, что сами вбросы по поводу пожертвования могли идти по заказу Месси или его команды в целях пиара
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tyuiop tyuiop
Ответ Вероника Иванова
Теперь новость от бомбардира проверяйте
та как ты проверишь?
обрыганый туалет уже убрали
+1
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eao79rus
С чего это спортс вдруг стала волновать достоверность новостей? Всю жизнь тиражировали фейки и искажали заголовки ради нужной картинки, а тут прям стали борцами за правду
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Кринж-верблюд, Спортс?
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-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вероника Иванова
Теперь новость от бомбардира проверяйте
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Карчаев
Ну какой ему золотой мяч в таком случае.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
95% новостей фейковые.

Из 100% новостей, половина пользователей усомнится в их достоверности и только 100% фанатов Месси и Барселоны примут за истину.
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+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
у спортса таких новостей полсайта и более, опубликовали и забыли..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Генадий Филимонов
И? Недостоверный источник не мешает вам постить новости от алкашей типо Карпова, который в пьяном угаре придумывает 99% инсайдов.
+43
-5
+38
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отец Абду
Ну зато он обратился ко всем в инстаграме от имени себя и UNICEF...
Тем временем кто то поздравляет женскую команду Аль Насра, а кто то обращается к людям чтобы помочь пострадавшим в Турции и Сирии)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Спортс детективный
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-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Фанаты Месси умеют выдумывать. Уже не в первый раз.
Даже sports такую новость не публиковал, только о футболке.
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Что за...🗿
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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