«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо» за 5 млн евро. «Интер» и «Байер» интересовались защитником

Теги Байер Интер бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано Фран Гарсия Футбол

«Реал» близок к трансферу левого защитника «Райо Вальекано». 

Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу Франа Гарсии. Интерес к игроку также проявляли «Байер» и «Интер», поэтому «сливочные» решили оформить трансфер в ближайшее время. 

Гарсия находился в системе «Реала» с 2013 года, с 2018-го по 2020-й он играл за «Кастилью». В 2021-м он перешел в «Райо» за 2 миллиона евро. 

Чтобы вернуть защитника «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше. 

Если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом. 

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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48 комментариев

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Абу Огого
Ответ Дядя Тима
Ожидаемо и правильно поступает Мадрид ,лучше отдать в аренду тому же байеру чем продавать ,а потом (если заиграет )перекупать в 5-10 раз дороже
А Франа берут не для того, чтобы вновь отдать в аренду, а в команду. Он будет играть, пока только не понятно, будут продавать Менди или нет.

Гарсия очень хорош, не смотрите на ценник, там специально небольшая сумма была для больших клубов так как и Райо и игрок понимали, что это трамплин.
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Гражданин R
Наконец-то, осталось Менди сбагрить
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Михаил Шаповалов
Ответ Burel
хоть какой-то испанец будет в составе меньше, чем клуба
Хах, а какая разница, сколько где испанцев?
+1
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Дядя Тима
Ожидаемо и правильно поступает Мадрид ,лучше отдать в аренду тому же байеру чем продавать ,а потом (если заиграет )перекупать в 5-10 раз дороже
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Harut Hovsepyan
Ответ corazón blanco
Близкие источники к команде пишут, что уже активировали опцию выкупа и присоединиться Фран к команде летом. Немного странное решение, летом, когда он нужен здесь и сейчас, для вариативности игры команды + конкуренция Менди, который в последнее время только разочаровывает.
В твиттере есть инфа, что его не выдергивают из Райо сейчас, чтобы не разрушать их планы на сезон.

А как по мне, Реал просто не изменяет своим принципам и не покупает/продает игроков зимой без весомого повода. Да и Анчи говорил, что зимой состав не изменится ... слово - не воробей, приходится теперь держать его))
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Андрей Матушкин
Ответ GuruFutbola
Продали за 2, выкупят за 5 Уроки пизнеса от переца)
Оооо крановщики со спотифай арены проснулись, как там Гави своего продлили?
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EmilKB24
Ответ Homelender_666
Имею ввиду, что академия им очень помогает. Реал игроков Кастильи вообще не использует
Анчелотти не использует. Зидан когда припекало - использовал.

Но я согласен. Барса в этом отношении лучше и я бы хотел, чтобы кантерано Мадрида чаще играли
+1
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Eden Hazard
Ответ GuruFutbola
Продали за 2, выкупят за 5 Уроки пизнеса от переца)
Прокачать молодого заща за 3 млн - действительно урок бизнеса.
+2
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+2
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Дмитрий Калашников
Ответ corazón blanco
Очень жаль, что не доверяют пока Винисиусу Тобиасу, надеюсь, что в этом сезоне он дебютирует за основную команду. Очень перспективный парень. Ну и Начо последние две игры провел на высочайшем уровне, универсальный игрок.
Он не очень пока хорош, на мой взгляд!
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Homelender_666
Ответ EmilKB24
За счет какой академии возродилась Барса?) Если Вы про нынешний сезон. Педри - не воспитанник. Араухо - не воспитанник. Гави кантерано. И Бальде. Всё. Если Барса возродилась благодаря им двум - тогда я согласен. А то что потратили кучу бабок и напокупали игроков - это не в счет))
Имею ввиду, что академия им очень помогает. Реал игроков Кастильи вообще не использует
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EmilKB24
Ответ Homelender_666
При Карло никто из Кастильи играть не будет. Это очевидно. Хотя Барселона возродилась за счёт академии.
За счет какой академии возродилась Барса?) Если Вы про нынешний сезон.

Педри - не воспитанник. Араухо - не воспитанник.

Гави кантерано. И Бальде. Всё. Если Барса возродилась благодаря им двум - тогда я согласен. А то что потратили кучу бабок и напокупали игроков - это не в счет))
+3
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+3
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truboprovodchik2019
Ответ Lobelopa
Рычаговые нищенки воспряли. Сколько свадеб сегодня отгремело на кампнове, чтобы наскрести на зарплату?
Флорентино, не ругайтесь вы так
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Молодец, ты поняла, что не тянешь) Отдыхай и набирайся новых сил, в следующий раз обязательно получится) Могу дать совет, почитать книжки Это такая печатная продукция со страницами)
Всё-таки обиделся. Ладно, сегодня просто не твой день, приём. Попробуешь в следующий раз, не отчаивайся!
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
)) не очень получилось. только не обижайся!
Молодец, ты поняла, что не тянешь)
Отдыхай и набирайся новых сил, в следующий раз обязательно получится)
Могу дать совет, почитать книжки
Это такая печатная продукция со страницами)
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-3
-3
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Сколько в твоей комуналке живет таких братьев меньших и чем ты их можешь подкормить, дошиком?
)) не очень получилось. только не обижайся!
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-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Я не фанатею от братьев наших меньших, я их стараюсь не обижать и иногда подкармливаю. А автографы свои поставишь в клинике при выписке.
Сколько в твоей комуналке живет таких братьев меньших и чем ты их можешь подкормить, дошиком?
0
-3
-3
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Очень жаль, что не доверяют пока Винисиусу Тобиасу, надеюсь, что в этом сезоне он дебютирует за основную команду. Очень перспективный парень. Ну и Начо последние две игры провел на высочайшем уровне, универсальный игрок.
При Карло никто из Кастильи играть не будет. Это очевидно. Хотя Барселона возродилась за счёт академии.
+2
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+2
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corazón blanco
Ответ Бакытбее
Лучше Тео и Хакими вернули бы!
Конечно лучше. Но за Тео придётся выложить очень много денег, так как он недавно продлил контракт с Миланом. Хакими тоже продлил контракт с Парижем, который после ситуации с Мбаппе явно выставит нереальный ценник за своего игрока, Ашраф в золотой клетке. Очень бы хотелось возвращения воспитанника домой.
+1
0
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Ты мой личный фан, что следишь за каждым действием? Тогда становись в очередь за автографом, тут таких как ты много)
Я не фанатею от братьев наших меньших, я их стараюсь не обижать и иногда подкармливаю. А автографы свои поставишь в клинике при выписке.
0
-1
-1
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corazón blanco
Ответ Homelender_666
Может навязать конкуренцию Менди. Ещё на правый фланг нужен игрок.
Очень жаль, что не доверяют пока Винисиусу Тобиасу, надеюсь, что в этом сезоне он дебютирует за основную команду. Очень перспективный парень. Ну и Начо последние две игры провел на высочайшем уровне, универсальный игрок.
+4
0
+4
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Jafarello
Ответ Lobelopa
Рычаговые нищенки воспряли. Сколько свадеб сегодня отгремело на кампнове, чтобы наскрести на зарплату?
Спотифай) стадион надо называть правильно
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Ладно, спишем это на непростой для тебя день: на всех ветках тебя сегодня пинают. Не буду добивать ребёнка. Папкам привет!
Ты мой личный фан, что следишь за каждым действием? Тогда становись в очередь за автографом, тут таких как ты много)
0
-3
-3
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Ты опять выпил чтоли? Что отредактировал?
Включай дурака дальше, но от стража порядка и правосудия спортс.ру ты ничего не скроешь, обманщик 😎
0
-3
-3
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Слив засчитан) Оперативно отредактировал)
Ладно, спишем это на непростой для тебя день: на всех ветках тебя сегодня пинают. Не буду добивать ребёнка. Папкам привет!
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corazón blanco
Ответ M93
Серхио Сантос сообщает, что: «Мадрид» заплатит 5 миллионов за Франа летом, не сейчас. Выкупить его сейчас и отправить в аренду до конца сезона невозможно, согласно регламенту. Фран Гарсия доиграет сезон в «Райо» и летом перейдет в «Мадрид», решение уже принято».
Благодарю, уже прочитал такую информацию. А очень жаль, сейчас бы он очень пригодился команде.
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