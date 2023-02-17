Катарские инвесторы готовы купить «МЮ» за 5 млрд фунтов и готовят предложение (Bloomberg)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.

По данным Bloomberg, они готовят соответствующее предложение.

Консорциум, включающий Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние штрихи в предложение о покупке клуба у семьи Глейзеров.

При этом в Sky Sports ранее сообщили, что Гейзеры хотят 5 млрд, однако катарцы не намерены переплачивать и «плясать под их дудку».

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15 комментариев

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Football Forever
Если Катар купит МЮ, Мбаппе перейдёт в АПЛ.
А если ещё и Беллингема возьмут, машина может стать очень опасной.
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Zlatan Ibra
Нахрен этих мошенников
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yurchik07
Я так понимаю,сегодня последний день.Какие только суммы не назывались последнюю неделю.Возможно,завтра уже будет четкая сумма.А пока это лишь слухи
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Ман Сити
Шейхи будут там готовить игроков для своего основного проекта - ПСЖ. А что до еврокубков. Маню не уровень ЛЧ и ЛЕ, этим просто пожертвуют. Будет дорогой фарм-клуб, вроде Жироны.
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-3
-3
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Бродяга-симпатяга
50 мудриков получается. Нормально
+5
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+5
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Андрей Белов
Ответ Тен мать его Хаг
Никто не любит деньги арабов, до тех пор пока они не покупают твой любимый клуб
Я и после покупки любить не стану.
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-1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Amalfitano
О деньгах или об арабах?
О правах геев 🤣
Ну а насчёт футбола, вполне возможно, что Катарцы не купят МЮ
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Amalfitano
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
К тому моменту, когда это случится, об них никто не вспомнит
О деньгах или об арабах?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Amalfitano
Ну вообще-то так и будет. Вспомнят о правах геев и пиши пропало.
К тому моменту, когда это случится, об них никто не вспомнит
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Amalfitano
Ответ Адепт Суперлиги
Зато пендосы Челси купили за 2,5. Эх, зря шейхи лезут в эту АПл, через пару сезонов ждите внезапного всплывания каких-то нарушений с последующим штрафом и продажей за лоукост.
Ну вообще-то так и будет. Вспомнят о правах геев и пиши пропало.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Тен мать его Хаг
Никто не любит деньги арабов, до тех пор пока они не покупают твой любимый клуб
Кверти: Я - полное подтверждение
+1
0
+1
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Адепт Суперлиги
Зато пендосы Челси купили за 2,5. Эх, зря шейхи лезут в эту АПл, через пару сезонов ждите внезапного всплывания каких-то нарушений с последующим штрафом и продажей за лоукост.
+2
-2
0
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Amalfitano
Одни верблюжатники будут соревноваться с другими у кого шатёр больше. Если катарцы купят клуб летом они взорвут рынок не хуже Боули. Им там бабки девать некуда. Вот и развлекаются как могут.
+10
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+10
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Тен мать его Хаг
Никто не любит деньги арабов, до тех пор пока они не покупают твой любимый клуб
+24
-2
+22
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liverpool and barcelona fan
Нефтеной Манчестер
+2
-2
0
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