Мане провел первую беговую тренировку после травмы. Садьо перенес операцию в ноябре

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Садьо Мане Футбол

Садьо Мане провел первую беговую тренировку после травмы.

В то время как другие игроки «Баварии» находятся на тренировочном сборе в Катаре, сенегалец продолжает восстановление в Германии. Во вторник полузащитник провел первую беговую тренировку.

В ноябре Мане получил травму сухожилия в матче против «Вердера» (6:1). Полузащитник «Баварии» и сборной Сенегала перенес операцию, ожидается, что его восстановление займет до 4 месяцев.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Богдан Громовски
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну, ждём к концу сезона, если из ЛЧ не вылетим, то для требла нам все возможные силы пригодятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Гаврилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличные новости! Пусть потихоньку возвращается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий