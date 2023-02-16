Рэшфорд про 2:2 с «Барсой»: «Разочарован, что «МЮ» добился только ничьей»
Маркус Рэшфорд недоволен ничьей в матче с «Барселоной» (2:2).
«Разочарован, что добились только ничьей», – написал форвард «Манчестер Юнайтед» в твиттере.
Ответный матч состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».
Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную
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МЮ большую часть времени был однозначно лучше, атаковал острее, моменты имел острее.
реализация, увы, оставляет желать лучшего.
домашней игре...
Два нестабильных дерева.