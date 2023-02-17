«Барсу» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо. Мадридский «Унион Адарве» из 4-й лиги Испании заявил, что Маркос был включен в сделку по Обамеянгу

Теги Челси Барселона Ла Лига трансферы ФИФА происшествия Пьер-Эмерик Обамеянг Маркос Алонсо Д4 Испания Унион Адарве Футбол

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Маркоса Алонсо.

Клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента летом 2022 года.

Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками (форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро).

Для «Унион Адарве» формат трансфера имеет значение, так как если сделка действительно была в форме обмена, то клуб должен был получить солидарные выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

Позиция «Унион Адарве» заключается в том, что за Обамеянга заплатили намного меньше рыночной стоимости, что может объясняться только включением Алонсо в сделку.

Помимо обращения в ФИФА, клуб 4-го дивизиона намерен сообщить о своих подозрениях Ла Лиге. В «Унион Адарве» уверены, что у них есть доказательства встреч представителей «Челси» и «Барселоны», где обсуждался переход Алонсо.

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51 комментарий

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Gestor_36
мадридский кабинет работает на всех фронтах
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Ramil Usmanov
Мадридский унион подмахнул перчику.
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гилберт
Ответ Зоуи Дешанель
Админы подалейте должуна. У него когнитивный диссонанс. Вроде бы про барсу надо сказать что то плохое, но и челси замешан.
Виноват Эвребе.
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Nika13
всякие испанские середняки из пятидесятой лиги подают жалобы в уефа, а рубин, у которого просто украли топового игрока, даже ничего не может с этим сделать, вот тебе чеферинское правосудие
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Илнур Кара
Ответ Scrumhalf
Агенты игроков всё знают.
И каким образом Унион Адарве связаны с этими агентами
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Nika13
с судьями не смогли ничего нормального накопать - перешли на алонсо, как этому клоунизму уефа можно верить
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гель кристины
Идите к черту, это недоказуемо. Вряд ли Ауба в свои сорок лет стоит дороже, а Барса была вынуждена продавать чтобы разгрузить ведомость
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Илнур Кара
Ответ Shakhriyor Yorov
Ну да, во всем виноват Перес) (нет)
Перес в свою очередь тоже далеко не святой. Как и все топ клубы
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Андрей Хенто
Ответ jackson_07
Перес начал массированную атаку) надеюсь когда-нибудь все махинации Реала выявят и лишат титулов, а Переса посадят.
Как же у Вас все просто, взяли, обвинили Флорентино Переса во всем, хотя надо винить руководство Вашего любимого клуба. Или Вы думаете, что Флорентино и Барселоной управляет?
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Четыреноль
Ответ Старик Стариканов
Каталонский середняк во всей красе,ни дня без мошенничества .Скоро всю правду узнаем о Эвребе и Айтекине сколько им было заплачено
Жди разгрома старичок
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Четыреноль
Барселона народная команда и у неё намного больше болельщиков чем у других и тому доказательства посещение на Камп Ноу. Остальные все кабинетные и любимчики чиновников. Это офигительное чувство когда судьи и боссы против Барсы, а она назло всех нагибает. Светлое будущее нас ждёт Блауграна!!!!
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M93
Ответ jackson_07
Перес начал массированную атаку) надеюсь когда-нибудь все махинации Реала выявят и лишат титулов, а Переса посадят.
Перес виноват в том, что Барселена платила вице-президенту судейского комитета? Перес виноват в махинациях Росселя, Бартомеу, Лапорты?
Хватит уже бредить и жить в вакууме.
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Биллибоб
Ответ jackson_07
Перес начал массированную атаку) надеюсь когда-нибудь все махинации Реала выявят и лишат титулов, а Переса посадят.
Он ещё и в твоём подъезде ходит по маленькому
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madrilenos
Ответ jackson_07
Перес начал массированную атаку) надеюсь когда-нибудь все махинации Реала выявят и лишат титулов, а Переса посадят.
заходя на ветку был уверен что увижу такой комментарий, но думал он будет в ироничной форме. а оказывается тут все более серьёзно. они реально во всем винит Переса 😅😅😅😅
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MajestySport
Барселона-позор мирового футбола!
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Born is the King
Ответ Stasinho7
В чем махинации то? Никто даже не отрицает правды, которая льётся последнюю неделю
Был прямой обмен и Унион должен был получить 103 тысяч евро. Но Барселона оформила договор как продажу Аубы в которую включили Алонсо
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Scrumhalf
Ответ Кирилл
Даже интересно как у клуба из 4-го дивизиона «есть доказательства встреч представителей «Челси» и «Барселоны», где обсуждался переход Алонсо» - они под столом сидели в этот момент или как ?) Любопытно посмотреть на эти их «доказательства» )
Агенты игроков всё знают.
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Старик Стариканов
Сколько уже скандальных трансферов было у барсы за последние годы Коутиньо,Малком,Гризманн и и.д.Но виноват конечно же Перес
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Born is the King
Как и ожидалось был прямой обмен Аубу на Алонсо,что и утверждает Унион
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Stivi M.D.
Ответ Зоуи Дешанель
Админы подалейте должуна. У него когнитивный диссонанс. Вроде бы про барсу надо сказать что то плохое, но и челси замешан.
А причем тут Челси? Они же ничего противозаконного не сделали
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Ramil Usmanov
Скоро и перчику аукнется.
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Stasinho7
Ответ jackson_07
Перес начал массированную атаку) надеюсь когда-нибудь все махинации Реала выявят и лишат титулов, а Переса посадят.
В чем махинации то?
Никто даже не отрицает правды, которая льётся последнюю неделю
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Старик Стариканов
Каталонский середняк во всей красе,ни дня без мошенничества .Скоро всю правду узнаем о Эвребе и Айтекине сколько им было заплачено
+4
-5
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Абу Огого
Ответ jackson_07
Из Мадрида)
А какая разница откуда клуб? Или вы думаете, что клубу 4-го дивизиона из Мадрида не нужны 100 000+ евро?
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mancunian82
Барса в последнее время уже напоминает опг из девяностых)
+2
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