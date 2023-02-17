Рэшфорд повторил свой рекорд по голам за сезон в «МЮ» – у форварда 22 мяча

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд лишь раз забивал за «Манчестер Юнайтед» столько, сколько в этом сезоне.

После гола в ворота «Барселоны» (2:2) в Лиге Европы у форварда 22 гола в текущем сезоне. 12 из них – в АПЛ, 5 – в Кубке английской лиги, 4 – в Лиге Европы, 1 – в Кубке Англии.

Англичанин повторил свой рекорд, установленный в сезоне-2019/20.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!

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19 комментариев

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Пинающий Достоинства
Сэр прекрасен
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Митрандир цвета хаки
Удивительно конечно, как с заплесневелыми бассейнами на базе Манчестера выдаёт такой результат💯
С кафельных стен убрали аппетитные лозы и бассейн сразу окреп🤓
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Furry Slipper
Ответ Митрандир цвета хаки
Удивительно конечно, как с заплесневелыми бассейнами на базе Манчестера выдаёт такой результат💯
После отъезда Роналду, токсичность всех бассейнов Манчестера снизилась до нормы. Тач что ничего удивительного, отсюда и результат.
+4
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+4
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Parce
Ответ белошип
На судейский бестрофейник тож подписан если чо)
Так мы говорим про одно и тоже получается
+1
-1
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белошип
Ответ Parce
Подписки: Реал Мадрид 🤡
На судейский бестрофейник тож подписан если чо)
+1
-1
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kraus_lux_1015
При этом в сезоне 19/20 из этих 22-х было 7 с пенальти, сейчас же лишь 1
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0
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atomio
Помню как глоры арабского скакуна говорили что - ну а кто если не он, он же кладет дежурные 15-20 голов за маню) А в итоге просто надо было убрать токсика из команды - и сразу появились такие люди)
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Dead88 Poets
Ответ Барсик Юрана
Верблюда?
нет яйца Роналду
+1
0
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Parce
Ответ белошип
Ну в ответке обязан оформить покер судейскому отскоку)
Подписки: Реал Мадрид 🤡
+3
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Барсик Юрана
Аль-вахда был замечен в скандалах судейских?
Ты живёшь Роналду?
+2
-2
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Барсик Юрана
Ответ белошип
Ну в ответке обязан оформить покер судейскому отскоку)
Аль-вахда был замечен в скандалах судейских?
+1
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
👍👍👍
0
-1
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белошип
Ну в ответке обязан оформить покер судейскому отскоку)
+9
-3
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Токсик
Он там в твиттере уже пообещал продырявить бчк на Олд Траффорд. Так что ждём хет-трик в его исполнении 😉
+1
-1
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Барсик Юрана
Ответ Dead88 Poets
отпусти
Верблюда?
0
-4
-4
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demchuk79
Хави на мудрил с составом
+1
0
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Dead88 Poets
Ответ Барсик Юрана
У Кринжа 3 за полгода было 😂😂
отпусти
+5
-1
+4
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Митрандир цвета хаки
Удивительно конечно, как с заплесневелыми бассейнами на базе Манчестера выдаёт такой результат💯
+15
0
+15
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Барсик Юрана
У Кринжа 3 за полгода было 😂😂
+1
-5
-4
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