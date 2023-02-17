Рэшфорд повторил свой рекорд по голам за сезон в «МЮ» – у форварда 22 мяча

лишь раз забивал за « » столько, сколько в этом сезоне.

После гола в ворота «Барселоны» (2:2) в Лиге Европы у форварда 22 гола в текущем сезоне. 12 из них – в , 5 – в Кубке английской лиги, 4 – в , 1 – в Кубке Англии.

Англичанин повторил свой рекорд, установленный в сезоне-2019/20.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!