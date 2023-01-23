Участие Мане в 1-м матче против «ПСЖ» практически исключено. Вингер «Баварии» не успевает восстановиться от травмы

пропустит первый матч плей-офф чемпионов.

Вингер «Баварии», скорее всего, не сможет принять участие в первом матче против « », который состоится 14 февраля. Он продолжает восстанавливаться от травмы малоберцовой кости, полученной перед чемпионатом мира.

Как сообщает Mundo Deportivo, мюнхенский клуб пытается ускорить процесс восстановления сенегальца, но его участие в первом матче 1/8 финала ЛЧ практически исключено. В окружении игрока считают, что тот не готов выйти на поле столь скоро, к тому же после таких травм часто случаются рецидивы.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 8 марта.

В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.