Блогер Голдбридж: «На Рэшфорде не зафиксировали фол последней надежды. Шок, позор!»

Блогер-болельщик « » раскритиковал судейство в матче с «Барселоной».

«Судья – шок!!!! Позор для футбола. Не зафиксировал фол последней надежды на , а через минуту свистит фол в пользу «Барсы» за нырок», – написал Марк Голдбридж в твиттере.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.