Габулов о матче России с Ираном: «Это нужно нашему футболу, игрокам и стране. Сборная должна играть как можно больше»

считает, что матч с пойдет на пользу сборной России.

Ранее сообщалось, что в конце марта сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Тегеране.

«Любой соперник в нынешних условиях хороший. Сейчас сборной России нужно как можно больше играть, чтобы сборная собиралась, футболисты были в тонусе, болельщик видел, что есть команда. Это нужно нашему футболу, игрокам и стране.

Иран – хороший соперник, будет отличный спарринг. Любой международный матч в составе сборной России для футболиста – это опыт, особенно для тех, кто за национальную команду не играл или играл, но очень мало», – сказал экс-вратарь сборной России.

Газзаев о матче России и Ирана: «В изоляции любая международная игра дает многое. Если возможность есть, надо пользоваться»

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