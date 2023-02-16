Блогер Голдбридж: «На Рэшфорде не зафиксировали фол последней надежды. Шок, позор!»
Блогер-болельщик «Манчестер Юнайтед» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной».
«Судья – шок!!!! Позор для футбола. Не зафиксировал фол последней надежды на Рэшфорде, а через минуту свистит фол в пользу «Барсы» за нырок», – написал Марк Голдбридж в твиттере.
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
Фол был до штрафной
Пенка за руку фреда и удар альбы.
Оправдывает тем, что это был бы штрафной который врятли повлиял на игру как 2 пенки. 1 раз каземиро обошел и все, глоры будут помнить вечно, а то что Гави его весь матч 🦞 ставил это конечно другое)
Максимум желтую и штрафной на кунде, а вот Барсе 2 чистые пенки не дали