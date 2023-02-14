Правда ли, что Месси направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии? Фактчек Sports.ru

Sports.ru проверяет достоверность сообщений о пожертвовании пострадавшим в Турции.

В феврале появились новости о том, что нападающий « » направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом сообщили различные СМИ Турции и других стран. Написали об этом и некоторые российские сайты.

Упоминания о пожертвовании Месси стали появляться в твиттере 8 февраля. Самое раннее сообщение из тех, что удалось найти, было опубликовано утром 8 февраля в твиттере Televizyon Starı – неподтвержденном аккаунте, представляющемся как СМИ. Ни там, ни в других твитах не был указан источник информации.

Упоминания о пожертвовании Месси нет ни в его соцсетях, ни на сайте его благотворительного фонда Leo Messi Foundation, через который он якобы совершил пожертвование.

Отметим, что основное направление деятельности фонда – помощь страдающим тяжелыми заболеваниями детям, финансирование исследований, направленных на борьбу с распространенными детскими заболеваниями, обеспечение доступа детей к образованию и их социальная интеграция с помощью спорта. Организация не занимается помощью пострадавшим от стихийных бедствий или техногенных катастроф.

В то же время Месси опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим и призвал отправлять им пожертвования через сайт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, послом которого он является.

Таким образом, вероятно, Месси не отправлял 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии – у этой информации нет достоверного источника.

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