Блогер Голдбридж: «На Рэшфорде не зафиксировали фол последней надежды. Шок, позор!»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Маркус Рэшфорд Марк Голдбридж Футбол

Блогер-болельщик «Манчестер Юнайтед» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной».

«Судья – шок!!!! Позор для футбола. Не зафиксировал фол последней надежды на Рэшфорде, а через минуту свистит фол в пользу «Барсы» за нырок», – написал Марк Голдбридж в твиттере.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

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64 комментария

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Mr@k
о у Моргана появляется конкурент...
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GuruFutbola
Ответ Микель Венгер
так гонял, что в итоге распиаренный бразил обошёл его как бревно и забрал себе мяч. а что касается кунде, то кк и пенка, срыв атаки в штрафной это не хухры-мухры. только я не понял где ты 2 пенки насчитал, и так и не ответил на вопрос о том, чем игра рукой фреда оправдывает фол последней надежды на решфорде.
Какая пенка? Ты слепой?)
Фол был до штрафной
Пенка за руку фреда и удар альбы.
Оправдывает тем, что это был бы штрафной который врятли повлиял на игру как 2 пенки. 1 раз каземиро обошел и все, глоры будут помнить вечно, а то что Гави его весь матч 🦞 ставил это конечно другое)
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Андрей Яременко
Так низко вы еще не падали
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василий иванов
и кто это? давайте про каждую кошечку и собачку такие новости публиковать.
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Микель Венгер
Ответ GuruFutbola
Я видел как малой гонял распиареного бразила 🤣 Максимум желтую и штрафной на кунде, а вот Барсе 2 чистые пенки не дали
так гонял, что в итоге распиаренный бразил обошёл его как бревно и забрал себе мяч. а что касается кунде, то кк и пенка, срыв атаки в штрафной это не хухры-мухры. только я не понял где ты 2 пенки насчитал, и так и не ответил на вопрос о том, чем игра рукой фреда оправдывает фол последней надежды на решфорде.
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Barca
Ответ василий иванов
они обычно видят только то что им удобно!
Фактишь
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василий иванов
Ответ Barca
Надеюсь он так же увидел вторую жёлтую для Казимиро и руку Фреда
они обычно видят только то что им удобно!
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Ansu Fati
Ответ GuruFutbola
https://ibb.co/y8JNvWq Пусть это прокомментирует)
Это другое !!?!
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Микель Венгер
Ответ fatei4
Тен хаг психовал на бокового судью, в трансляции секунд 10 этому моменту уделили. ты, видимо, моргнул в это время
а ты видимо матч и не смотрел, Хави занимался тем же самым, в больших количествах и ниче.
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GuruFutbola
Ответ Микель Венгер
грязный игрок и плохой человек твоего голден боя на жопу усадил, это во-первых. а во-вторых, ты так и не ответил на вопрос.
Я видел как малой гонял распиареного бразила 🤣
Максимум желтую и штрафной на кунде, а вот Барсе 2 чистые пенки не дали
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прощай Роналду
Ответ GuruFutbola
https://ibb.co/y8JNvWq Пусть это прокомментирует)
Там нечего комментировать, рука прижата!, 🤣💪🏻👍🏻
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Barca
Надеюсь он так же увидел вторую жёлтую для Казимиро и руку Фреда
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UseR
Ответ Футбол_это_жизнь
Мнение алкашей с подъезда будем постить?
Ну ты же пишешь комментарии.
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В. Порзингис
Ответ Кукич
Каземиро рубит на желтую .Судья не показывает 2 карточку.Вегорст отрывает ноги Роберто свисток молчит.Судья шок и позор!!!!
С учетом того, что первая желтая у Каземиро сомнительная… Если эту желтую дали за неспортивное поведение и выбитый мяч, то тогда и Гави надо было давать желтую в первом тайме, когда он Бруну ударил. Это тоже чистое неспортивное поведение. И Гави тоже мог с двумя желтыми удалиться в таком случае. В АПЛ за такое могут и прямую красную дать.
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mj23.net
Забавно, что люди говорят о второй желтой Каземиро, хотя он получил ахах первую желтую за разговоры как раз после этой дичайшей ошибки с Решем...Никто что ли банальную цепочку событий выстроить не может?))
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прощай Роналду
Ответ Микель Венгер
уже закрыла дело и сказала, что Барсу наказывать не будут. и пускай только попробуют ещё руководители Барсы что-то сказать про Тебаса.
Он гамно, не к чему было придираться вот и заткнулись, тут Гави зарегистрировать не дают на зп нищего а такое просто так спустили бы умник?!
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Микель Венгер
Ответ GuruFutbola
Каземиро грязный игрок и получил желтую заслужено за грубость к судье, зная какой он человек
грязный игрок и плохой человек твоего голден боя на жопу усадил, это во-первых. а во-вторых, ты так и не ответил на вопрос.
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UseR
Ответ Ллб
Так ладно бы еще адекватных, а то какие-то типы с тонельным зрением. Там он возмущен решением, а по поводу точки в ворота МЮ и явную вторую желтую Каземиро в момент фола на Гави, молчит как рыба об лед
Было бы удаление в эпизоде с Рэшфордом, не было бы последующих эпизодов,тонельный ты наш.
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Кукич
Где вторая желтая Каземиро.Почему его не удалили?
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fatei4
Ответ Микель Венгер
я одного не пойму — как одна судейская ошибка оправдывает другую? и почему ты не скажешь ничего про жёлтые Каземиро и ЭТХ, взятые из воздуха?
Тен хаг психовал на бокового судью, в трансляции секунд 10 этому моменту уделили. ты, видимо, моргнул в это время
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Alexander Katschalow
Ответ Xabi Alonso78
А что ты хочешь от клуба, который не стесняясь, откровенно покупает судей, начиная с 2003 года?)
Ой пошутиииииииил мамулин шууууутник, какая оригинальность и нахоооооодчивость, дергай отсель по холодку
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Fan of Sport
А это спортивный сайт? Надо же додуматься опубликовать комментарий блогера
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Natsunoss
Ответ Ман Сити
Чего на этот раз не засчитали гол с офсайда? Похоже ноунейм блогер единственный кто не в курсе как судьи тащат манков.
Засчитали, во втором можно было офсайд свистеть
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GuruFutbola
Ответ Микель Венгер
я одного не пойму — как одна судейская ошибка оправдывает другую? и почему ты не скажешь ничего про жёлтые Каземиро и ЭТХ, взятые из воздуха?
Каземиро грязный игрок и получил желтую заслужено за грубость к судье, зная какой он человек
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прощай Роналду
Прям как Аргентина была на поле 11+3 игрока в доп время а Франция 11+13 в основное время, за счёт чего и перешли в дополнительное🤣💪🏻👍🏻
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