Рэшфорд повторил свой рекорд по голам за сезон в «МЮ» – у форварда 22 мяча
Маркус Рэшфорд лишь раз забивал за «Манчестер Юнайтед» столько, сколько в этом сезоне.
После гола в ворота «Барселоны» (2:2) в Лиге Европы у форварда 22 гола в текущем сезоне. 12 из них – в АПЛ, 5 – в Кубке английской лиги, 4 – в Лиге Европы, 1 – в Кубке Англии.
Англичанин повторил свой рекорд, установленный в сезоне-2019/20.
Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!
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