Участие Мане в 1-м матче против «ПСЖ» практически исключено. Вингер «Баварии» не успевает восстановиться от травмы
Садьо Мане пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов.
Вингер «Баварии», скорее всего, не сможет принять участие в первом матче против «ПСЖ», который состоится 14 февраля. Он продолжает восстанавливаться от травмы малоберцовой кости, полученной перед чемпионатом мира.
Как сообщает Mundo Deportivo, мюнхенский клуб пытается ускорить процесс восстановления сенегальца, но его участие в первом матче 1/8 финала ЛЧ практически исключено. В окружении игрока считают, что тот не готов выйти на поле столь скоро, к тому же после таких травм часто случаются рецидивы.
Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет 8 марта.
В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
на псг даже Чупо хватит
И сейчас он пройдёт , готов с тобой поспорить )))