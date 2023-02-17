«Очень захватывающая игра. Дыхание не перехватило, но команды стремились к этому. «МЮ» был очень хорош». Скоулз о матче с «Барсой»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Футбол

Пол Скоулз похвалил «Манчестер Юнайтед» за игру против «Барселоны».

Матч 1-го раунда плей-офф Лиги Европы закончился ничьей со счетом 2:2. 

«Я думаю, что «МЮ» был бы доволен ничьей до игры, но если посмотреть на то, как прошел матч, на моменты, которые они создали, я думаю, что «Юнайтед» был очень хорош сегодня, особенно во втором тайме.

Что за игра, очень захватывающая. Дыхание не перехватило, но обе команды стремились к этому. Я не думаю, что «Барселона» была потрясающей, но эта игра – идеальная подготовка к следующему четвергу.

Манчестер Юнайтед»] сейчас выглядит настоящей командой», – сказал бывший полузащитник манкунианцев в эфире BT Sport.

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14 комментариев

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yurchik07
Ответ Alexander Yavriantz
За фол (не свистнутый) на Рэше разве не полагалась красная? Пенальти не было, так как началось до линии штрафной, но защитник фолил. Против МЮ такие фолы свистели.
Если бы игрока,сфолившего на Рэшфорде удалили,игра была бы другой.Барсе пришлось бы рисковать в меньшинстве,чтобы отыграться и возможно,отхватили бы ещё голешник.И тогда уж точно не было бы разговоров о пенальти.Мю бы просто добавил.Но ошибка арбитра привела к вот этим разговорам.
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yurchik07
Ответ Никки Бат
Помню как Скоулз колотил с 35 метра Барсе. Были времена..
Я тоже тот матч помню.Это был единственный гол.Кстати Мю тогда здорово играл,опять же подводила реализация.Если не ошибаюсь,в том сезоне Мю выиграл ЛЧ.А в следующем как раз Барса незаслуженно,читай позорно,прошла Челси и в финале обыграла Мю.Столько лет прошло,а я все думаю,если бы тогда Челси оказался в финале,как сложилось бы?Может Мю ещё раз взял Оч,может Челси.Но теперь это уже история.
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Mekanych Red Devil
Ждём ответный матч, надеюсь игра будет не менее интересной.
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Zlatan Ibra
Ответ Геннадий Тимченко
второй тайм был вообще 🔥, жаль что судья как минимум в трёх моментах растерялся и не смог принять верных решений (т.е. он не подсуживал конкретной команде)🤷
Подсуживал Барсе с первых минут. Хватит врать.
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mutnyy
Ответ Alexander Yavriantz
За фол (не свистнутый) на Рэше разве не полагалась красная? Пенальти не было, так как началось до линии штрафной, но защитник фолил. Против МЮ такие фолы свистели.
А когда Фред сыграл рукой почему пенальти не поставили?
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Alexander Yavriantz
А вообще игра была огонь, смотрел в записи и не хотелось прокручивать, особенно второй тайм был мощный.
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Alexander Yavriantz
За фол (не свистнутый) на Рэше разве не полагалась красная? Пенальти не было, так как началось до линии штрафной, но защитник фолил. Против МЮ такие фолы свистели.
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barca1899messi
Ответ Cruel Snake
Я кайфонул от футбола, нейтральный болельщик. Первый матч 🔥, второй будет 💥💣💥
👍👍👍
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Никки Бат
Помню как Скоулз колотил с 35 метра Барсе. Были времена..
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Геннадий Тимченко
Ответ blaugrano
Стойкое ощущение, что команды играли раскованно и непринуждённо в отличие от лигочемпионских пар. Очевидно, что статус турнира на них не давит, и в игре можно позволить себе лишний риск. В принципе, и Хави и Тен Хаг намекали на это в предматчевых вью.
первый гол раскрыл игру
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Cruel Snake
Я кайфонул от футбола, нейтральный болельщик. Первый матч 🔥, второй будет 💥💣💥
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blaugrano
Стойкое ощущение, что команды играли раскованно и непринуждённо в отличие от лигочемпионских пар. Очевидно, что статус турнира на них не давит, и в игре можно позволить себе лишний риск. В принципе, и Хави и Тен Хаг намекали на это в предматчевых вью.
+6
-1
+5
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llolishe
Генич в первом тайме-не ожидайте много моментов

Итог-2-2 и по ударам на две команды где-то под 35
+9
-3
+6
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Геннадий Тимченко
второй тайм был вообще 🔥, жаль что судья как минимум в трёх моментах растерялся и не смог принять верных решений (т.е. он не подсуживал конкретной команде)🤷
+3
-1
+2
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