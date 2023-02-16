Рэшфорд про 2:2 с «Барсой»: «Разочарован, что «МЮ» добился только ничьей»

недоволен ничьей в матче с «Барселоной» (2:2).

«Разочарован, что добились только ничьей», – написал форвард « » в твиттере.

Ответный матч состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».

Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную