«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо» за 5 млн евро. «Интер» и «Байер» интересовались защитником
«Реал» близок к трансферу левого защитника «Райо Вальекано».
Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу Франа Гарсии. Интерес к игроку также проявляли «Байер» и «Интер», поэтому «сливочные» решили оформить трансфер в ближайшее время.
Гарсия находился в системе «Реала» с 2013 года, с 2018-го по 2020-й он играл за «Кастилью». В 2021-м он перешел в «Райо» за 2 миллиона евро.
Чтобы вернуть защитника «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше.
Если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом.
С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Гарсия очень хорош, не смотрите на ценник, там специально небольшая сумма была для больших клубов так как и Райо и игрок понимали, что это трамплин.
А как по мне, Реал просто не изменяет своим принципам и не покупает/продает игроков зимой без весомого повода. Да и Анчи говорил, что зимой состав не изменится ... слово - не воробей, приходится теперь держать его))
Но я согласен. Барса в этом отношении лучше и я бы хотел, чтобы кантерано Мадрида чаще играли
Педри - не воспитанник. Араухо - не воспитанник.
Гави кантерано. И Бальде. Всё. Если Барса возродилась благодаря им двум - тогда я согласен. А то что потратили кучу бабок и напокупали игроков - это не в счет))
Отдыхай и набирайся новых сил, в следующий раз обязательно получится)
Могу дать совет, почитать книжки
Это такая печатная продукция со страницами)