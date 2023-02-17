Катарские инвесторы готовы купить «МЮ» за 5 млрд фунтов и готовят предложение (Bloomberg)
Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.
По данным Bloomberg, они готовят соответствующее предложение.
Консорциум, включающий Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние штрихи в предложение о покупке клуба у семьи Глейзеров.
При этом в Sky Sports ранее сообщили, что Гейзеры хотят 5 млрд, однако катарцы не намерены переплачивать и «плясать под их дудку».
А если ещё и Беллингема возьмут, машина может стать очень опасной.
Ну а насчёт футбола, вполне возможно, что Катарцы не купят МЮ