Участие Мане в 1-м матче против «ПСЖ» практически исключено. Вингер «Баварии» не успевает восстановиться от травмы

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Садьо Мане Футбол

Садьо Мане пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов. 

Вингер «Баварии», скорее всего, не сможет принять участие в первом матче против «ПСЖ», который состоится 14 февраля. Он продолжает восстанавливаться от травмы малоберцовой кости, полученной перед чемпионатом мира. 

Как сообщает Mundo Deportivo, мюнхенский клуб пытается ускорить процесс восстановления сенегальца, но его участие в первом матче 1/8 финала ЛЧ практически исключено. В окружении игрока считают, что тот не готов выйти на поле столь скоро, к тому же после таких травм часто случаются рецидивы. 

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 8 марта. 

В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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24 комментария

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DonBrazzo
Хоть на 2 матч.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Имя Фамилия
Ты уже показал, что не смотришь матчи ливерпуля, зач делать это дважды? Что мане посредственный дуболом он уже успел доказать и в баварии, а умение стабильно сливать важные матчи это так одна из его многих фишек.
Кому, где и когда я показал, что не смотрю матчи Ливерпуля? Мне кажется вы бредите! По Мане комментировать не буду, вы фантастически некомпетентный в этом плане человек!
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Имя Фамилия
Ответ Sergey Kuznetsov
фу, я даже отвечать на это брезгую
Ты уже показал, что не смотришь матчи ливерпуля, зач делать это дважды? Что мане посредственный дуболом он уже успел доказать и в баварии, а умение стабильно сливать важные матчи это так одна из его многих фишек.
+2
-3
-1
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ZamoRano
Ответ Человек1991
У ПСЖ тож проблемы есть, Вератти , Кимпембе , Мендеш пока не играют. Без Вератти игры в центре никакой вообще.
А как же опорный распвсовщик мессе???
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jeni
Ответ Эд
2г назад арабские лишь из-за выездного гола прошли, а 3г назад в 2020м был их максимум
А, даже раньше уже, ну Баварии и славилась, то ножками топают в сборную не поедут, то Вильярреал раз мажут🤣🤣🤣посмотрим
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-4
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Ilya Krapivchenko
Ответ che kaif
Что с Мане что без него ПСЖ накидает целую авоську
ага, да, накидают, как Ренну))

на псг даже Чупо хватит
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Sergey Kuznetsov
Ответ Имя Фамилия
Из манне боец как из меси спринтер, он провалил почти все важные матчи в своей карьере.
фу, я даже отвечать на это брезгую
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Имя Фамилия
Ответ Sergey Kuznetsov
Очень обидно за Садио! Такой боец в таком матче очень бы пригодился
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+2
-13
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Эд
Ответ jeni
Немцы если вылетят, потом будут коменты, да вот был бы Мане, было бы по-другому, такое у них всегда
2г назад арабские лишь из-за выездного гола прошли, а 3г назад в 2020м был их максимум
+5
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Roma Tarasych
Ответ Король Равены
Побыстрее бы восстановился. Один из лучших африканских игроков всех времен
Вот это да! Ты где пропадал лет 5? ЛЕГЕНДА
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AnMe
Ответ Человек1991
У ПСЖ тож проблемы есть, Вератти , Кимпембе , Мендеш пока не играют. Без Вератти игры в центре никакой вообще.
++++
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Юсуф Тайсумов
Ответ Direct free kick
Мане сильнее мессика
И пишет это естественно фанатка Люксембургской принцессы
+1
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jeni
Немцы если вылетят, потом будут коменты, да вот был бы Мане, было бы по-другому, такое у них всегда
0
-6
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Человек1991
У ПСЖ тож проблемы есть, Вератти , Кимпембе , Мендеш пока не играют. Без Вератти игры в центре никакой вообще.
+6
-1
+5
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Юрий Кечко
Ответ Egorushka56
Как в финале ЛЧ-2020?))
Ну там псж был лучше по игре
И сейчас он пройдёт , готов с тобой поспорить )))
+7
-7
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Egorushka56
Ответ che kaif
Что с Мане что без него ПСЖ накидает целую авоську
Как в финале ЛЧ-2020?))
+12
-4
+8
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vrazrez
У Мюнхена и без Мане состав не плох.
+7
0
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Direct free kick
Ответ Барсик Юрана
Виноват Месси
Мане сильнее мессика
+3
-7
-4
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che kaif
Что с Мане что без него ПСЖ накидает целую авоську
+5
-7
-2
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Король Равены
Побыстрее бы восстановился. Один из лучших африканских игроков всех времен
+13
-2
+11
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Sergey Kuznetsov
Очень обидно за Садио! Такой боец в таком матче очень бы пригодился
+18
-1
+17
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Aram Avanesian
Ответ Камбоджа Иванов
Как показывает практика, в противостояниях с ПСЖ нужно готовиться на вторые матчи. Не удивлюсь, если однажды парижане смогут проиграть 16:0 после победы 15:0 в первом матче.
Какой неудивительный человек
+4
-4
0
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Барсик Юрана
Виноват Месси
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Как показывает практика, в противостояниях с ПСЖ нужно готовиться на вторые матчи. Не удивлюсь, если однажды парижане смогут проиграть 16:0 после победы 15:0 в первом матче.
+41
-1
+40
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