«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо» за 5 млн евро. «Интер» и «Байер» интересовались защитником

«Реал» близок к трансферу левого защитника « ».

Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу . Интерес к игроку также проявляли « » и « », поэтому «сливочные» решили оформить трансфер в ближайшее время.

Гарсия находился в системе « » с 2013 года, с 2018-го по 2020-й он играл за «Кастилью». В 2021-м он перешел в «Райо» за 2 миллиона евро.

Чтобы вернуть защитника «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше.

Если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.