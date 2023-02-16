«Ситуация с футболом остается безнадежной. Иран считается дружественной страной, отсюда договоренности, но это ничего не меняет». Шишкин о матче в Тегеране

Теги Роман Шишкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Чемпионат.com Футбол

Роман Шишкин оценил состояние российского футбола на фоне информации о матче с Ираном.

Сообщалось, что сборная России проведет товарищескую игру в Тегеране 22 или 23 марта.

«Честно говоря, никак не отношусь к этому матчу. Понятно, что с европейскими сборными сейчас не вариант играть. Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договоренности. Ранее играли со сборными, близкими по территории.

Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадежной, так и остается.

Все-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», – сказал экс-защитник сборной России.

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6 комментариев

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La Gushka
В гибели своего футбола на две трети виновата сама Россия
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Максим Попов
что не могут что они с Европейскими командами сыграть, что то вообще не понимаю что происходит, зачем нам Иран? гонят они что ли,всю жизнь в Европу смотрели, а сейчас равняемся на Азию,люди развиваться надо, а не деградировать, договоритесь с Германии или Англии, куда интереснее будет
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Алекс Я
Ответ Enotaz24
Скажи мне кто твои друзья, и я скажу кто ты)
Я предпочту в друзья Иран,чем пиндосов.
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Назар Игорь
Эта дружественная страна нам ещё за Грибоедова не ответила.
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Enotaz24
Скажи мне кто твои друзья, и я скажу кто ты)
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Spartakovec navsegda
Какая мотивация??? Такая, что и в стране ситуация далеко не праздничная и следует помнить, что за сборную играешь для болельщиков, которые будут смотреть в разных уголках страны и в разных ситуациях.
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