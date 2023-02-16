«Ситуация с футболом остается безнадежной. Иран считается дружественной страной, отсюда договоренности, но это ничего не меняет». Шишкин о матче в Тегеране
Роман Шишкин оценил состояние российского футбола на фоне информации о матче с Ираном.
Сообщалось, что сборная России проведет товарищескую игру в Тегеране 22 или 23 марта.
«Честно говоря, никак не отношусь к этому матчу. Понятно, что с европейскими сборными сейчас не вариант играть. Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договоренности. Ранее играли со сборными, близкими по территории.
Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадежной, так и остается.
Все-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», – сказал экс-защитник сборной России.
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