Катарские инвесторы готовы купить «МЮ» за 5 млрд фунтов и готовят предложение (Bloomberg)

Катарские инвесторы готовы купить « » за 5 млрд фунтов.

По данным Bloomberg, они готовят соответствующее предложение.

Консорциум, включающий Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние штрихи в предложение о покупке клуба у семьи Глейзеров.

При этом в Sky Sports ранее сообщили, что Гейзеры хотят 5 млрд, однако катарцы не намерены переплачивать и «плясать под их дудку».