«Реал» не позволил Франу Гарсии перейти в «Байер» и вернет воспитанника летом. Президент «Райо» отметил джентльменское поведение «Мадрида»

«Реал» летом вернет воспитанника академии Франа Гарсию.

Защитник « » подписал контракт с клубом сроком на 5 лет. Соглашение вступит в силу с 30 июня, когда «Реал» активирует функцию обратного выкупа за 5 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Гарсии также проявлял леверкузенский «Байер», предлагавший за игрока 10 миллионов евро, однако «Реал» не позволил трансферу осуществиться, поскольку хочет видеть воспитанника в основной команде в следующем сезоне.

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подтвердил договоренность с «Реалом» в эфире El Partidazo de COPE.

« » не позволил перейти в « » – очевидно, в своих интересах, поскольку они считают, что он может быть полезен команде. «Реал» поступает с Гарсией правильно – этот игрок прогрессирует.

У нас была непростая ситуация, и мы должны признать мастерство, с которым мадридский «Реал» действовал во время переговоров. Они постарались избежать ослабления конкурента, отнеслись к «Райо» со всем уважением и повели себя по-джентльменски», – сказал Преса. В текущем сезоне Фран Гарсия отметился двумя голевыми передачами в 19 матчах . Подробно его статистику можно изучить здесь.