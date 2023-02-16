Рэшфорд про 2:2 с «Барсой»: «Разочарован, что «МЮ» добился только ничьей»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд недоволен ничьей в матче с «Барселоной» (2:2).

«Разочарован, что добились только ничьей», – написал форвард «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

Ответный матч состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».

Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

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31 комментарий

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Parce
Ответ Алексей Толстюк
Ахах, хорошо.
Нет, это плохо, судья в этой встрече был никакой, судил криво в обе стороны, матч вышел отличным, но такое судейство его чуть портит
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Алексей Толстюк
Ответ Parce
Рука в штрафной и фол на альбе
Ахах, хорошо.
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0
0
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Parce
Ответ Алексей Толстюк
Где ты там 2 пенальти разглядел?)
Рука в штрафной и фол на альбе
0
-2
-2
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Алексей Толстюк
Ответ Parce
Ничего умнее не придумал?
Где ты там 2 пенальти разглядел?)
0
0
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Parce
Ответ Zidan GOAT
Ахахаха ну короче ясно, ты и переводы судьям с 2003 по 2018 готов оправдать Бчк головного мозга )
Ясно все с тобой, не удивительно что мадридист опу рвет, чтоб барсе пенальти поставили, была бы возможность сюда скрины кидать и желание я бы тебе все разобрал, раз сам не можешь
0
0
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Zidan GOAT
Ответ Parce
Зачем ты мне разбираешь, сам сначала разберись
Ахахаха ну короче ясно, ты и переводы судьям с 2003 по 2018 готов оправдать
Бчк головного мозга )
0
0
0
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Parce
Ответ Zidan GOAT
Я тебе разобрал его, или тебе очки купить может надо ?
Зачем ты мне разбираешь, сам сначала разберись
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0
0
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Zidan GOAT
Ответ Parce
Комментарий удален модератором
Я тебе разобрал его, или тебе очки купить может надо ?
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Parce
Ответ Zidan GOAT
Хаха обычная борьба? А разве не футбол вышли играть? Рэш прокидывает мяч себе на ход, защитник без какой либо возможности сыграть в мяч сносит его сбоку, какая тут борьба может быть вообще ??
Комментарий удален
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Zidan GOAT
Ответ Parce
А где там фол последней надежды? Обычная борьба, при таких скоростях, одно лишь касание приводит к фолу
Хаха обычная борьба? А разве не футбол вышли играть? Рэш прокидывает мяч себе на ход, защитник без какой либо возможности сыграть в мяч сносит его сбоку, какая тут борьба может быть вообще ??
0
0
0
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Parce
Ответ Алексей Толстюк
8 неназначеных че уж там
Ничего умнее не придумал?
0
0
0
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Parce
Ответ Zidan GOAT
А фол последней надежды это уже не красная карта что ли ?
А где там фол последней надежды? Обычная борьба, при таких скоростях, одно лишь касание приводит к фолу
0
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Алексей Толстюк
Ответ Parce
Если бы там была прямая красная, то вар бы вмешался или эпизод был в штрафной, но это обычная борьба, да и в сторону мю были спорные моменты, 2 не назначенных пенальти, одна за игру рукой, или отсутствие 2 желтой у каземиро,
8 неназначеных че уж там
0
0
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Zidan GOAT
Ответ Parce
Если бы там была прямая красная, то вар бы вмешался или эпизод был в штрафной, но это обычная борьба, да и в сторону мю были спорные моменты, 2 не назначенных пенальти, одна за игру рукой, или отсутствие 2 желтой у каземиро,
А фол последней надежды это уже не красная карта что ли ?
0
0
0
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rezedent
Ответ инок
Ничего страшного. Отыграетесь в Манчестере в домашней игре...
Уверен?
0
-1
-1
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Любезный Коссутий
да. Вегхорст и Рэшфорд должны были забивать еще в 1 тайме.. плюс непоказанная Кунде КК, за ФПН.
МЮ большую часть времени был однозначно лучше, атаковал острее, моменты имел острее.
реализация, увы, оставляет желать лучшего.
0
-1
-1
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Parce
Ответ serj_78
Можно как угодно относиться к судейству, но давать фол за аналогичные ситуации в течение 1 минуты, но не рассматривать вариант удаления через ВАР, как минимум не профессионально.
Если бы там была прямая красная, то вар бы вмешался или эпизод был в штрафной, но это обычная борьба, да и в сторону мю были спорные моменты, 2 не назначенных пенальти, одна за игру рукой, или отсутствие 2 желтой у каземиро,
+3
-3
0
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Predator№7
Ответ Адепт Суперлиги
По игре справкдливый итог. МЮ имел больше моментов, но Барса в концовке была очень близка к победе, +2 пенки не поставили явных
2 пенки?😂😂😂
+1
0
+1
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инок
Ничего страшного. Отыграетесь в Манчестере в
домашней игре...
0
-1
-1
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Рауль Бро
Ответ Кукич
В концовке штанга и с убойной позиции ,одиннациметровой Фати бьет ровно во вратаря. И еще можно вспомнить эпизод с Рафиньей когда он выскочил один в один против Де Хеа и пробил головой хотя мог попытаться опустить мяч или перекинуть
Там тогда не было времени думать, сзади защитник, спереди де хеа бежит. Он решил головой перекинуть над вратарем, раньше он так делал один раз с подачи де йонга
0
0
0
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Universal1000
Ответ a.sh.s.
Летом когда его хотел к себе Хави (тут многие болельщики Барсы писали нафига он нам нужен второй Дембеле и.тд)., я очень хотел чтобы он перешёл в Барсу отлично играет парень как говорится нашёл своего тренера.
Так про второго Дембеле всё верно писали.
Два нестабильных дерева.
+1
-5
-4
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Рауль Бро
Ответ Кукич
В концовке Мушка отскочила.Фати пробей немножко в сторону быть бы голу,но хрусталик ударил ровно во вратаря
Нет, он ударил на землю мать его. После рекашета де хеа словил мяч прямо перед лицом. Надо было прямым ударом пробивать, в сторону полетел бы мячик. Жаль конечно
0
0
0
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Адепт Суперлиги
По игре справкдливый итог. МЮ имел больше моментов, но Барса в концовке была очень близка к победе, +2 пенки не поставили явных
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a.sh.s.
Летом когда его хотел к себе Хави (тут многие болельщики Барсы писали нафига он нам нужен второй Дембеле и.тд)., я очень хотел чтобы он перешёл в Барсу отлично играет парень как говорится нашёл своего тренера.
+2
0
+2
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ruslan10206
Ответ serj_78
Можно как угодно относиться к судейству, но давать фол за аналогичные ситуации в течение 1 минуты, но не рассматривать вариант удаления через ВАР, как минимум не профессионально.
Полностью согласен! Практически такая же ситуация в следующей атаке Барселоны, фол на Гави и штрафной, а до этого выход один на один и никакого фола..
+15
-6
+9
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