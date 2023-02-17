«Барсу» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо. Мадридский «Унион Адарве» из 4-й лиги Испании заявил, что Маркос был включен в сделку по Обамеянгу

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера .

Клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента летом 2022 года.

Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и « » совершили обмен игроками (форвард в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро).

Для «Унион Адарве» формат трансфера имеет значение, так как если сделка действительно была в форме обмена, то клуб должен был получить солидарные выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

Позиция «Унион Адарве» заключается в том, что за Обамеянга заплатили намного меньше рыночной стоимости, что может объясняться только включением Алонсо в сделку.

Помимо обращения в , клуб 4-го дивизиона намерен сообщить о своих подозрениях . В «Унион Адарве» уверены, что у них есть доказательства встреч представителей «Челси» и «Барселоны», где обсуждался переход Алонсо.