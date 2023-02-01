«Реал» не позволил Франу Гарсии перейти в «Байер» и вернет воспитанника летом. Президент «Райо» отметил джентльменское поведение «Мадрида»

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано Фран Гарсия Футбол

«Реал» летом вернет воспитанника академии Франа Гарсию.

Защитник «Райо Вальекано» подписал контракт с клубом сроком на 5 лет. Соглашение вступит в силу с 30 июня, когда «Реал» активирует функцию обратного выкупа за 5 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Гарсии также проявлял леверкузенский «Байер», предлагавший за игрока 10 миллионов евро, однако «Реал» не позволил трансферу осуществиться, поскольку хочет видеть воспитанника в основной команде в следующем сезоне.

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подтвердил договоренность с «Реалом» в эфире El Partidazo de COPE.

«Реал Мадрид» не позволил Франу Гарсии перейти в «Байер» – очевидно, в своих интересах, поскольку они считают, что он может быть полезен команде. «Реал» поступает с Гарсией правильно – этот игрок прогрессирует.

У нас была непростая ситуация, и мы должны признать мастерство, с которым мадридский «Реал» действовал во время переговоров. Они постарались избежать ослабления конкурента, отнеслись к «Райо» со всем уважением и повели себя по-джентльменски», – сказал Преса.   В текущем сезоне Фран Гарсия отметился двумя голевыми передачами в 19 матчах Ла Лиги. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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10 комментариев

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White Buddha
Приятно читать такие новости. Отличный трансфер. Франу удачи!
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QueenAmidala
А потом игроки Райо в благодарность сломают Винисиуса. Или в конце сезона Мадрид будет сидеть без трофеев из-за вылета левых защей в самый напряженный отрезок сезона, зато благородство проявили.
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Бухгалтер2021
новый карвахаль
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simplehumble
Ответ XavIniesta2008-2015
А в итоге повторит путь 99,9% других воспитанников Реала
что насчёт хакими
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XavIniesta2008-2015
Ответ M_i_t_y_a
Удачи Франу, надеюсь, повторит путь Карвахаля
А в итоге повторит путь 99,9% других воспитанников Реала
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-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Огромный контраст с бчк, которые ещё совсем недавно уже после закрытия ТО увели Брэйтуэйта у Леганеса из-за травмы Суареса, воспользовавшись правилом лиги. А Леганесу не оставалось ничего сделать кроме как вылететь, потеряв лидера атаки. Да, юридически ничего не нарушили, но поступок не самый красивый. Особенно учитывая, что игрок после перехода там особо не играл
Барселона действовала в рамках правил Ла Лиги, когда можно после закрытия ТО подписать игрока на замену тому, который выбыл на 6 и дольше месяцев
Если не хватает возможности проверить информацию,то может и не стоит следить за другими командами и лигами ?
У Ювентуса там как раз весёлая пора настала
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gPk
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Огромный контраст с бчк, которые ещё совсем недавно уже после закрытия ТО увели Брэйтуэйта у Леганеса из-за травмы Суареса, воспользовавшись правилом лиги. А Леганесу не оставалось ничего сделать кроме как вылететь, потеряв лидера атаки. Да, юридически ничего не нарушили, но поступок не самый красивый. Особенно учитывая, что игрок после перехода там особо не играл
Открываю тебе большой секрет, но ты не говори никому. Если игрок один игрок выбывает на 6 плюс месяцев , то клуб имеет право подписать вне трансферного окна либо свободного игрока, либо же заплатить за игрока сумму отступных. Ну это так, чисто регламен. Хотя для тебя такого понятия как прописанный регламент не существует.
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-2
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ аdidаs
репутация у Мадрида конечно сильная
Огромный контраст с бчк, которые ещё совсем недавно уже после закрытия ТО увели Брэйтуэйта у Леганеса из-за травмы Суареса, воспользовавшись правилом лиги. А Леганесу не оставалось ничего сделать кроме как вылететь, потеряв лидера атаки. Да, юридически ничего не нарушили, но поступок не самый красивый. Особенно учитывая, что игрок после перехода там особо не играл
+5
-4
+1
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M_i_t_y_a
Удачи Франу, надеюсь, повторит путь Карвахаля
+6
-1
+5
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аdidаs
репутация у Мадрида конечно сильная
+12
-1
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