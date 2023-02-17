«Очень захватывающая игра. Дыхание не перехватило, но команды стремились к этому. «МЮ» был очень хорош». Скоулз о матче с «Барсой»
Пол Скоулз похвалил «Манчестер Юнайтед» за игру против «Барселоны».
Матч 1-го раунда плей-офф Лиги Европы закончился ничьей со счетом 2:2.
«Я думаю, что «МЮ» был бы доволен ничьей до игры, но если посмотреть на то, как прошел матч, на моменты, которые они создали, я думаю, что «Юнайтед» был очень хорош сегодня, особенно во втором тайме.
Что за игра, очень захватывающая. Дыхание не перехватило, но обе команды стремились к этому. Я не думаю, что «Барселона» была потрясающей, но эта игра – идеальная подготовка к следующему четвергу.
[«Манчестер Юнайтед»] сейчас выглядит настоящей командой», – сказал бывший полузащитник манкунианцев в эфире BT Sport.
Итог-2-2 и по ударам на две команды где-то под 35