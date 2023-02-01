«Реал» не позволил Франу Гарсии перейти в «Байер» и вернет воспитанника летом. Президент «Райо» отметил джентльменское поведение «Мадрида»
«Реал» летом вернет воспитанника академии Франа Гарсию.
Защитник «Райо Вальекано» подписал контракт с клубом сроком на 5 лет. Соглашение вступит в силу с 30 июня, когда «Реал» активирует функцию обратного выкупа за 5 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к Гарсии также проявлял леверкузенский «Байер», предлагавший за игрока 10 миллионов евро, однако «Реал» не позволил трансферу осуществиться, поскольку хочет видеть воспитанника в основной команде в следующем сезоне.
Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подтвердил договоренность с «Реалом» в эфире El Partidazo de COPE.
«Реал Мадрид» не позволил Франу Гарсии перейти в «Байер» – очевидно, в своих интересах, поскольку они считают, что он может быть полезен команде. «Реал» поступает с Гарсией правильно – этот игрок прогрессирует.
У нас была непростая ситуация, и мы должны признать мастерство, с которым мадридский «Реал» действовал во время переговоров. Они постарались избежать ослабления конкурента, отнеслись к «Райо» со всем уважением и повели себя по-джентльменски», – сказал Преса. В текущем сезоне Фран Гарсия отметился двумя голевыми передачами в 19 матчах Ла Лиги. Подробно его статистику можно изучить здесь.
Если не хватает возможности проверить информацию,то может и не стоит следить за другими командами и лигами ?
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