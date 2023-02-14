Правда ли, что Месси направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии? Фактчек Sports.ru
Sports.ru проверяет достоверность сообщений о пожертвовании Лионеля Месси пострадавшим в Турции.
В феврале появились новости о том, что нападающий «ПСЖ» направил 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом сообщили различные СМИ Турции и других стран. Написали об этом и некоторые российские сайты.
Упоминания о пожертвовании Месси стали появляться в твиттере 8 февраля. Самое раннее сообщение из тех, что удалось найти, было опубликовано утром 8 февраля в твиттере Televizyon Starı – неподтвержденном аккаунте, представляющемся как СМИ. Ни там, ни в других твитах не был указан источник информации.
Упоминания о пожертвовании Месси нет ни в его соцсетях, ни на сайте его благотворительного фонда Leo Messi Foundation, через который он якобы совершил пожертвование.
Отметим, что основное направление деятельности фонда – помощь страдающим тяжелыми заболеваниями детям, финансирование исследований, направленных на борьбу с распространенными детскими заболеваниями, обеспечение доступа детей к образованию и их социальная интеграция с помощью спорта. Организация не занимается помощью пострадавшим от стихийных бедствий или техногенных катастроф.
В то же время Месси опубликовал пост со словами поддержки пострадавшим и призвал отправлять им пожертвования через сайт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, послом которого он является.
Таким образом, вероятно, Месси не отправлял 3,5 млн евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии – у этой информации нет достоверного источника.
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Лео начал уже первым бить тревогу призвал помощь о пострадавшим. РЕСПЕКТ!
Но!!!! Почему нельзя выложить в сеть и призвать болельщиков к помощи?? Люди у который 10 тыс подписчиков, даже если соберут по 10 рублей десятая часть их этих людей - это уже помощь пострадавшим. У футболистов сотни миллионов подписчиков, но многие не опубликовали. Ждал от Месси, спасибо, что ожидание оправдалось, заявил и призвал к помощи, человек с большим сердцем!
Вот и задумайтесь стоит ли ваш кумир вашей поддержки, потому что от многих других 0 инфы. Столько погибших, людей спустя десять дней ищут и вытаскают. Люди там ночуют и живут, надеясь вытащить кого-то и найти своих родителей или детей. У них нет дома, одежды, работы - ничего нет, некоторые потеряли смысл жизни, потому что в миг унесло всех родных и все, что было у людей.
«Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»
обрыганый туалет уже убрали
Из 100% новостей, половина пользователей усомнится в их достоверности и только 100% фанатов Месси и Барселоны примут за истину.
Тем временем кто то поздравляет женскую команду Аль Насра, а кто то обращается к людям чтобы помочь пострадавшим в Турции и Сирии)))
Даже sports такую новость не публиковал, только о футболке.