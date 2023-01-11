Мане провел первую беговую тренировку после травмы. Садьо перенес операцию в ноябре

Садьо Мане провел первую беговую тренировку после травмы.

В то время как другие игроки «Баварии» находятся на тренировочном сборе в Катаре, сенегалец продолжает восстановление в Германии. Во вторник полузащитник провел первую беговую тренировку.

В ноябре получил травму сухожилия в матче против «Вердера» (6:1). Полузащитник «Баварии» и сборной Сенегала перенес операцию, ожидается, что его восстановление займет до 4 месяцев.